【天极网DIY硬件频道】2026年6月中旬，国内存储品牌光威(Gloway)与金百达(KingBank)先后官宣，推出基于24Gb(3GB)国产DRAM颗粒的DDR5 UDIMM台式机内存条。这意味着国产DRAM供应链正以肉眼可见的速度，向主流消费级领域迈进。

借助新一代3GB DRAM颗粒，这些新品通过常规的8 Die配置，就可实现单条24GB容量，双条套装合计可达48GB。以光威确认发布的“龙武弈系列特别纪念版”为例，这款内存采用6000MT/s频率，时序控制在CL36-38-38-80，工作电压更是低至1.25V，光威也为其配备了“弈”系列定制散热片。另一家品牌金百达则推出了星刃RGB系列新品，同为24GB*2容量套装，其2mm散热马甲配合顶部双面集成的16颗高亮灯珠，满足了玩家对性能与颜值的双重追求。

光威龙武弈系列

金百达星刃RGB

这一波消费级新品的集中爆发，背后离不开中国DRAM上游生产商的核心技术突破。2025年11月的IC China展会上，长鑫存储首次全面展示了DDR5和LPDDR5X最新产品，其中DDR5系列最高速率达8000Mbps，最高颗粒容量达到24Gb。这种硬核支撑，成为下游模组厂商与存储品牌推出24GB、48GB乃至更高容量国产颗粒DDR5内存的底气。

长鑫存储IC China 2025展台

更为关键的是，中国DRAM厂商正在进入更广泛的行业级与消费级存储供应链。目前，不仅是光威、金百达等本土品牌将部分订单转向国产芯片，就连海外知名品牌海盗船(Corsair)的Vengeance系列部分DDR5内存，也开始采用长鑫存储的颗粒。在行业应用领域，国内模组厂商嘉合劲威旗下的神可(SINKER)品牌，其基于国产颗粒的64GB 5600MT/s RDIMM服务器内存已通过多家大厂测试并实现规模化量产交付。这表明，国产DRAM不仅在消费级市场站稳了脚跟，更在对稳定性要求极高的企业级和工业级市场打开了突破口。

长鑫存储DDR5发布现场

回望过去几年，中国企业在NAND闪存领域的崛起路径历历在目。以长江存储及致态品牌为代表的国产NAND链条，如今已在消费级固态硬盘市场稳居性能第一梯队。从技术跟随、产品落地，到规模化打入OEM与消费级供应链，这条“逆袭”之路，DRAM领域很可能也将再次上演。

在当前的AI热潮下，国际存储巨头正将绝大多数产能向利润更丰厚的服务器和HBM内存倾斜，这为中国DRAM厂商在消费级市场留出了宝贵的扩张空间。国产DRAM从解决“有没有”的生存问题，到如今在容量、频率等核心规格上与国际主流产品同台竞技，其成长速度令人瞩目。我们可以合理预期，随着产能的持续释放和技术的不断迭代，国产DRAM将为波动中的全球供应链体系带来新的变量。在2028年，我们极有可能看到中国企业真正成为全球存储领域举足轻重的新势力。