【天极网DIY硬件频道】今日，COLORFUL宣布推出全新PRIME系列存储产品，该系列专为B端行业客户打造。涵盖固态硬盘及内存模组，主打1:1专属客户服务与BOM长期供应承诺，精准切入由 AI 算力扩张引发的全球存储资源结构性紧缺周期。旨在为信创、笔记本OEM及行业应用等市场，提供高可靠性、供应稳定的存储解决方案。

Ai爆发：存储供应链面临重构

当前AI的爆发式增长，使得原厂NAND Flash与DRAM产能持续向AI服务器及高性能计算领域倾斜，导致通用消费级与企业级市场供需失衡。受此影响，TO B行业的产品、信创项目及国内笔记本装机均面临存储成本高、供应波动加剧的挑战。对于现金的行业客人，寻找具备规模、技术沉淀、又愿意长期投入B端的存储品牌成为了他们的核心诉求。

应运而生：PRIME系列诠释累积与反哺

七彩虹作为深耕消费类存储多年的品牌，在零售渠道的市场占有率早已常年稳居头部。并且在服务自身生态圈客人的过程中，积累计了丰富经验。而随着上游原厂逐步调整消费类市场资源，七彩虹存储更是实现了既有市场份额的进一步拓展。如今面临行业巨变，常年积累的服务经验与资源规模，催生了“PRIME”系列。

PRIME系列：贴心、稳定的长效服务

PRIME系列以“1:1 TO B客户服务”为核心，全面满足行业客户对存储产品的性能、兼容性、使用寿命及PPM(百万分之不良率)等严苛指标要求。该系列将锁定BOM(物料清单)长期供应，确保产品规格与供货周期稳定，有效降低客户因存储资源紧缺带来的供应链风险。同时PRIME系列产品将面向国内及海外B端客户同步供应，明确不涉及消费类零售渠道。

随着PRIME系列的推出，标志着七彩虹在存储业务板块正式形成“消费类+行业类”双轨并行格局。未来，七彩虹将持续以客户需求为导向，依托成熟的供应链整合能力与服务经验，为国内外行业伙伴提供稳定、高效、可预期的存储产品。