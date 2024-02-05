晚来的4K高端卡 AX电竞叛客GeForce RTX 4080 SUPER X3W MAX评测

【天极网DIY硬件频道】先说结论，2024年初登场的三款RTX 40 SUPER，可能也是最后的RTX 40系显卡，终于着手解决了此前面世的非SUPER版本，在DIY市场上面临的一些困难。例如RTX 4070 SUPER借助规格提升大幅增强了性能，RTX 4070 Ti SUPER大幅增强了显存规格，为中高预算的消费者带来了4K应用新选择。

而RTX 4080 SUPER，它解决的主要是此前RTX 4080定价太高的问题，在性能与RTX 4090存在客观差距的条件下，RTX 4080 SUPER的MSRP价格下调了整整200美元，国内8099元的起售价，终于使它的风评相比RTX 4080上市之初有所好转。

那么它的性能表现具体如何？我们通过这款AX电竞叛客GeForce RTX 4080 SUPER X3W MAX来实际体验。

架构分析

在此前的RTX 4070 Ti SUPER评测中，我们借助这款同样基于新一代 NVIDIA Ada Lovelace 架构、AD103核心的显卡，讨论了核心架构中不同运算单元的数量与组合关系，并且为读者简单总结了如何实现“精准刀法”。

而本次我们评测的RTX 4080 SUPER，它的独特之处则在于采用了目前“最完整”的AD103核心，拥有多达80组多单元流处理器，10240个CUDA核心，320个Tensor核心与80个RT核心，分布在7个GPC中，它的架构图应当如下。

可以看出，完整AD103核心的7个GPC中有6个为完整的6TPC版本，1个为削减了2组TPC的版本，这一点比较耐人寻味。但它依旧比普通版本的RTX 4080多了2组TPC，因此在CUDA核心、Tensor核心、RT核心与纹理单元的数量上有所提升，光栅单元的数量则依旧与GPC数量绑定，保持在112个。

此外，我们还可以看到架构图中的AD103核心配备多达4个NVDEC与2个NVENC媒体引擎，但在RTX 4080 SUPER中，只有2个NVENC完整保留，NVDEC数量减少至1个。

综合来看RTX 4080 SUPER的核心规格中，多数计算单元相比RTX 4080小幅提升约5%，少数如光栅单元维持不变;显存频率提升至23Gbps，因此带宽也有小幅提升;L2缓存维持在64MB不变，TGP整卡功耗同样维持320W不变。

外观设计

回到我们手头上的显卡，AX电竞叛客GeForce RTX 4080 SUPER X3W MAX依旧延续了新款设计语言，以白色为主色调，辅以灰色边框与金属背板点缀，显得优雅又不失厚重，并且多处融入圆弧形设计，在光影中带来更多质感变化。

本次AX电竞叛客RTX 4080 SUPER配备了更大尺寸的PUNK MAX 3.0散热模组，显卡三围为352*140*64mm，3.2槽设计，配备8根纯铜复合热管、大面积鳍片与纯铜底座，以及9叶片10cm环形三风扇，可快速传导、发散GPU核心与显存等元件热量，实现更好的低噪音散热效果。

用料方面采用NV公版增强型PCB，配备了14+3相供电设计，并采用了日系固态电容、铁素体电感等。

显卡采用新式12VHPWR电源接口，随卡有赠送电源转接线。并配备带有RGB等效的装饰侧板，为玩家机箱增添光效观感。

AX电竞叛客RTX 4080 SUPER配备的IO挡板同为白色系，能够为用户白色系装机提供无死角的纯净观感，视频接口依旧采用1个HDMI 2.1与3个DP 1.4的高速规格。

理论性能

接下来，我们通过一些基准测试来简单了解这款AX电竞叛客RTX 4080 SUPER的理论性能。

我们使用的测试平台部分配置如下：

首先我们使用3DMARK运行Time Spy(DX12)、Fire Strike Extreme(DX11)、Port Royal(光线追踪)这三项以2K分辨率运行的基准测试。并将其与前代旗舰RTX 3090 Ti、本代RTX 4080的跑分结果一起参考。

可以看出，RTX 4080 SUPER轻微的规格提升，使得它在2K分辨率下与此前测试的RTX 4080冰龙超级版没有太大区别，仅在光线追踪项目上有约2%的提升。在4K分辨率下情况又如何呢？

在4K分辨率的Time Spy Extreme与Fire Strike Ultra中，同样对比RTX 3090 Ti与RTX 4080，RTX 4080 SUPER得分领先RTX 4080约1%-2%。表现不能说十分突出，但本身相当强劲的性能结合官降售价依然不错，如果计算Time Spy Extreme跑分与MSRP售价之比，这种简单的“性价比”表现已然超越了RTX 4090。

为了验证AX电竞叛客RTX 4080 SUPER X3W MAX的散热表现，我们进行了45分钟FurMark烤机测试，实测整卡功耗稳定在320W左右，核心功耗约295W，在约25摄氏度室温环境中，GPU核心温度与显存温度分别低至63.9摄氏度与54摄氏度，热点温度最高仅为73.6摄氏度，据称这款AX电竞叛客RTX 4080 SUPER采用了RTX 4090 D同款散热模组，因此散热表现绰绰有余。

进入2024年，NVIDIA RTX与DLSS等技术的应用依然处在高速扩展中，RTX 40系显卡的核心卖点之一――DLSS 3目前已经在70个游戏与应用中获得支持。理论测试的最后我们使用3DMARK中的DLSS功能测试，来体验DLSS 3包含的超分辨率、帧生成等技术为游戏流畅性提供的加成。

我们使用3DMARK NVIDIA DLSS功能测试，在4K分辨率下开启DLSS 3质量档，获得了近2倍的平均帧数提升，观察监控Log图可见，前半段不开启DLSS的对比部分CPU频率大幅波动，表明演示内容处于显卡瓶颈状态，因此CPU负载不稳定，开启DLSS 3后则能够完全发挥CPU、GPU两个核心硬件的性能。

游戏实测

接下来进入游戏实测的环节，我们选用了几款支持DLSS 3与光线追踪的游戏，还有一款主流FPS网游，用于测试DLSS 3与Reflex功能，让我们一起看看RTX 4080 SUPER能否在本身超高的硬件规格，以及NVIDIA游戏增强技术加持下，实现流畅游玩4K分辨率高画质游戏的体验。

首先是一些游戏内自带Benchmark测试，包括我们熟悉的高压力光追游戏《赛博朋克2077》与压力较低的《古墓丽影：暗影》，测试均运行在4K分辨率。

《赛博朋克2077》

在预设的光线追踪：超级档位下，我们关闭DLSS相关功能进行游戏内自带跑分，测得平均帧数为30.46帧，最低帧26.90帧。

而在开启DLSS 3相关功能，并设为“质量”档后，测得平均帧数为67.78帧，最低帧36.55帧，有大幅度提升，能够满足4K60帧流畅游玩的要求。如果玩家降低部分画面设置，或是以更低分辨率游玩，丝滑高刷也不是梦。

《古墓丽影：暗影》

在预设全高画质中，关闭DLSS相关功能，测得平均帧数134帧，已经非常流畅，能够满足搭配4K高刷显示器的使用需求。

开启DLSS后，测试结果平均帧数进一步提升近50%达到187帧，搭配市面上诸多4K144Hz以上显示器更加流畅爽快。

接下来的游戏实测中我们均采用预设全高画质、3840*2160分辨率，数据来自NVIDIA FrameView软件记录，标注中“DLSS ON”表示开启包括超级分辨率、帧生成、Reflex在内的DLSS 3相关功能，档位均设置为“质量”。

《赛博朋克2077》

《赛博朋克2077》依旧是近两年来高压力的光追3A选手，尤其是后续更新的路径追踪，至今难以被常规显卡征服。，实测在开启包括帧生成技术的DLSS 3功能后，游玩的平均帧数、1%Low帧均能够达到近2倍提升，超越60帧的流畅画面，表现优于游戏内自带Benchmark。同时也能看到，在4K高分辨率游戏中开启Reflex功能对于系统整体延迟的优化表现相当明显，从平均109.198毫秒下降至58.081毫秒。

《霍格沃兹之遗》

《霍格沃兹之遗》的压力甚至略大于《赛博朋克》，不开启DLSS的情况下平均帧数仅为36.186帧，1%Low帧为19.84帧，开启DLSS 3质量档与Reflex增强后，帧数翻倍提升至79.819帧，1%Low帧同样大幅提升并减少了偶发卡顿，并且平均系统延迟减半至58.447ms，游玩中能够提供更流畅的高品质画面。

《巫师3次世代版》

经过画面重置的《巫师3》同样拥有较高的性能压力，经过测试，在4K分辨率全高画质下，开启DLSS 3能够使平均FPS提升近2倍达到81.022帧，1%Low帧也提升至60.344帧，平均延迟与偶发卡顿状况均不小的改善，真正使这款动作类RPG游戏变得流畅可玩。

《CS 2》

最后我们依旧测试了这款持续更新的经典竞技FPS游戏，在4K分辨率下。《CS2》也拥有一定的硬件压力，但对RTX 4080 SUPER而言，性能已经足够摸到240Hz超高刷新率的领域，平均帧数均达到250帧以上，1%Low帧也来到120帧水平。实测开启Reflex+增强功能后，游玩过程中的平均系统延迟略微降低了2.5毫秒，依旧更建议在较低分辨率下游玩此类竞技游戏。

在四款游戏实际游玩测试的最后，我们也借助FrameView软件记录下开启DLSS与Reflex相关功能游玩过程中的GPU功耗曲线。

FrameView统计显示，这三款游戏在游玩中的平均功耗分别为《赛博朋克2077》273W、《霍格沃兹之遗》262W、《巫师3次世代版》287W、《CS2》254W，实际游戏功耗正如其它RTX 40系显卡的特性会低于标称TGP不少，游戏中基本不超过300W，相比RTX 4080的游戏功耗水平也基本持平，推荐玩家搭配使用750W以上电源。

生产力测试

在生产力测试中，我们主要针对Blender与V-Ray 6两种渲染应用，使用Benchmark软件进行跑分。

AX电竞叛客RTX 4080 SUPER X3W MAX在blender的monster、junkshop、classroom三个场景中分别得到4484分、2120.7分和2216分。作为参考，RTX 3090 Ti得分分别为2933分、1667分和1426分。

在V-Ray 6测试中，使用RTX与CUDA渲染引擎分别得到7047分与4756分。

RTX VSR

本次我们还体验了经过升级的RTX VSR功能，它不仅能够借助显卡性能实时增强网页与流媒体播放的视频，提升低分辨率内容画质，还在近期添加了SDR内容实时增强成为HDR内容的功能，不过这需要我们在Windows显示设置中开启HDR，并下载Windows HDR校准程序，也需要我们的显示设备支持才能带来最好的增强效果。

想要开启这项功能，我们首先需要配备一块RTX 30系或40系GPU，随后可以在NVIDIA控制面板-调整视频图像设置中找到这项功能。勾选“Super Resolution(超分辨率)”与“高动态范围(HDR)”开关，随后在下拉栏内选择1-4的质量等级，最后点击窗口右下方“应用”即可。

我们截取视频网站播放的360P分辨率视频效果来实际看看它的表现：

RTX VSR增强关闭

RTX VSR增强开启

本质上看，RTX VSR新增的HDR功能，是将视频内容本身有限的亮度信息向更大范围映射，实现将SDR内容向HDR方向增强的效果。它运用了AI技术与Tensor核心进行运算处理，与超分辨率一样，它不可避免地会存在一些失真，但整体效果观感依旧不错。

评测总结

RTX 4080 SUPER正式开售已经过去了几天，相关的评测以及DIY爱好者的讨论中对它的性能表现出不小的失望：“究竟SUPER了什么”。少量的规格提升的确使RTX 4080 SUPER的性能与RTX 4080很难拉开差距，尤其是后者已经在DIY市场存在一年之久，价格方面未必处于劣势。

但RTX 4080 SUPER依旧是更加完美的RTX 4080，拥有规格更完整的AD103核心，以及更优秀的性价比，适合预算不足以选择RTX 4090，但仍想高质量游玩4K游戏大作的玩家，或是进行视频剪辑、渲染、AI等生产力应用的受众。

由AX电竞叛客推出的RTX 4080 SUPER X3W MAX，可以说是是MSRP价位段兼顾高颜值与优秀散热、性能的产品，想要在2024新年之际组装一台白色系台式PC的玩家可以关注。