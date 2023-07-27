»§ÍâÊý¾ÝËæÐÐ±Ø±¸ ÈýÐÇT7 Shield³¬Ç¿·À»¤´æ´¢ÎÞÓÇ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿Í¨³£À´Ëµ£¬ÐèÒªÔÚ»§ÍâÊ¹ÓÃÒÆ¶¯Ó²ÅÌµÄÈºÌåÍùÍùÊÇÓÐ»§ÍâÅÄÉã¡¢´«ÊäµÄ´´×÷Õß¡£¿¼ÂÇµ½»§Íâ¿ÉÄÜ»áÓöµ½µÄÖÖÖÖÇé¿ö£¬°ÏÉ½ÉæË®£¬Æû³µµÄ¾çÁÒµßô¤£¬ÁÒÈÕ¸ßÎÂ¡¢µÍÎÂ±ùÑ©£¬¸ßÊªµÄÓêÁÖ¡¢¸ßº£°ÎµÄ¸ßÔµÈ²»Í¬µÄ»·¾³¶¼¿ÉÄÜ¶ÔÓ²ÅÌ²úÉúÓ°Ïì¡£
ÕýÈç»§ÍâPC¡¢»§ÍâÊÖ»ú£¬»§ÍâÒÆ¶¯´æ´¢¶ÔÒÆ¶¯¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÕâÑùµÄ´æ´¢Éè±¸Ò²Ìá³öÁË²»Í¬µÄÒªÇó¡£Ïà½ÏÓÚ¡°ÎÂÊÒÖÐµÄ»¨¶ä¡±£¬»§Íâ°æ±¾µÄ´æ´¢Éè±¸ÐèÒªÄÜ¹»ÔÚ·À×²¡¢·ÀË®¡¢²»Í¬´óÆøÑ¹ÒÔ¼°²»Ñ°³£µÄ¹¤×÷ÎÂ¶ÈÖÐÕý³£Ê¹ÓÃ£¬ÕâÒ²ÊÇÒ»°ãµÄÒÆ¶¯»úÐµÓ²ÅÌËùÎÞ·¨Ó¦¶ÔµÄ¡£
ÓÉÓÚ´æÔÚ»úÐµ½á¹¹£¬ÒÆ¶¯»úÐµÓ²ÅÌÔÚÃæ¶ÔÅö×²¡¢Õð¶¯µÈÒâÍâÇé¿öÊ±ÈÝÒ×ÊÜËð£¬ÇÒÕâÀàÓ²ÅÌ¶ÔÓÚ¹¤×÷ÎÂÊª¶ÈµÈ²ÎÊýÒªÇó½Ï¸ß£¬Èç¹ûÏëÒªÔÚÏà¶ÔÑÏ¿ÁÒ»µãµÄ»§Íâ»·¾³ÖÐÊ¹ÓÃ£¬¾ÍÐèÒªÊ±¿ÌÌá·ÀÓ²ÅÌËðÉË¡£¶øÒÆ¶¯¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÃ»ÓÐ»úÐµ½á¹¹£¬ÕûÌå¼Ü¹¹ÄÜ¹»×öµÃ¸ü¼ÓÎÈ¶¨¡£ÔÙ¼ÓÉÏÒÆ¶¯¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÏÈÌì¾ß±¸µÄËÙ¶ÈÓÅÊÆÒÔ¼°Ìå»ýÓÅÊÆ£¬»§Íâ°æ±¾µÄÒÆ¶¯¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÕýÔÚ³ÉÎªÓÐÏà¹ØÐèÇóµÄÓÃ»§ÃÇµÄÊ×Ñ¡¡£
ÈýÐÇÔÚÒÆ¶¯¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÁìÓòÉî¸û¶àÄê£¬ÆäTÏµÁÐÒÆ¶¯¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ¼¸ºõ¿ÉÒÔËµÊÇ¸ÃÁìÓòµÄ¡°¶¥Á÷¡±¡£´ÓT1¡¢T3¡¢T5ÔÙµ½T7£¬ÈýÐÇÒÆ¶¯¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ¹ãÊÜÓÃ»§ºÃÆÀ»ýÀÛÁËÊ®·ÖÁ¼ºÃµÄ¿Ú±®¡£²¢ÇÒÔÚT7ÕâÒ»´ú£¬ÈýÐÇÔÚÓ²ÅÌÓ¦ÓÃ³¡¾°ÖÐ½øÒ»²½À©Õ¹£¬³ýÁËT7£¬»¹ÓÐÔö¼ÓÁËÖ¸ÎÆÊ¶±ðÄ£×éµÄT7 TouchÒÔ¼°×¨ÃÅÕë¶Ô»§ÍâÓÃ»§µÄT7 Shield¡£ÍêÃÀÊÊºÏµ±Ç°»§Íâ³¡¾°µÄT7 ShieldÄÜ¹»°ïÖúÓÃ»§´æ´¢ÎÞÓÇ¡£
³öÓÚ»§Íâ³¡¾°µÄ¿¼ÂÇ£¬T7 Shield²ÉÓÃÁËÈáÐÔÍâ¿Ç£¬¾ß±¸Ïàµ±ÓÅÐãµÄ»ºÕðÐÔÄÜ£¬¿ÉÒÔºÜºÃµØÓ¦¶ÔµôÂäºÍÅö×²¡£¼á¹ÌµÄÉè¼ÆºÍÍâ²¿µ¯ÐÔÌå¿ÉÒÔÔÚ³ÐÊÜ3Ã×µÄµøÂä£¬ÈáÐÔÍâ¿ÇÒ²ÄÜÆðµ½Ôö¼ÓÓ²ÅÌÄÍÓÃÐÔµÄÐ§¹û¡£
ÄÚ²¿²ÉÓÃÂÁºÏ½ðÖ§¼Ü£¬Ê®·Ö¼á¹Ì£¬¿É¿¿±£»¤Ó²ÅÌÄÚ²¿ºËÐÄ²¿¼þ¡£Í¬Ê±T7 ShieldÓµÓÐIP65µÈ¼¶µÄ·À³¾·ÀË®ÐÔÄÜ£¬Ãæ¶Ô¸ßÊª¶È»·¾³£¬ÀýÈç»§Íâ¡¢Ò°Íâ¹¤×÷Ê±Óöµ½µÄÏÂÓê¡¢Ñï³¾£¬¶¼ÄÜ¹»ÍêÃÀÓ¦¶Ô¡£
´ÓÖØÁ¿ÉÏÀ´Ëµ£¬×î´ó4TB°æ±¾µÄT7 ShieldÒ²Ö»ÓÐ94.5g×óÓÒ£¬88¡Á59¡Á13mm¿¨Æ¬´óÐ¡£¬²»µ½Ò»²¿ÊÖ»úÒ»°ëµÄÖØÁ¿£¬ÄÃÈ¡Ê®·Ö·½±ã¡£T7 ShieldÒÆ¶¯¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ²ÉÓÃÁËUSB 3.2 Gen2 Type-C½Ó¿Ú£¬¼æÈÝÐÔ·Ç³£³öÉ«£¬²»½öÖ§³ÖPC¡¢ÊÖ»ú¡¢ÓÎÏ·»ú¡¢µçÊÓµÈ¶àÀàÉè±¸£¬Ö§³ÖWindowsÒÔ¼°macOSÏµÍ³¡£½Ó¿ÚÅÔ±ßÓÐÒ»¸öÖ¸Ê¾µÆ£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔÍ¨¹ýÕâÃ¶Ö¸Ê¾µÆÖ±¹ÛÅÐ¶ÏÓ²ÅÌµÄ¹¤×÷×´Ì¬¡£´Ó²âÊÔ½á¹û¿´£¬ÈýÐÇT7 ShieldµÄË³Ðò¶ÁÈ¡ËÙ¶È´ïµ½ÁË1074.08MB/s£¬Ë³ÐòÐ´ÈëËÙ¶ÈÎª1031.29MB/s£¬³¬¹ý¹Ù·½±ê³ÆËÙ¶È¡£
5GÍøÂçµÄÆÕ¼°ÈÃÈ«ÃñÊÓÆµÊ±´ú½øÒ»²½Éî»¯£¬Ô½À´Ô½¶àµÄKOL»òÕßÊÇÅÄÉãÍÅ¶Ó¶¼×ªÍ¶µ½4K¡¢8KµÄÅÄÉã£¬»§ÍâÅÄÉãµÄÐèÇóÒ²Ô½À´Ô½¶à¡£¶ø²»½öÊÇ×¨ÒµÈËÊ¿£¬T7 TouchÒ²ºÜÊÊºÏÆÕÍ¨ÓÃ»§Ê¹ÓÃ¡£ËüÄÜ¹»¼æ¹Ë¶ÁÐ´ËÙ¶È¿ì¡¢´óÈÝÁ¿ÒÔ¼°°²È«ÐÔ£¬·Ç³£È«Ãæ¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇÈýÐÇT7 TouchÖ§³ÖÈýÐÇÒÆ¶¯¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ¹ÜÀíÈí£¬ÕâÒ²ÊÇÓëÆäËüT7ÏµÁÐ²úÆ·Ò»ÑùÖ§³Ö¹²Í¬ÏíÊÜµ½µÄ¸£Àû£¬Ò²ÊÇT7 TouchµÄ¡£¹Ù·½»¹ºÜÌùÐÄµÄÔÚÓ²ÅÌÖÐÎªÓÃ»§×¼±¸ÁËWinºÍMacOS°æ±¾µÄ°²×°°ü£¬¿ÉÒÔÖ±½Ó°²×°µ½µçÄÔÉÏ¡£ÕâÑùÒ»À´£¬ÓÃ»§¾Í¿ÉÒÔÔÚÈí¼þÀï¿ÉÒÔÎªÓ²ÅÌÉèÖÃÃÜÂë½øÐÐ¼ÓÃÜ£¬¼ÓÃÜºóÔòÐèÒªÊäÈëÃÜÂë²ÅÄÜ·ÃÎÊÓ²ÅÌ£¬ÓÐÐ§±£»¤ÓÃ»§µÄÊý¾Ý°²È«¡£
ÕûÌåÀ´Ëµ£¬ÎÞÂÛÊÇ´ÓÓ²¼þ×ÔÉí»¹ÊÇÈí¼þ·½Ãæ£¬ÈýÐÇT7 Shield¶¼¾ß±¸Ê®·Ö³öÉ«µÄ±íÏÖ¡£Õë¶Ô»§ÍâÓÃ»§µÄÐèÇó£¬T7 ShieldÄÜ¹»ÍêÃÀÕÕ¹Ë£¬·Ç³£·ûºÏµ±ÏÂ´óÈÝÁ¿¡¢¸ßËÙºÍ»§Íâ´æ´¢µÄÖ÷Á÷¡£
ÇÀ¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100051638055.html
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â