AI芯片需求激增，HBM内存价格暴涨500%

【天极网DIY硬件频道】随着人工智能 (AI) 在 2023 年的爆发式增长，对 AI 芯片尤其是 HBM 内存的需求激增，导致 HBM 芯片的平均售价暴涨 500%。这对主要生产商美光、三星和 SK 海力士来说无疑是利好消息。

HBM 芯片是 AI GPU 的重要组成部分，例如 AMD 和 NVIDIA 的旗舰 AI GPU 都采用了最先进的 HBM 内存。市场调研公司 Yole Group 预测，从 2023 年到 2028 年，HBM 的供应将以 45% 的复合年增长率增长，而由于产能难以快速提升以满足疯狂的需求，HBM 的价格将“在一段时间内”保持高位。

三星和 SK 海力士是 HBM 市场的主导者，两家韩国公司占据了 90% 的市场份额，美光则只能分得残羹冷炙。值得注意的是，SK 海力士与台积电正在联手，未来几个月和几年可能会带来一些有趣的变化。

SK 海力士最近透露，其下一代 HBM4 内存将在 2026 年量产，并应用于 NVIDIA 即将推出的 Blackwell B100 后的下一代 AI GPU。HBM 作为 AI GPU 的关键部件，不仅需要速度快，而且需要更大的容量。