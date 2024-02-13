AMD Zen 5架构将支持多种全新指令集，进一步强化AI性能

【天极网DIY硬件频道】根据 Phoronix 提供的消息，新版 GNU 编译器集合(GCC)已经为即将到来的 AMD Zen 5 架构提供了初步支持，并确认 Zen 5 处理器至少引入 5 个全新的指令集，包括 AVXVNNI、MOVDIRI、MOVDIR64B、AVX512VP2INTERSECT、PREFETCHI。

这 5 个全新的指令集中有 4 个早已在 Intel CPU 上引入，还有一个指令后续也将很快出现在 Intel Granite Rapids 服务器 CPU 上。AMD 此前在指令集支持方面并不像 Intel 那样重视，尤其是 AVX 相关指令。

公开资料显示，AVX-VNNI 是英特尔在 2021 年为 Alder Lake CPU 引入的一种指令集，其中 VNNI 代表矢量神经网络指令 (Vector Neural Network Instructions)，在当今以 AI 为中心的环境中可谓极其重要。

需要注意的是，AVX-VNNI 与 AVX512-VNNI 不同，AVX-VNNI 相对来说较弱，不过这两个指令都可以执行相同的操作，而 AVX512-VNNI 可以使用 512bit 向量和 EVEX 扩展来实现更好的性能。

目前，Zen 4 已经支持 AVX512-VNNI 指令集，因此 AVX-VNNI 支不支持似乎没有太大意义，但至少对消费级处理器来说是有意义的，而且英特尔之前也做过同样的事。