视觉效果断层式领先 但不适合所有人？高端OLED显示器杂谈

【天极网DIY硬件频道】笔者换上一台Nano IPS显示器使用至今已接近3年,可以说既享受到了优异的色彩与像素响应表现,也时不时感到原生较低的对比度,对当下的HDR影片、游戏等高品质内容在呈现方面的局限。因此前段时间笔者开始盘算着换机,并产生了这样的设想:有没有一种显示器,既采用OLED屏体,拥有出色的观感与OLED的一切优质属性,又能够至少部分解决它的固有问题,实现较高的全屏亮度、显示寿命优化、以及对于可变刷新率的支持。

同时,它也应该拥有24-27英寸范围内的屏幕大小,标准16:9比例、2K-4K分辨率,240Hz或更高刷新率,接口、内置扬声器等外围设备齐全。最好在既是大品牌的同时,又拥有相对合理乃至高性价比的定价。

看到这里是不是有种“梦里什么都有”的感觉?OLED屏在桌面显示器、笔记本屏等中小尺寸显示设备的渗透率是从近两年才开始提升的,受限于上游显示面板企业提供的SKU种类与数量,一些我们在LCD显示器中能够轻松找到的规格,在OLED领域可能就是“查无此屏”。同样,想要价格接近当下普通LCD产品,更加亲民的OLED显示器,可能也需要我们继续等待数年之久。

不过就在最近,笔者已经注意到华硕与微星两款新上市的显示器,几乎能够满足以上所有要求。借助这两台高端显示器,我们也能够讨论当前中小尺寸OLED屏面临的一些问题。

首先简述一下型号、面板类型与价格。两台OLED显示器中,华硕ROG XG27AQDMG采用WOLED面板,当前在京东自营标价为4999元;微星MAG 271QPX采用三星QD-OLED面板,同样在京东自营平台标价为4899元。在618购物季已经开幕的现在,价格可能在未来十几天内还会有变化。

亮度:有提升 但也就那么回事

实用化的OLED显示器面临的第一个难题是亮度,具体而言是大面积显示(50%或更高APL)下的亮度水平。此前OLED的方案是加入额外的白色子像素,组成WRGB或者RGBW排列用于提升显示亮度,但考虑到发光材料的整体寿命,在大面积显示下的亮度水平依然受限。这不仅是亮度参数上的键盘对比,而是在浏览网页、办公等日常使用场景下会产生亮度波动等严重影响观感的问题。

以LG为例的WOLED上游企业,主要通过在发光材料、屏幕电路、微透镜等方面的优化来实现亮度提升。回到今天我们讨论的这台ROG XG27AQDMG上,它已经通过了VESA DisplayHDR TrueBlack 400认证(其实这一标准对全屏峰值/持续亮度的要求只有250nits),且在OSD设置中支持均匀亮度设置,在大面积显示的亮度方面,总算达到了一般液晶显示器的水平,同时在“TrueBlack”无限对比度、小面积峰值亮度等方面依然有绝对优势。

微星采用的三星QD-OLED则是另一条技术路线,我们此前也有过讨论,它将纯色OLED(通常是能量最高的蓝色)作为“背光”,额外通过一层量子点材料显示红色与绿色子像素,解决了不同发光材料寿命损耗速率不同的问题,因此能够输出更高亮度的画面。MAG 271QPX借助这类独特的OLED面板,同样通过VESA DisplayHDR TrueBlack 400认证,并拥有相比WOLED更好的视觉色彩亮度表现。

这是由于WOLED借助额外白色子像素增强亮度的做法,也在一定程度上使得视觉色彩“变淡”。但无论如何,我们今天讨论的这两台显示器在作为OLED屏的同时,也借助不同的技术路线实现了可堪一用的亮度水平,但在大面积显示亮度方面与当下开始普及的Mini LED显示器还是相差甚远。

寿命:尽人事 听天命

OLED显示器的第二个难题和面临的争议是寿命,在材料和显示原理的本质上,寿命和亮度应该是一个问题的两种侧面,但使用者担心的往往是局部像素的过度损耗,而不是更长使用周期里亮度的整体衰减。一言蔽之,我们担心的是“烧屏”问题。

容易产生烧屏现象的情形我们都比较熟悉,例如OLED电视上的台标、手机短视频软件界面、PC显示器底部状态栏等,此类小范围、高亮度、长期显示的固定图像。搭载OLED屏的显示设备厂商基本推出了相近的屏幕保护策略,包括进行周期性像素偏移、静态显示自动降低亮度、定期进行像素清理、针对部分固定图案进行亮度修正等等。

我们此前对OLED电视进行评测时就会发现,在连续亮屏工作数个小时后,电视往往会提示需要几分钟进行屏幕保养工作,打断我们的观看体验,OLED用户在享受超强画质表现的同时,也不得不忍受这些小小的缺点。而针对PC使用的OLED显示器,笔者也建议遵循各种寿命优化选项与建议,并在使用中设置深色系动态壁纸,开启自动隐藏状态栏等功能。

针对可能的烧屏问题,消费者最后的保障措施大概就是官方质保。微星为旗下QD-OLED显示器全面提供烧屏三年保服务,经检测符合烧屏条件可直接换机。ROG XG27AQDMG作为高端系列也享受华硕提供的三年保修服务,但没有特别提及烧屏情形下的质保措施。

VRR闪烁:这么好的显示器不得配个4090/5090?

OLED显示器还有一个问题鲜见提及,但最近也能够看到一些外网媒体对其进行专业的测试,那就是VRR闪烁。笔记本与显示器中的OLED屏开始支持VRR可变刷新率功能其实也是最近的事,这是出于愈发专业化的电竞属性对显示设备本身的需求:既然OLED天然拥有超高速像素响应,基本消除了拖影问题,那么为什么不加入VRR功能来解决画面撕裂的问题呢?

有关VRR闪烁的现象、原因与相关测试可以参见rtings文章:《VRR Flicker Problem In Monitors Six Popular Gaming OLEDs All Have This Issue》。简单来说,VRR闪烁来自于快速变动的帧速率,其中的深层原因则与调光有关,当输入帧速率下降时,某些灰阶的RGB值会发生剧烈震荡,体现在画面上就是肉眼可见的暗部画面闪烁。

rtings对外星人AW2725DF QD-OLED显示器进行的VRR闪烁测试

目前没有任何一种OLED能够摆脱VRR闪烁问题,有趣的是,VA液晶屏同样有严重的VRR闪烁现象,结合较慢的响应时间,使其不那么适合作为游戏显示器的选择。

ROG XG27AQDMG在官方页面中介绍了一种OLED防VRR闪烁方法,通过三种档位的可变刷新率范围控制,来限制极低帧速率时刷新率匹配的情形,可以说是在画面撕裂与VRR闪烁两种现象之间试图寻找一种平衡。

有没有完全解决这个问题的方法呢?从VRR闪烁产生的条件中,我们可以自然而然产生一种推论:如果帧速率十分稳定,这种现象不就根本不会产生了吗?只要你的配置够高,在各种游戏中能够实现2K分辨率240甚至360+FPS,就无需担心所谓VRR闪烁,甚至VRR对你来说都不是一个必要功能。到头来,这又是一个需要通过“加钱”来解决的问题。

小结

我们借助华硕ROG XG27AQDMG与微星MAG 271QPX两台比较高端的新品OLED显示器,介绍了目前OLED中小尺寸应用领域的三种问题。看起来它们除了画质真的很好、运动清晰度独领风骚,在其它方面似乎这也不行、那也不行,有种花钱给自己添堵的感觉,但OLED的特性就是这样,一旦你被它的视觉观感所俘虏,就会自然地接受它的缺点,在用户层面上“自适应”。

从近期一些科技数码新品的趋势中可以作出这样的预测:未来中小尺寸OLED的应用只多不少,在享受到更多OLED设备提供的高品质视觉体验的同时,我们也要了解它的缺点,才能更好衡量自身使用场景与需求。