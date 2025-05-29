甜品性能大升级 映众GeForce RTX 5060 8GB曜夜X2显卡评测

【天极网DIY硬件频道】在5月20日，拥有甜品定位的NVIDIA GeForce RTX 5060迎来正式发售，映众也第一时间带来了RTX 5060 8GB曜夜X2，作为MSRP定价的市场中坚力量，这块显卡延续了系列的均衡设计哲学，保持双槽、双风扇的紧凑体型，并为主流游戏玩家带来高性能与稳定释放。

接下来我们首先从架构、规格上对RTX 5060进行解析，随后在外观、散热设计，以及跑分与游戏实测等方面，详细了解这张映众GeForce RTX 5060 8GB曜夜X2显卡。

架构解析&规格介绍

RTX 5060采用Blackwell架构GB206-250-A1核心，拥有30组多单元流处理器，共3840个CUDA核心，并搭载30个第4代RT核心、120个第5代Tensor核心、48个光栅化处理单元等，在媒体引擎方面同样配备1个第9代NVENC与1个第6代NVDEC。

RTX 5060与RTX 5060 Ti均采用GB206核心，从这一点上可以看出相比前代RTX 4060定位有一定提升。而在具体规格上，RTX 5060展现出相当大的提升幅度，例如至关重要的CUDA核心数量相比前代提升就高达25%。

除数量提升外，质量提升也不可忽视。在Blackwell架构中，NVIDIA引入了新一代计算单元、更大的缓存与寄存器空间，所有的CUDA核心现在都能进行整数运算或浮点运算，并增强了执行排序效率。种种架构升级使RTX 50系显卡成为神经渲染平台，并带来DLSS 4与多帧生成等新技术。

而在显存方面，RTX 5060继续采用新一代8GB 128bit GDDR7显存，总带宽达到448GB/s，相比前代GDDR6方案提升约40%，有效缓解高分辨率游戏应用对显存产生的吞吐压力。

在通道与接口支持上，RTX 5060同样采用高速PCIe 5.0规格，使用x8通道。配备3个DP2.1b接口与1个HDMI 2.1b接口，最大支持无压缩的4K 240Hz信号传输与显示，在DSC加持下更可高达4K 480Hz或8K 165Hz。

接下来就让我们从各方面了解映众GeForce RTX 5060 8GB曜夜X2显卡的具体表现。

外观设计

映众RTX 5060曜夜X2显卡完美承袭系列设计风格，以深空雅黑为主基调，不规则切割的面板搭配金属拉丝工艺，在光线下呈现细腻的明暗层次。整体带来丰富的层次质感，硬朗而不单调，将高性能硬件与工业设计美学深度融合，为玩家与创作者打造兼具力量感与艺术感的硬件。

显卡背面继续采用黑色背板，对显卡PCB起到良好保护作用。作为双风扇显卡的它同样拥有占据大量背板面积的镂空，为显卡尾部风扇让出风道形成吹透设计，进一步强化散热性能。

显卡侧面没有配备光效硬件，而是在保留INNO3D GEFORCE RTX字样的同时，添加了格栅装饰元素作为点缀。8-Pin供电接口同样布置在侧面，整卡厚度为双槽，满足SFF-Ready标准。

散热方面，映众RTX 5060曜夜X2显卡采用双风扇的HerculeZ X2散热系统，通过9叶片环形风扇优化气流通道，提升进风量与循环效率。

映众RTX 5060曜夜X2显卡的散热模组采用铝挤压散热器与两根6mm纯铜热管组合，热管直触显卡核心实现热量快速传导、分散。

PCB用料方面，拆解可见映众RTX 5060曜夜X2显卡采用公版规范的4+2相核心+显存供电设计，为GB206-250-A1核心与四颗三星GDDR7显存提供稳定性能表现，同时整卡TDP仅为145W。

最后是IO挡片部分，映众RTX 5060曜夜X2显卡配备了前文提到的3*DP 2.1b接口与1*HDMI 2.1b接口，接口速率最大可满足原生4K 240Hz视频信号传输与显示需求。

性能测试

本次性能测试使用的平台部分配置如下：

GPU-Z信息显示，这张RTX 5060曜夜X2同样只需要用到PCIe 5.0x8的通道。

首先进行3DMark基准测试，我们选用2K分辨率的Time Spy(DX12)、Fire Strike Extreme(DX11)与Port Royal(光线追踪)三个项目，并与甜品硬件玩家关注的前代RTX 3060、RTX 4060，本代定位更高的RTX 5060 Ti 16GB进行对比，汇总图表如下。

跑分可见，映众GeForce RTX 5060 8GB曜夜X2显卡在光栅项目中相比前代RTX 4060提升达到21%-27%，光追项目Port Royal提升更是高达36.5%。相比上一个甜品显卡钉子户RTX 3060 12GB，提升则来到了58-78%。

RTX 5060的TDP相比RTX 4060有少量提升，但整体仍然没有超过采用上两代制程工艺的RTX 3060，可以说依旧维持着相当高的能效表现。

而在同代对比中，这张映众RTX 5060曜夜X2达到了RTX 5060 Ti 16GB约80%-83%的性能表现，考虑到它们的售价差异不小，如果没有对16GB大显存的硬性需求，RTX 5060无疑是甜品显卡中更具性价比的选择。

此外，在Steel Nomad与Steel Nomad Light中，映众RTX 5060曜夜X2显卡分别获得3095分与13696分。

值得一提的是，本代RTX 50系显卡普遍具有不小的超频潜力，我们也尝试使用小飞机对映众RTX 5060曜夜X2显卡进行超频，将GPU核心频率提升200MHz，显存频率提升1000MHz，并进行Time Spy跑分，仅需简单操作就使性能提升到非公版显卡平均水平。

最后，我们也使用FurMark进行30分钟单烤测试，验证映众RTX 5060曜夜X2显卡的功耗与散热表现。

测试结果显示，显卡单烤功耗稳定在145W，平均核心频率为2368.3MHz，核心与显存温度分别为70.3℃与62.0℃，同时风扇转速约为2100RPM，仍有散热余量。

游戏测试

接下来进入游戏测试环节，让我们一起了解映众GeForce RTX 5060 8GB曜夜X2显卡在游戏内自带Benchmark中的跑分表现。

首先是我们熟悉的《赛博朋克2077》，作为最早提供DLSS、光追、Transformer模型、多帧生成等一系列支持的游戏，在今天它的性能优化表现已经相当好，多数甜品级硬件新品也能满足流畅游玩的要求。

在标准2K分辨率，预设光线追踪：超高(不开启路径追踪)的画质设置下，开启DLSS至质量档位，但不开启多帧生成。映众RTX 5060曜夜X2显卡与平台在测试中达到了平均48.78帧，最低帧达到43.22帧。

其它画质设置不变，但将分辨率设为1920*1080，映众RTX 5060曜夜X2显卡与平台在测试中达到平均76.84帧，最低帧也达到66.86帧。

可以认为，RTX 5060在2K分辨率下需要酌情降低画质预设，并开启DLSS 4多帧生成4X才能流畅游玩，而在1080P分辨率下，只需要额外开启DLSS 4多帧生成4X，就能满画质满光追实现畅玩《赛博朋克2077》。

另一个压力需求更高的游戏是国产3A大作《黑神话：悟空》，由于它的全景光追性能开销过大，因此我们在预设超高画质档位，开启DLSS质量档，并关闭全景光追与多帧生成的情况下进行两种分辨率的游戏内Benchmark。

在2K分辨率、超高画质的《黑神话：悟空》中，映众RTX 5060曜夜X2显卡与平台达到平均51帧，最低43帧的性能表现。

切换分辨率至1080P后，显卡和平台测试得到的结果提升至更加流畅可玩的水平，平均64帧，最低53帧。

能看出，即使关闭全景光追，并开启DLSS质量，《黑神话：悟空》对RTX 5060而言仍然颇具压力，在2K与1080P分辨率下可能都需要玩家稍微降低画质预设，并结合DLSS 4多帧生成4X功能，才能实现百帧级流畅体验。

接下来是游戏实测环节，我们依旧采用已经支持DLSS 4相关功能的《赛博朋克2077》、《黑神话：悟空》以及《心灵杀手2》进行测试。测试中采用相同画质设置，对比显卡在2K与1080P两种分辨率下的性能表现，使用FrameView软件记录游玩过程中的平均帧、1% Low帧、系统平均延迟，并汇总2K分辨率下的功耗表现。

《赛博朋克2077》

在《赛博朋克2077》中，我们依然使用光线追踪：超级的画质预设，开启DLSS到质量档位，并开启多帧生成至4X模式，实测表现如下。

在2K分辨率与1080P分辨率下，游戏的平均帧数都能达到160以上，且1% Low帧表现同样出色，平均系统延迟较低。可见在降低一些画质设置，主要是关闭路径光线追踪后， RTX 5060显卡完全能够在DLSS 4各项功能加持下实现2K分辨率畅玩赛博朋克2077。

《黑神话：悟空》

在压力更大的《黑神话：悟空》中，我们使用超高画质预设，关闭全景光线追踪，开启DLSS到质量档位，并开启多帧生成至4X模式，实测表现如下。

在2K分辨率与1080P分辨率下，映众RTX 5060曜夜X2显卡游戏平均帧数均达到150以上，满足主流2K高刷新率屏幕对游戏帧率的需求，且即使在2K分辨率下1% Low帧也没有低于90，游戏内几乎没有偶发卡顿现象。

《心灵杀手2》

在《心灵杀手2》中，我们使用高档位画质预设与高档位的光线追踪设置，同样将DLSS开启位质量档位，并开启多帧生成至4X模式，表现如下。

可以看出这款游戏对分辨率的变化更加敏感，在2K分辨率下，映众RTX 5060曜夜X2显卡游戏平均帧能够达到120帧，切换至1080P分辨率则达到180帧以上，同时它们的1% Low帧表现相近，整体依然具有不错的流畅度水平。

游戏实测部分的最后，我们也将2K分辨率测试过程中，由FrameView软件记录的显卡功耗集中以折线图展示。

经过统计，映众RTX 5060曜夜X2显卡在《赛博朋克2077》中的平均功耗为142.9W，在《黑神话：悟空》中平均功耗为144.3W，在《心灵杀手2》中平均功耗同样为144.3W。总体而言在能耗上与前代RTX 4060 Ti相似，能效表现出色。

评测总结

可以说本次RTX 5060不仅展现出相比前代同定位产品的飞跃式提升，在DLSS 4与多帧生成等功能加持下，它已经能够以相当高品质的画质预设，2K分辨率高帧流畅游玩许多3A大作，如果是1080P分辨率则显得更为轻松，且能在一部分游戏中提供匹配超高刷新率显示的电竞级体验。

我们体验的这张映众RTX 5060曜夜X2显卡依然在MSRP与公版设计的定位中拥有亮眼表现。能够以双槽双风扇，符合SFF-Ready标准的小体型带来优异散热性能与稳定的性能释放，并通过亲民售价触及更多玩家群体，值得想要组建高性价比游戏办公PC与精致小主机的DIY玩家选择。