【天极网DIY硬件频道】游戏预下载要留多少空间，我们不是第一次聊这个话题。此前《影之刃零》开放预载，官方要求PC玩家空出300GB，而游戏本体只有145GB，多出来的部分是解包时的过路费。这次轮到《GTA 6》，数字变成了212GB，机制上有相似之处，处境却不太一样：它是主机首发，还要独占一段时间，同一款游戏要适配两种主机、四款机型，配置差异会带来画质微调，最后落到包体上，就是长度不同的下载量。

Rockstar官方在11月3日发布公告，数字版11月10日开始预载，11月19日正式发售，平台暂时只有PS5与Xbox Series X|S。时间点分两种：PS5按各时区当地时间午夜开始，Xbox全球统一在UTC 11月10日0点、也就是北京时间当天早上8点。官方对容量的说法只有一句：视设备而定，预载文件最高需要 212GB，请提前腾出空间。

和之前类似，212GB不是游戏的体积。主机预载的流程是先把压缩包整个下载下来，解锁时再解包、校验、写入，压缩包与解压后的文件在这一阶段同时占着硬盘，峰值因此接近本体两倍。照此倒推，首发本体大约在105GB上下，这个数字放在今天的3A里只算中等偏上。对近年32款3A 发行版的统计中，安装体积中位数是102.5GB。

没有冲到150GB以上，也和内容结构有关。Take-Two在股东会上说得很清楚，这一作首发是纯单机作品，新的线上模式随后才来，外界普遍预期最早2027年。也就是说，212GB里没有为多人内容预留的地图、载具与活动资产。等线上模式上线，包体还会再涨一轮，今天的数字只是起点，不是终点。

真正麻烦的是分母。PS5内置容量标称825GB，系统占完剩约667GB；Xbox Series X标称 1TB，可用约802GB；Series S 标称512GB，可用只剩约 364GB。212GB 分别相当于三者可用空间的32%、26% 和 58%。Series S玩家装完这一个游戏，主机剩余空间就掉了一半，而这台机器没有光驱，加容量只能买专用扩展卡。官方并没有分别列出各机型所需的存储空间数字，但“视设备而定”这句话本身就说明包体按机型分了级，Series S只有 10GB 内存，材质精度更低，下载量理论上更小。

3A 的体积这些年一直在涨。2013年PS3 版《GTA 5》强制安装8GB，如今PC上的增强版标称105GB。涨的也不只是容量：物理计算、图形与光追把显卡门槛抬上去，4K材质、无损音频、多语种语音、更密的植被与人口把硬盘门槛抬上去，为光追保留的更精细几何还要额外占地方。随之而来的是读写速率要求，PS5定制固态的原始带宽是 5.5GB/s，Xbox Series X是2.4GB/s，预载解包要等多久，同样直接由这些数字决定。

小结

3A游戏平均需要多少空间，一直在悄悄影响玩家的硬件选择。PS3时代8GB的安装量，500GB硬盘足以装下半个世代；今天主机可用空间六七百GB，一款大作就要占掉三成，扩容从可选变成刚需。而存储正处在涨价周期里，NAND合约价一年涨了三倍，主机扩容卡与固态硬盘都不便宜。《GTA 6》的PC版尚未公布，等它真的登陆PC，玩家面对的容量需求只会比主机更高，材质选项更多，后续更新与线上内容也要空间。眼下能做的只有两件事，把不玩的老游戏清出去，以及期待存储市场平稳过渡到下一个低价周期。