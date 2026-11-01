【天极网DIY硬件频道】10月28日，苹果在洛杉矶举办主题为“Pro and Tell”的活动，发布首款支持屏幕触控的 MacBook Pro。官方全名是：配备PROLED XDR显示屏的MacBook Pro，提供14英寸与16英寸两个尺寸版本，已于10月30日开启预购，11月6日发货。

屏幕是这次的主角。苹果面板改为双层串联OLED，HDR与SDR峰值亮度均可达2000 nits，对比度1000万比1，ProMotion最高120Hz、最低可降到10Hz，色域在P3之外加了Adobe RGB支持，HDR 视频可覆盖超过80%的Rec.2020。苹果还首次把灵动岛设计放上Mac。

触控的实现方式避开了用户吐槽已久的“外挂”金属网方案。传感器不是贴在面板表层，而是直接内嵌进面板里，不仅能避免画面产生“纱窗感”，据官方称还能显著降低延迟。苹果给出的演示案例全是日常动作：轻扫滚动网页、捏合缩放照片、在不同演示文稿之间拖放幻灯片、轻点两下让窗口填满屏幕、随手一拨把窗口平铺到别处。同时也说得很清楚，键盘与触控板仍是主要输入方式，触控是配合它们用的。

不过脚注里的限制比宣传语更值得读：大部分现有app的触控，是macOS把触控输入转成点按；真正为触控重做过界面的则是少数，苹果列举了Word、Excel、PowerPoint、Lightroom、DaVinci Resolve、Blender、ZBrush等一批，同时注明这些 app 将于今年稍晚推出。换句话说，首发那天买到的是硬件能力，软件适配要等，和前段时间的iPhone Duo情况类似。

另一条新品线没有更新屏幕，而是带来了新一代M6芯片。10月27日，苹果发布14英寸MacBook Pro(M6)，15999元起。二者起售价差7000元，差异在于屏幕、触控、1.38 千克的机身与最长24小时续航；没买到的是最新一代芯片――触控版装的是M5 Pro与M5 Max，属于上一代的高阶芯片，而M6目前只有12 核 CPU、12 核 GPU的基础款，可能命名为M6 Pro与M6 Max的高规格产品还没出现。

这7000元差价里，更强的屏幕与触控究竟值多少？收益最明确的是三维与雕刻：ZBrush、Blender、Cinema 4D里，笔刷落点从“推着光标过去”变成手指直接按在模型上，带来更直观的操作；其次是音频，djay Pro与复音键盘可以在屏幕上直接演奏，不受触控板面积限制；最后对应用开发者也有好消息，他们能在这块屏上直接测iOS与iPadOS app的触控表现。

不过触控并没有满足用户对MacBook Pro更多形态的期待。这台机器没有变成iPad，屏幕不能翻折平放，竖屏手写、压感绘画都不在官方场景里；它也没有替代精确操作，映射式的兼容意味着多数软件里你只是用手指点了一下。它解决的是一类动作的路径长度，不是输入方式的整体革新。

小结

苹果这一次没有把新东西堆在一台机器上。最新的屏幕配上一代的高阶芯片，最新的芯片配原来的屏幕，两条线并排卖，差价7000元。想在一台Mac上同时拿到两样，还需要再等等。

触控的分量，也不在“Mac终于能点了”。笔记本加触控屏并不新鲜，Windows阵营做了十几年，真正没解决的是软件――手指点下去，界面得跟着改。苹果把硬件做进了面板，却把软件的答案推到“今年稍晚”。等那批app上线，触控是生产力还是新鲜感才有更进一步判断。与此同时也有尝鲜用户发现了痛点：即使优化了屏轴阻尼，屏幕也难免点一下晃一下，还伴随着指纹残留等更多影响观感与用户心情的问题。不禁让人想问，非翻转笔记本真的是触控屏的合适载体吗？