【天极网DIY硬件频道】从矿卡身上找算力的过程中，社区开发者又有了新发现。据VideoCardz报道，在研究解除NVIDIA CMP加密货币挖矿专用卡的计算限制后，开发者将相关技术用于GeForce游戏显卡，成功提升部分张量核心指令的吞吐量。探索已从RTX 30扩展至RTX 40和RTX 20系列，但并非所有型号都已充分验证。

与此前介绍的社区解锁超频一样，这次修改不必刷写显卡VBIOS，也无需修改NVIDIA图形驱动。工具在驱动加载前配置底层寄存器，解除特定运算的速率限制。显卡断电后配置便会清除，之后需重新应用，并非永久改写固件。

GPU-Unlock及相关项目已在三代部分型号上取得成功。目前主要方案面向Linux，Windows已有实验性实现，而RTX 50系列目前尚无确认可用的解锁。

“算力翻倍”也取决于测试对象与具体项目。社区实测中，RTX 4090的FP16输入、FP32累加张量指令吞吐量从165.6提升至331.6 TFLOPS，约为原来的两倍；RTX 3090 Ti的BF16矩阵乘法从87.5提升至157.4 TFLOPS，提升约80%。RTX 2080 Ti也有接近翻倍的张量指令测试结果。

这类提升可作用于矩阵乘法密集的AI负载，例如大语言模型的提示处理和部分图像生成任务。不过，实际收益取决于软件、功耗余量及访存等其他瓶颈，并不能简单理解为整卡性能提升。报道中的RTX 3090提示处理提升约14%至36%，逐字生成输出却基本不变，因为后者通常受显存带宽限制。值得一提的是，此次特定算力吞吐量解锁不会提升游戏性能，因此玩家不必期待帧率同步上涨。

小结

从突破原有性能边界的角度看，解锁指令吞吐量也算一种非官方“超频”，只是并非靠提高频率实现。更值得追问的是，NVIDIA当初为什么要设下这些限制？解除限制还有可能产生哪些附加影响？会不会如超频一般带来某些稳定性风险。

已有用户要求NVIDIA正式取消旧款GeForce的相关限制，让旧卡能够更好地承担AI工作，这一诉求不难理解。但RTX 3090、RTX 4090的24GB显存本就吸引AI买家，算力再提升，势必增强其二手市场吸引力。对玩家而言，AI跑得更快、游戏帧率不变，买卡却可能更贵。这场解锁带来的，未必都是好消息。若需求推高价格或挤占货源，原本希望低价购卡、换卡的游戏玩家，处境反而可能更糟。