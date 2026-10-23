【天极网DIY硬件频道】此前，我们曾多次关注12VHPWR/12V-2x6电源接口的熔毁事故，以及显卡AIC品牌与第三方配件品牌给出的保护方案。从异色插头帮助确认安装稳固，到温度监测、逐针电流告警，再到尝试通过额外机制强制均流，行业一直在为高功耗显卡打上可靠性“补丁”。

因此，当影驰新款RTX 5080 HOF Extreme名人堂显卡带着两个16Pin接口亮相时，很容易让人联想到分担电流、降低单口负担。不过，这次“双接口”的答案并不在这里。

据影驰官方介绍，这款显卡的两个12V-2x6接口分别位于侧边与尾部，供用户根据机箱布局选择其中一个使用。影驰明确将其定位为提升安装走线灵活性的“双位置”设计，而不是并联提升负载能力。附带的磁吸装饰盖还能遮住闲置接口，让外观更加完整。

这与影驰此前展示的RTX 5090系列名人堂XOC限量版不同。那款极限超频显卡的双12V-2x6接口在侧边并列排布，可以同时承担输入负载；新5080则是在不同位置提供接线选择，不能简单理解成“两个接口=1200W供电上限”。

从功耗也不难看出其设计取向。RTX 5080公版TGP为360W，这款名人堂在游戏模式下保持360W，超频模式放宽至400W，加速频率最高2805MHz。即使如此，距离单枚12V-2x6接口最高600W的额定能力仍有明显余量，双供电接口无疑更多为美观与便利性服务。

当然，抛开这一独特设计，它的旗舰用料也堪称豪华：定制白色PCB配备20+4相供电与eFuse电子保险保护，正面3个102mm风扇配合1个92mm背板风扇，大尺寸均热板搭配3根8mm与5根6mm热管，辅以PTM7950相变导热材料。双BIOS和Hyper Boost风扇加速按钮，则延续了名人堂面向高频与超频玩家的定位。

小结

非公版显卡靠创新设计创造独特价值的案例，近几年确实越来越多。仅“如何藏好供电线”这一项，就出现了七彩虹、映众等将接口藏进散热模组、通过延长线内走线的思路，也有华硕BTF借助主板专用接口为显卡供电的路线，以及将接线位置转向背面的背插方案。线没有消失，用户看到和操作它的方式却变了。

在笔者看来，影驰的双位置接口正是这股趋势的延续。在显卡换代周期拉长、同芯片产品性能差距有限的当下，AIC等硬件品牌的设计重心，正从单纯堆料和追逐频率，进一步转向装机体验、外观完整性等高层次需求。对颜值党而言，少露一根线、少一次生硬弯折，都可能成为选择非公版的理由。