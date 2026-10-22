【天极网DIY硬件频道】Steam Deck 2的硬件线索又有新进展。近日，外媒VideoCardz与TechPowerUp报道，代号为“Gainsborough”的AMD处理器继出现在驱动支持列表后，又在OpenBenchmarking测试数据库中现身：6核12线程，搭配24GB LPDDR5-9600内存。测试平台为GBR-FF6-SKT开发板，可能是下一代Steam Deck的开发板或工程样机。

外媒还找到了Steam Deck OLED的对比记录，两者使用相同的GpuTest 0.7.0。不过，原始数据中的Mesa驱动并非同版：新平台为26.2.0-devel，OLED为25.3.0。

从配置看，这次变化不只是一次小幅升级。Steam官方资料显示，现有Steam Deck LCD与OLED版均采用Zen 2架构CPU，规格为4核8线程。Gainsborough的6核12线程意味着核心数与线程数均增加50%。外媒推测其可能采用尚未在掌机平台发布的Zen 6或Zen 6c，但架构及核心组合仍未确认。样片记录的CPU频率为2.4GHz，也不代表最终产品的最高频率。

内存升级同样值得关注。现款Steam Deck均配备16GB LPDDR5，LCD版速率为5500MT/s，OLED版为6400MT/s；测试平台则达到24GB、9600MT/s。容量提升50%，数据速率较OLED版同样提升50%。对于CPU与核显共享内存的掌机，更大容量有望缓解游戏与系统争用内存的压力，更高速率也能为核显提供更充足的带宽。

图形部分，现款Steam Deck采用8个计算单元的RDNA 2核显，频率最高1.6GHz；Gainsborough记录的核显频率为2400MHz，增幅也是50%。但其GPU架构与计算单元数量仍没有更多信息。

当下的早期跑分还不足以给新机下结论。数据库中的工程平台以1024×768窗口模式测试，OLED对比记录则为1280×800全屏；再加上驱动版本、功耗和散热条件的差异，成绩并不具备严格可比性。因此配置方向比早期跑分更有价值。

Gainsborough也未必只对应一个型号。外媒VideoCardz认为，它可能是面向掌机等平台的APU家族，未来或从中衍生Ryzen Z3等产品。原代Steam Deck所用Van Gogh芯片后来被用于Ryzen Z2 A，已经提供了类似先例。换言之，这颗样片可以是Steam Deck 2的候选方案，却还不是它的最终规格表。

小结

自2022年Steam Deck首次推出以来，AMD已历经多轮CPU与GPU架构更新。Zen 6已在服务器产品中登场，RDNA 4也已落地；传闻中的下一代掌机从Zen 2跨越至Zen 6，从RDNA 2升级到RDNA 4，并非不可能，但两条路线都仍需官方发布的最终信息。

对于玩家而言，真正值得期待的不是参数表上的几个“+50%”，而是在便携功耗下获得稳定、更高的游戏表现。Valve此前强调，下一代Steam Deck需要明显的跨代提升，同时维持续航。更强APU与更高速内存只是基础，能否兼顾发热、续航和售价，才决定这次等待是否值得。