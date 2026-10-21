【天极网DIY硬件频道】集邦咨询(TrendForce)10月20日的报告给出了一组值得关注的数字。2026年第四季度DRAM合约价预估环比再涨约20%。单看这一个数字，市场确实可以松一口气――涨幅比第二季度的约80%、第三季度的约40%都低得多，把三个季度连起来看，这是一条很陡的下坡，但它描述的是涨价的速度，而不是价格本身。涨势虽减缓，仍在坚定往上走。

终端市场的变化比报告更直观。2025年9月还在600到800元区间的DDR5 16GB*2桌面内存，如今普遍报到3000到4000元。显卡这一侧出现了更反常的一幕：2024年就已停产的GeForce RTX 3060，正由一、二线AIC品牌重新拉上产线，8GB与12GB两个版本陆续铺货，终端报价分别在2600元与3100元左右。

所以，涨势放缓并不等于降价即将到来。涨幅之所以收窄，有三个具体原因：前期价格基数已经很高，终端购买力被削弱，以及长期采购协议里的价格上限开始生效。最后一条尤其关键――上下游签的是多年长约，附带上限与下限，这也正是即便进入下行周期、也不太会重演过去那种断崖式暴跌的原因。

再看供给端的时间表。机构的判断相当一致：新建一座存储晶圆厂从动工到投产要三到五年，眼下主流厂商都在扩产，但新增产能大致要到2028年前后才集中释放，供给紧张至少延续到2028年。更值得留意的是Counterpoint Research给出的另一个坐标系：2028年DRAM价格相比2027年预计下滑约23%，但相比2025年仍高出约 230%。就算等到那个被普遍认为会松动的年份，价格也只是从很高的位置退到比较高的位置，无法短期内回到2023年和2024年的水平。

这也就解释了RTX 3060为什么会回来。这一轮AI算力扩张把先进制程、先进封装和高频显存颗粒的产能几乎全部吸向数据中心，RTX 50系列依赖的GDDR7交付期拉长、单价抬升，中端新卡的排产跟着承压。RTX 3060用的是成熟的三星8nm工艺和前代GDDR6显存，既不占台积电的先进产能，也不与AI服务器争抢高频高密度颗粒。在成本上，它反而是此刻最容易落地的选择。复产本质是产能在做二次分配。

同一个逻辑在晶圆代工侧也看得到。10月20日，三星晶圆代工宣布将于年内推出第二代8nm平台8LPU+。根据三星提交给IEDM 2026的技术摘要，相比上一代8LPU，新平台性能提升12%、功耗降低15%、逻辑面积缩减约8%。最关键的一点是，它继续使用现有DUV产线。目前三星官方信息显示，这个平台面向车载、机器人与边缘AI芯片，与消费级显卡不是同一条产品线，三星也未公布量产时间、客户和定价，但它和RTX 3060复产指向同一件事：成熟产能正在被重新盘活。

小结

对普通用户来说，这一轮最该记住的教训发生在三个月前。7月时，业内预测存储价格年内将大跌50%到70%，这条消息传遍全网，不少准备装机的用户因此选择再等等。三个月过去，主流32G内存套装从3300元涨到4300元，显卡跟着上调，618前后那个相对理想的入手窗口，成了这轮行情里最后一个。

与其盯着某家机构下季度涨几个点，不如看三件事：这款产品用的是不是当下火热的先进制程，这批显存颗粒是不是更要用在AI服务器上，新增产能什么时候真正开出。再往下一层看，国产存储正在补位――长鑫的DRAM全球份额已到约10%，长江存储的NAND份额约 14%，两家都在产能爬坡。这个份额大到能影响定价的那天，海外原厂单方面推价的空间才会被真正压缩。涨价预测每隔几个月就换一次说法，而工艺、产能与供给结构的变化是按年计的。前者只影响你什么时候下单，后者才决定你要为这张卡付多少钱。