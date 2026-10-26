【天极网DIY硬件频道】近日，外媒Windows Latest在一台配备8GB DDR4内存、SATA固态的笔记本上测试：升级到Windows 11 26H2并重启后，内存占用从25H2的5.0GB降到3.3GB，可用内存从 2.9GB升到4.6GB，压缩内存从324MB降到约63MB。这台机器不是干净系统，而是近似实际使用状态，安装了PyCharm、VS Code、AutoCAD和SketchUp等软件。

Windows 11 26H2其实从9月29日就开始推送，微软在10月15日才把这批改动讲清楚：Windows体验部门企业副总裁Navjot Virk在官方博文里宣布，Windows 11整体响应速度最高提升20%，并对8GB内存设备做了专门优化――Widgets改为打开时才加载，可释放超过200MB内存；系统可以把最多2GB额外的活跃数据留在内存里，而不是丢给更慢的存储。

但这20%要看清条件。官方对比的是Build 26300.9550与Build 26200.7628，测试项为搜索、开始菜单、右键菜单、设置、截图工具和文件资源管理器，脚注没有列出测试机的硬件配置。Windows Latest另做了一台 8GB 虚拟机，实测占用从 4.1GB 降到 2.8GB 至 3.2GB。反例也有：一位8GB内存用户在升级后仍然看到96%的内存被占满，开机那一刻的读数，本身不能代表同时开多个应用时的余量。

开机后这1.7GB的内存占用差异是从哪里挪出来的，可以拆开看。压缩内存从324MB掉到63MB，分页池从633MB降到299MB，非分页池从508MB降到332MB，已提交内存从4.8GB降到2.9GB――节省的主要是系统自己压缩、换页、预留池子的那部分开销。而系统同时又说，要把最多2GB的活跃数据留在内存里。一边少占，一边多留，这不是系统开销本身有明显缩减，而是系统把后台的份额让给了前台。

为什么是现在做这件事，答案在内存价格上。集邦咨询10月20日的报告援引产业消息预估，四季度DRAM合约价环比上涨约 20%；这个幅度比二季度的约80%、三季度的约 40% 收窄了不少，但按环比连乘，四季度合约价大约是年初的三倍。涨幅在减速，价格还在很高的位置上，对整机厂来说，这是BOM表上最难以忽视的一项成本。

PC 行业应对这件事能走的路不多：涨价，或者减配。8GB机型还留在货架上，甚至在2026年已经被规格表划进了“非Copilot+”那一档。系统省下的这 1.7GB，对一台老机器是续命，让它再撑一两年；对一台新机器则是让8GB这个入门配置继续成立的理由。

小结

过去二十年，PC的换机周期很大程度上是软件推着走的：新系统更吃资源，旧机器跑不动，于是换机。现在反过来了，软件开始替硬件省钱，因为硬件太贵。这是好事，但也是一次角色对调。内存涨价挤压的是整机厂的利润，换机周期本来就在拉长，两条曲线叠在一起，才有了“让旧机器多活一年”的商业动机。

“开机少占1.7GB”不是一项创新特性，而是系统的一部分开销被推迟启用。内存便宜的时候，软件可以挥霍资源；内存贵到一定程度，软件就必须学会节省。真正值得盯的不是这1.7GB，而是内存重新降价之前，厂商会不会继续把“节省运行开销”当成一项有必要长期展示、持续推进的工作，这也许是这一轮AI推动的存储周期，为消费者留下的另一个利好。