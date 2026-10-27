【天极网DIY硬件频道】今天上午10点，《影之刃零》在PC与PS5平台开放预下载，10月29日上午10点全球同步解锁。灵游坊官方给出了明确的预下载说明：游戏必须装在固态硬盘里，容量要空出至少300GB，正式游玩时显卡驱动务必更新到最新版。

官方给出的游戏存储占用约145GB，部分玩家从Steam平台实际下载约138GB文件，之所以要预留到 300GB，是因为预下载机制下，解锁那一刻临时缓存与完整游戏文件需要同时存在。安装收尾之后，空间占用会回落到145GB左右。官方另提醒游戏安装尽量避开系统盘，系统自身的读写会干扰帧率稳定性。

官方推荐配置单分四档。最低档八代酷睿i7或锐龙5 3600、16GB内存、GTX 1660 6GB，目标1080p 30帧；推荐档i5-10600K或锐龙5 5600X、RTX 3060 Ti 8GB，对应1440p 60 帧游玩。这两档都写明要开超分辨率重建、关闭光追与路径追踪。如果想开光追，另RTX 5060 8GB跑1080p 60帧一档；想开路径追踪，起跳线是RTX 5080 16GB。存储一栏没有第二选择，两档都只有一句：需要安装在SSD上。

这句话放在今天不算苛刻。在PS4时代，一款3A占用40-50GB存储空间是常态，80GB已算大块头。来到PS5时代已经翻一番成了起步档：对 32 款近年 3A 发行版做统计，安装体积中位数102.5GB，均值 108GB，2025年上市的15款中位数正好100GB。举例来看，《黑神话：悟空》约130GB，《博德之门 3》官方建议留150GB，《潜行者 2》要160GB，《怪物猎人：荒野》首发75GB之外还挂着一份70GB的高清材质包。

存储空间需求的涨幅，无疑来自更高品质的美术堆料。4K材质、无压缩音频、开放世界的地形植被密度，加上虚幻5那套高精度资产管线，每一项都需要数倍于前的容量。影之刃零用虚幻5做暗黑武侠，145GB里绝大部分是美术资产。物理与光追把显卡门槛抬上去，美术资产把硬盘门槛抬上去，玩家当下难免感到压力倍增。

存储空间从来都是3A玩家必须考虑的隐性配置，只是先前它并没有展现出成倍增长的压力。PS5首发机型内置825GB，排除系统文件占用后只剩667GB给游戏。如果按80GB一款算能装八款，按今天100到145GB一款计算，可安装游戏量骤减至六款以内。PC这边同理，1TB扣掉系统与保留空间，实际可装六款左右。在Valve 9月的硬件调查里，超过一半的机器总存储已经过了1TB，如果放在2023年，玩家为了随心所欲多装几款游戏，多买一块固态硬盘尚属轻松，放在今天对主流玩家而言则成了难以忽视的负担。

存储究竟贵到什么程度，来自上游的合约价能说明一部分。256GB TLC固态的合约价从去年三季度33.3美元到今年同期134.2美元，同比涨303%；512GB从62.4美元到252美元。机构预期四季度NAND合约价再涨15%到20%，企业级固态23%到28%。原厂产能先紧着数据中心，新增产能则要等2027年中后期。成本压力已经以多种路径传导至整机。索尼把PS5 Pro在美国的建议零售价从 699.99 美元调到 899.99 美元，公告把成本压力列为背景之一。

小结

过去十年，存储大部分时候是玩家的自由选项。80GB的年代，主机内置够用，PC 配一块1-2TB固态，库里躺十来款大作也不慌。如今容量需求翻倍、读写速率有了硬门槛，价格一年涨了三倍，两头一起收紧，能腾挪的只剩节流：清掉通关不删的旧作，把机械盘降级成仓库，实在缺空间，新盘按当下真实需求买。

对而言厂商，高品质美术资产与存储需求间的矛盾同样是道考题。同样是虚幻5引擎的高性能需求，同样依赖4K材质的精致细节，包体控不控得住，决定了会不会对一部分潜在玩家群体设下短时间难以逾越的“硬门槛”。