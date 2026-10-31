【天极网DIY硬件频道】10月21日，NVIDIA发布GeForce Game Ready 621.01驱动。官方驱动页的第一行写着 Game Ready for Phantom Blade Zero & Call of Duty: Modern Warfare 4――为《影之刃零》与《使命召唤：现代战争4》准备，同时列举了NBA 2K27、赛博朋克2077与红色沙漠等游戏的DLSS更新支持。

但在一周后，灵游坊创始人、创意总监兼CEO梁其伟在发售信里写道：我们发现NVIDIA最新的621.01驱动存在一些性能不稳定的情况；经测试，617.42是目前《影之刃零》体验最好的版本；如果你的驱动比617.42新，建议回退，并勾选清洁安装，在NVIDIA发布下一版驱动前先停在这个版本。他补充了一句，相信新驱动很快就会来。

这段话不是玩家在论坛里的抱怨，是游戏方在发售前一天写进官方发售信的技术建议；而它不建议安装的那一版，正是驱动厂商为这款游戏准备的版本。

据了解，《影之刃零》首发支持DLSS 4.5的动态多帧生成与光线重建，路径追踪用ReSTIR GI替换了虚幻引擎的Lumen全局光照，水面还加了光追焦散。NVIDIA官方给出的数字很漂亮：最高画质开路径追踪，并使用DLSS与多帧生成的条件下，《影之刃零》在RTX 5080上最高240帧、5090最高320帧；1440p下5080也可达到320帧。

《影之刃零》于10月29日上午10点游戏全球解锁，首日Steam同时在线峰值72.3万，Metacritic 88 分。它也在首日推送了约5GB的补丁，官方称这个补丁显著改善光追与路径追踪性能，并修复了若干问题。不过驱动端的更新没有如此即时，最新版本仍为621.01，横幅仍是“《影之刃零》首发支持DLSS性能跃升”，页面没有稳定性提示，也没有指向617.42的回退说明。

此类事件其实不是第一次发生。Game Ready驱动针对单款游戏的优化，主要以配置档的形式下发，游戏一旦在首发前后改动渲染路径，配置档就可能对不上；而驱动方与游戏方各自测各自的机器、各自的场景，谁先发现异常，很多时候可能取决于谁的测试环境更接近真实玩家的配置，这也是为什么修复往往不是“再发一版驱动”那么简单。

小结

这几年玩家已经习惯了“首发当天更新驱动”这个动作，它被写进各种发售前指南，几乎成了一条默认规则。有关621.01驱动的争议提醒我们，当一版驱动同时要照顾五款游戏、修复数个BUG、又要塞进多帧生成与光线重建这类新特性，它就有可能无法同时满足所有用户与场景的需求。对玩家来说，驱动版本号更新，已经不能绝对表明其更适合你手上的这款游戏，稳定的老版本有时反而会成为包括OEM、游戏厂商方面的优先选择。

更值得说的是责任边界。这次灵游坊做了一件少见的事：在自己的发售信里指名一版驱动不是最佳选择，并给出可执行的回退路径，包括清洁安装这种容易被忽略的细节。这比一句“请更新至最新驱动”负责得多，也说明一件事――所谓“专属优化”，最终要靠两边的最终确认。