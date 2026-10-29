【天极网DIY硬件频道】备受期待的国产武侠动作游戏《影之刃零》已正式发售，游戏支持路径追踪全局光照和光线追踪阴影、反射以及水面焦散效果，并支持DLSS 4.5技术。得益于NVIDIA 前沿图形技术，打造氛围感拉满的暗黑武侠江湖，凌厉的招式光影、真实的全局光照与反射效果，为玩家带来电影级的视觉表现。国际一线显卡品牌七彩虹旗下高端硬件品牌 iGame，携 iGame Ultra家族主机以及多款iGame RTX 50系列显卡，为玩家提供覆盖 1080P、2K、4K 不同分辨率的全套游玩方案，高帧激战《影之刃零》。

DLSS多帧生成与光线重建技术通过更流畅的动态效果和更加精细的画面质量，进一步增强了游戏中的光影效果。在路径追踪的模式中，集成了路径追踪全局光照和光线追踪焦散、反射以及阴影效果，使得场景中的物体更加真实自然。

光线追踪技术会对游戏性能带来不小挑战，依托 NVIDIA DLSS 4.5 多帧生成技术，最高可实现 6 倍帧生成，大幅保障游戏流畅度。在《影之刃零》开启路径追踪、拉满最高画质的情况下：iGame RTX 5060 系列显卡，1080P 分辨率可稳定输出 240 FPS 高帧;iGame RTX 5070 能够实现 2K 分辨率 240+ FPS;RTX 5080 在 4K 分辨率下同样可达 240+ FPS。搭载 iGame GeForce RTX 50 系列显卡，搭配家族全家桶主机产品，配合 DLSS 4.5 多帧生成技术，即可感受丝滑高帧的战斗体验。

✅ 1080P 档位|iGame GeForce RTX 5060/5060 Ti Ultra 8GB |16GB

适合主流高刷 1080P 显示器玩家、入门武侠爱好者、预算适中的玩家。这个分辨率也是多数电竞玩家的选择，看重操作响应与稳定高帧。开启 DLSS 4.5 搭配路径追踪，可流畅激战，从容应对高速连招与 BOSS 战;16GB 大显存版本，高画质长时间游玩更不容易爆显存，也可直接选择预装该显卡的 iGame Ultra 主机。

✅ 2K 档位|iGame GeForce RTX 5070 / 5070 Ti Advanced

适合目前装机主流、使用 2K 144Hz 及以上高刷显示器的核心玩家，也是多数动作游戏爱好者的优选。2K 能够平衡画面细腻度与硬件门槛，拉满路径追踪，配合 DLSS 4.5 多帧生成，在精致光影下维持流畅帧率;搭配 Reflex 低延迟技术，出招、闪避跟手无拖影，是体验《影之刃零》连招博弈的黄金选择。

✅ 4K 档位|iGame GeForce RTX 5080 Vulcan OC 16GB

适合硬核发烧友、4K 高刷屏玩家、追求满画质光影效果的发烧友。在 4K 分辨率、高档位路径追踪下开启 DLSS 4.5 六倍帧生成，稳定跑出高帧率，完整解锁《影之刃零》全部光影、场景细节，沉浸式感受诡谲江湖的战斗魅力，可搭载于高端旗舰 iGame Vortex 家族主机，到手即享顶配体验。

不止是 3A 游戏利器，这套 iGame 硬件更是兼顾娱乐与创作的全场景战士。依托强大的 GPU 算力、光追单元与大容量显存，除高帧畅玩《影之刃零》等 3A 大作之外，同样可以胜任繁重生产力任务：8K 超高清视频剪辑调色、高精度 3D 建模、光线追踪渲染、视觉设计、本地 AI 生成、编程开发等工作都能高效完成，一卡兼顾游戏娱乐与内容生产，适配玩家、创作者的多元需求。

《影之刃零》发售在即，想要不错过这场酣畅淋漓的武侠对决，一套性能充沛的硬件必不可少。iGame RTX50 系列显卡与 iGame Vortex 主机，依托 NVIDIA 先进图形技术，在不同分辨率档位都能带来稳定、高帧、低延迟的游戏体验，助力各位玩家备战新江湖，静待《影之刃零》正式上线。