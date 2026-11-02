【天极网DIY硬件频道】10月30日，联发科在2026年第三季度(7―9月)财报电话会上确认，公司已获得第二家人工智能专用集成电路(AI ASIC)客户，相关项目预计2028年进入量产并开始贡献营收。针对外界关于该客户为字节跳动的猜测，联发科明确表示，这家新客户并非中国公司，官方暂未公布其具体身份。公开资料显示，联发科的第一家AI ASIC客户为谷歌，双方合作主要围绕谷歌的TPU(Tensor Processing Unit)AI加速器;联发科首款面向数据中心的AI加速器已于2026年9月启动小批量出货。

业绩层面，联发科第三季度合并营收为1680.6亿新台币(按现汇率约合345.7亿元人民币)，环比增长10.4%、同比增长18.3%;毛利率稳定在46.3%;净利润达282亿新台币(约合58.01亿元人民币)，每股收益(EPS)17.50新台币(约合3.6元人民币)。管理层预计，受AI加速器ASIC出货增长带动，第四季度营收将达2101亿至2218亿新台币(环比增长25%―32%，约432.18亿至456.24亿元人民币)，首款ASIC本季预计贡献25亿美元营收。

联发科副董事长兼首席执行官蔡力行表示，客户对首款AI加速器需求强劲，公司有信心实现第四季度25亿美元营收目标，并冲击2027年约160亿美元营收目标区间上限，该规模对应全球AI加速器ASIC市场约20%的份额。针对第二代AI ASIC研发进度可能延期的传闻，管理层回应称研发仍按既定计划推进，多芯片设计中的部分裸片已完成流片(tape-out)，体积较大、结构更复杂的裸片虽需额外数周时间，但整体进度未偏离原定时间表。先进封装环节，联发科正与一家美国IDM厂商及基板供应商协作以提升良率，市场猜测合作对象为英特尔、涉及技术可能为EMIB-T;联发科同时强调不会依赖单一供应商。永丰金证券指出，公司存货与负债垫高、营业现金流转负，在高速成长下财务结构的取舍值得追踪。