黑鲨2026秋季发布会六款电竞外设齐发，首发价低至29.9元
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10月30日19:00，黑鲨举办2026年度秋季新品发布会，主题为“全域竞备 战力觉醒”。本次发布会一口气带来六款覆盖操控、音频、散热、线充四大核心场景的新品，全系已在京东、天猫、抖音、拼多多等平台同步首发，首发价最低仅29.9元。发布会开场，黑鲨品牌总经理项可兴回顾了今年3月春季发布会的进展――当时一举发布9款新品并首次把产品线扩展到笔记本散热领域，首款笔记本散热装备“风神 Pro”实现口碑与销量双丰收，其灌注式压风架构与140mm大风扇也成为本次“青春版”的技术基础。
操控品类中，黑鲨裂刃分体式游戏手柄(首发价379元)是时隔六年交出的手游手柄答卷，采用分体式结构设计，支持左单边、右单边、掌机合体、分体双打、端游合体“一柄五玩”五种形态，搭载霍尔摇杆与微动按键以防漂移，两段式拉伸抓夹最大开合135mm，iPhone 17可免垫片直夹，并支持多平台连接与自定义宏编程;配套的黑鲨裂刃分体式游戏手柄包(59元)采用硬壳抗压设计;分体式手游肩键(49元，型号BHK04)则采用机械微动开关，提供清脆按压反馈。音频方面，旗舰级黑鲨凤鸣头戴式游戏耳机Ultra(479元)面向PC与主机玩家，配备50mm大尺寸驱动单元、虚拟7.1声道环绕音效与可拔插降噪麦克风，支持-52dB混合式主动降噪与四模连接;移动端的黑鲨BE32蓝牙耳机电竞版(249元)采用入耳式设计，支持超低延迟游戏模式以实现音画同步。散热与线材上，黑鲨风神压风式笔记本散热器(309元)采用高转速涡轮风扇与多档风速调节，压制高负载核心温度;黑鲨风行60W电竞数据线(29.9元)支持60W快充与高速数据传输，采用耐弯折编织材质。
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