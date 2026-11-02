【天极网DIY硬件频道】Hardware Unboxed本周的零售价格追踪给出三个数字：8月全球显卡均价环比涨15%，9月涨7%，10月再涨 10%。单月涨幅看似温和，三层叠上去按复利算却达到35%左右，硬件玩家口口相传的三成涨幅，说得还保守了点。口径是美、德、英、加、澳等10个市场里最便宜的现货型号，记录的是“现在最低花多少钱能买到”，不是全型号均价。

分型号看，旗舰涨势无疑最突出。RTX 5090单月平均涨32%，美国最低报价从6890美元到9400美元；RTX 5080涨22%，美国最低价从1580美元到2200美元。AMD与英特尔同步跟涨，其中RX 9060 XT 16GB涨 17%，RX 9070系列涨12%，锐炫B580涨约 10%。

国内渠道涨势同样直观。上海证券报于10月27日走访华强北，RTX 5060一周前约3000 元，当时均价已在4000元；5080报价达到1.7万至1.8万元。两天后齐鲁晚报在济南、大江新闻在南昌同日走访，5060分别报4000元与4800元――同一张卡跨城差800元。美国同样：VideoCardz 10月28日核价，Micro Center售卖5080最低1979.99美元，比999美元首发价高98%，两个月前还是1200美元上下。

与水涨船高的价格趋势相对应的是销量缩减。华强北一位华硕经销商说“卖不动货”，比起继续涨价，他更希望价格稳一点；济南ROG旗舰店负责人说双十一已经开卖，销量却比去年同期少一半；南昌商家上个月开单200多台，涨价前月均500多台。二手更反常：济南有回收商给RTX 5060 Ti 8G开出3900元回收价，而全新卡售价“3000多元”。当旧卡比新卡贵，市场定的就不再是性能价，而是“能不能拿到货”的价。

涨价背后的推动因素可以说老生常谈。一条在显存：GDDR7的产能被HBM挤占，颗粒先紧着数据中心，游戏卡排在后面；另一条在旗舰锚点的转移：5090在美国渠道一度基本消失，如今虽有零星现货回到5599美元，可需求已经被挤到了5080身上。英伟达至今没有就本轮涨价公开发表说明，此前否认5090停产是另一件事。

值得一提的是，近期台媒BenchLife曝出另一个消息：英伟达计划在2027年第一季度推出 24GB版RTX 5080，直接取代现售的16GB版本，方案是将显存颗粒从8颗2GB颗粒换成8颗3GB，保持核心规格与显存位宽不变，显存频率则有可能略微提升。报道同时注明，板卡厂只拿到口头告知，开发资料还没到手，型号、时间、价格都可能变。

价格可以继续推算，但得先说清锚点在哪。3GB 颗粒产量比2GB少、单价更高，这是成本端的硬约束；而这张卡2027年初落地时，面对的不会是999美元的建议零售价，而是今天 1.7万到1.8万元的渠道价――厂商没有理由在缺货期把新卡定到低于市价。海外媒体估的“接近2000美元”正是照这个逻辑算的。唯一可能反转的变量是显存供需：2027年上半年GDDR7供应如果宽松下来，这一价格锚点可能有所动摇。

小结

这一轮涨价最有价值的信息，是它自己撞上了需求的天花板。全球不同地区的媒体、城市、商家表达了相似的信号：卖不动。当价格涨到某个位置，涨价本身就会替市场把需求削掉一部分，二手回收价反超全新卡，则是这个过程的极端表现。

至于RTX 5080 24GB版，我们似乎无法将其与直接的性能升级联系起来。以往爆料信息显示核心没动、位宽没动，多出来的8GB解决的是显存容量焦虑，而不是帧数。它更像是NVIDIA在旗舰缺位的这段时间里，把“能拿到货的那张卡”做大一圈，顺手给了一个更高的定价理由。