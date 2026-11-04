【天极网DIY硬件频道】雷蛇(Razer)于当地时间11月3日在美国正式推出 Raiju V3 Pro Signature Edition(飓兽 V3 专业版 Signature Edition)游戏手柄，作为品牌 Signature Edition 旗舰外设系列的新成员，这款获得 PlayStation 5 官方授权的控制器全球限量1337台，每台均带有独立序列编号，官方定价349.99美元(约合368.99欧元)，计划于11月10日通过雷蛇自有渠道独家开售。

新手柄最大特色是采用镁合金材质外骨骼，开放式框架结构之下覆盖纳米保护涂层，内部元件透过镂空外观直接展现，兼顾强度、耐用性与质感表达。操控配置上，它保留标准版 Raiju V3 Pro 的竞技规格：对称式布局配备2个无接触 TMR 传感器摇杆(防漂移)，提供6个可映射多功能键，包括2个额外的爪握式肩键与4个鼠标微动式可拆卸背键;整机质量260克，哑光黑动作键、功能键与辅助键采用 PBT 双色注塑工艺，握把为带微纹理的 TPU 材质，顶部中央的半透明玻璃触控板经激光蚀刻印有雷蛇标志与开放式多边形图案。面向 PS5 的同时也针对 PC 优化，借助雷蛇 HyperPolling 无线技术与 HyperSpeed 无线接收器，最高支持2000Hz(2kHz)轮询率。每台随附高级皮革收纳包、两套备用摇杆帽、四组可换背键盖、阳极氧化铝背键更换工具以及 USB Type-A 转 Type-C 线材。雷蛇全球设计负责人表示该产品的定位是"当工程与设计能力被推到极限时的作品"，同时兼顾赛事级响应与收藏属性。