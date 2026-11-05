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主流品牌本周暂停出货 下周RTX 50系列或再涨价

2026-11-05 13:46:35 作者：景博健

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  【天极网DIY硬件频道】11月5日，据博板堂透露，本月第一周显卡供货持续收紧。此前已有大厂暂停出货的传闻，目前渠道反馈显示，不少主流品牌本周同样暂停放货，整体供货节奏异常。停货原因尚无官方说明，一方面疑似生产排产与物流到货环节出现波动，另一方面也有渠道消息指向供需端主动调整。按当前行情预判，下周显卡市场可能迎来新一轮涨价，重点覆盖RTX 50系列，涨幅预估至少200元，高端型号涨幅甚至可达数千元。

主流品牌本周暂停出货 下周RTX 50系列或再涨价

  渠道信息显示，主要AIC厂商已开始传达新价格，RTX 5090 DV2等旗舰型号传闻涨幅高达2200至3300元。不过实际走势更复杂：11月初部分型号在连续上涨后曾出现短暂回落，RTX 5070系列渠道批发价一度下跌约500元，市场整体处于高位震荡。

  这一轮波动的根源是存储涨价。10月DRAM价格再创新高，显存成本随之上行，叠加AI数据中心对产能的挤占，显卡厂商的报价空间被持续压缩。对准备装机或升级的玩家来说，短期内不建议在停货窗口期高位接盘，密切关注现货与各品牌到货节奏更为稳妥;从中期看，整机与 DIY 的成本中枢已经被抬升，年内难回此前低位。

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