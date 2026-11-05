【天极网DIY硬件频道】近期硬件爆料人Jaykihn在X平台放出一则短贴：英特尔下一代桌面处理器Nova Lake-S，也就是传闻中的酷睿Ultra 4000系列，将引入一项依据温度的限制频率的机制：当温度超过 90℃ 时，核心最高频率会被统一限制在 5.1GHz。

需要先分清的是，90℃并不是这颗处理器的最高结温。Jaykihn在贴文里写明，Nova Lake-S的TJMax为 100℃，90℃这道线与它并行，却是另一套逻辑：TJMax是到点开始降频，新机制是在撞到TJMax之前，先把频率天花板压下来。同一条贴文里还有两句容易被漏掉的话――同时这条温度阈值和TJMax一样不能手动解除。今年2月已经有过一次相关爆料，Nova Lake-S将不允许用户调整TJMax，也无法手动关闭温控降频功能，这次的补充相当于在原有保护之上又叠了一层。

爆料中也提到Nova Lake-S处理器都将受影响，无论单计算模块还是双计算模块的型号都在内。对于峰值睿频本来就跑不到5.1GHz的中低端型号基本无感，真正被收紧的是能冲上5.1GHz以上的高端型号。而高端恰恰是功耗最难压的那一档：此前爆料称28核的酷睿Ultra 9 4970K BFC标称功耗125W，PL2状态下可冲到296W，要在这种功耗下把温度守在90℃以内，无疑需要极其高效的散热装备。另一个容易被忽略的变化是TJMax本身：现款酷睿Ultra 9 285K 的官方最高运行温度是105℃，Nova Lake-S据爆料已降到100℃，等于把最后那道保险也往前提了5℃。

这就让TVB的老问题重新浮上来。Thermal Velocity Boost 一直被描述为低温状态下的额外加速，但翻一下285K的官方规格页会发现，标称的最高睿频5.7GHz标注的正是TVB频率，性能核最高睿频只有5.5GHz，Turbo Boost Max 3.0是5.6GHz。换句话说，那5.7GHz并不是随时可达的默认值，它要TVB生效才成立，而TVB的生效线通常设在70℃附近。DIY 玩家和博主常年反馈，它更像一道门槛而不是白送的福利――所以装机后第一件事往往是进 BIOS把它关掉。

把两代放在一起看，方向其实很清楚：散热正在从性能加分项变成高端准入门槛。Nova Lake-S的具体特性与性能表现仍要等正式发布才能揭晓，但可以确定的是，它的频率表现会比以往更多受温度牵制。桌面端做到这一点不难，一套高效的一体式水冷就能把满载温度压在90℃以下；真正让人担心的是延续桌面架构规格，走向移动端的HX系列。按现有爆料，Nova Lake-HX旗舰是28核、功耗区间55W到160W，塞进游戏本那点散热空间，90℃这条线会比台式机更容易被踩到。

过去十年，处理器标称的最高睿频越来越像一张有条件兑现的支票，条件写在常人不会关注的规格页的脚注里。爆料中Nova Lake-S目前展现的方向就是温度先到，频率就得让路，而且这次连超频都绕不过去。对Intel来说，这可能是经历了此前Raptor Lake系列不稳定问题，以及出于新型18A-P工艺节点更高密度等因素而产生的必备保险。