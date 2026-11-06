【天极网DIY硬件频道】规格更低，价格却更高，专业显卡市场又出现了值得关注的“倒挂”。近日，RTX PRO 5500 Blackwell 84GB首次在美国零售渠道出现17999美元标价，报价来自IT解决方案供应商SHI，而非NVIDIA官方，其金额甚至高于规格更大的RTX PRO 6000 Blackwell。

需要说明的是，17999美元是SHI页面标注的MSRP，而其折扣挂牌价为17408.63美元，对应PNY工作站版产品。截至11月6日，NVIDIA尚未公布RTX PRO 5500的官方售价，官网仍显示“Coming Soon”。因此，这是一份渠道报价，不能直接视为官方定价，更不代表已经开始现货供应。

从配置来看，RTX PRO 5500并不“弱”。它基于Blackwell架构，拥有21760个CUDA核心，搭载84GB支持ECC纠错的GDDR7显存，显存带宽为1398GB/s，最高功耗600W。该卡支持PCIe 5.0 x16，也可通过MIG功能划分为两个独立的42GB实例，面向机架式工作站及AI应用。官方目前仍将规格标为初步信息。

但与RTX PRO 6000 Blackwell工作站版相比，差距同样清楚：后者拥有24064个CUDA核心、96GB GDDR7 ECC显存和1792GB/s显存带宽，最高功耗也是600W。也就是说，5500在核心数量、显存容量和带宽上均低于6000，价格倒挂并不是因为性能反超。

而在此前，RTX PRO 6000已经涨过价。NVIDIA美国官方商城的标价曾从13250美元上调至16000美元，即便如此，仍比SHI为RTX PRO 5500标注的17999美元低1999美元；即使按折扣价比较，也低约1409美元。

要理解这份报价，可能需要先看供需，而不是只看型号排序。路透社10月20日援引知情人士称，中国互联网与AI企业对5500的总订购量已超过600万张，超过NVIDIA计划产能。一名消息人士称，其2027年全球产能可能不超过300万张，商业交付预计从2027年第一季度开始。

庞大订单背后，算力缺口依然是制约当下AI产业发展的核心因素之一。据Wccftech此前报道，RTX PRO 6000 Blackwell对华出口受限；路透社则将5500描述为符合美国出口管制的替代选择，中国企业主要希望将其用于AI推理。相比追求纸面上的最强规格，能够合规采购并实际交付的硬件，才更有机会成为企业扩充算力的主要选择。

小结

“算力不足―采购选择收窄―订单集中―供应承压―渠道报价走高”的链路符合市场逻辑，供需可能比规格差异更能决定此类专业卡的售价。但单个商家的零售报价，还不足以证明5500将长期比6000更贵。

未来同样存在变数。美国对AI发展的政策态度及出口管制尺度如果调整，企业的采购选择和订单流向也可能随之改变。对专业硬件市场而言，性能决定用途，可获得性影响价格，而政策变化则可能同时改写两者的市场价值。