2000极速手机直连 雷克沙移动固态硬盘SL500评测

【天极网DIY硬件频道】移动存储设备是数字化时代几乎人人必备的产品，随着中国厂商在固态硬盘技术上突破让价格变得更加亲民，低速的U盘逐步被淘汰，小巧高速的PSSD(移动式固态硬盘)也成为大众选择的多样化移动存储解决方案，尤其在苹果15更新了C口后，一些支持手机直连的PSSD也逐渐增多，以满足日常工作、数据交流、影视拍摄等需求。

作为全球一线存储大厂的雷克沙Lexar也推出了全新的顶级PSSD-SL500，存储规格有512GB、1T、2T、4T三种版本，均采用TCL颗粒。SL500重43g薄至4.8mm，银行卡大小的全金属超薄设计带来更好的散热效果和抗冲击性。性能方面，采用慧荣(SiliconMotion)的单芯片主控,相对传统桥接双芯片有能带来更低的发热、功耗、体积且确保稳定不掉速，支持顶级USB3.2 Gen 2x2传输规格，读写速度高达2000MB/1800MB每秒(需要相应设备支持USB3.2 Gen 2x2 规格)，不仅带来极致的传输效率，也能确保4K-60帧高帧率的视频录制持续稳定不掉帧。

通过弧度金属磨砂表面处理的SL500触感舒适，质感高端专业，放置于口袋也更加舒适不显突兀，适合商务人士或专业摄影人士。

小巧超薄的雷克沙SL500 PSSD正好可以贴合到iPhone下部的平整空间中，磁吸版上市后可以直接贴合手机背面。除了链接手机也可以连接各类微单相机，带来充足的创作空间。

雷克沙SL500配备一条20Gbps的Type-C高速传输数据线，全面兼容手机、微单、笔记本、台式机等设备，确保设备能够达到最大传输速度。如果想要达到2000MB/s的传输速度，需要设备支持USB3.2 Gen 2x2规格。

理论数据测试：

本次我们拿到的是雷克沙SL500 1T版，我们通过理论数据测试常用的SSD软件CrystalDiskInfo、CrystalDiskMark、AS SSD、ATTO、HD Tune Pro等软件了解雷克沙SL500 1T的各项参数、读写速度、缓存等数据等，而作为一款移动存储设备我们主要测试的是符合使用场景的顺序读写性能等。

CrystalDiskInfo信息无法显示传输模式，估计是对外接设备不支持。我们接入的是台式机电脑后部的USB3.2 Gen 2x2 Type-C接口，满足SL500最高传输速度要求，信息显示内部芯片温度为41°，此时室内温度是35°，电脑后部作为散热出风口温度会比室温更高一些。

从CrystalDiskMark的数据看到深度队列Q8读写数据方面雷克沙SL500读速超过官方标称的2000MB/s，写入速度接近1800MB/s，基本达到官方标称速度。

AS SSD主要测常态读写性能，读取速度为1775MB/s，写入速度为1538MB/s，远超一般1000MB/s标称速度10Gbps的SSD(大概读写800MB/s-600MB/s)，得分1071分，大概是一些SATAIII固态硬盘得分的两倍左右。

ATTO测试数据中，读取速度稳定再1.87GB/s(1870MB/s)，写入稳定在1.66GB/s(1660MB/s)，高速传输表现十分稳定。

HD Tune Pro我们选择200GB的文件写入测试，雷克沙SL500采用模拟SLC缓存技术，从测试数据看到SL500 1T的高速虚拟缓存在42GB左右，缓存之后写入速度从1.7GB/s左右轻度降低到1.4GB/s，读取速度稳定在1.9GB/s左右。一般来说我们建议SSD硬盘要留有一定空间给虚拟缓存，能够确保足够的传输速度，SL500 1T版我们建议保留50GB作为缓存空间，稍后我们还有大文件的实际测试，表现比理论测试更好。

实测环节：

实测主要是展示各个应用场景中雷克沙SL500 1T的真实表现，由于不同设备不同环境对测试结果存在一定影响，评测数据仅供参考。我们测试连接电脑的USB3.2 Gen 2x2规格高速接口进行文件传输、连接微单相机进行4K 120帧高速视频摄影，连接安卓手机测试兼容性，连接苹果iPhone15 测试C口4K 60帧长时间视频拍摄会PSSD否过热以及文件帧率是否稳定。

1 文件实际传输测试：

首先我们连接电脑的USB3.2 Gen 2x2 20Gbps高速Type-C接口进行测试。

我们拷贝一个大约6GB的视频文件，其读取速度稳定在1.5GB/s，速度十分稳定，拷贝文件大概在4秒不到。写入速度超过1GB/s，写入速度同样十分稳定，写入总时长在6秒左右(请忽视WIN10的错误预估时间)。

考虑到HD Tune Pro中缓存大概是42GB，我们进行了一个133GB左右的大文件测试，拷贝过程中没有出现掉速，整体稳定在1.45GB/s-1.5GB/s，拷贝了83GB数据后也没有出现明显的掉速情况。

2 手机使用及影像测试：

我们将连接安卓和苹果手机进行测试，包括扩充使用、拍摄等。

我们接入OPPO Find X系列手机后，屏幕就会自动弹出提示框，使用雷克沙SL500作为扩充存储非常方便，只要在文件管理中就可以方便管理，也能方便进行影像拍摄存储，安卓的兼容性和开放性还是很好的。

接入iPhone15则不会弹出类似的提示框，更多的是类似无感接入，但可以导入雷克沙SL500里面的影像内容。在拍摄界面会显示“USB-C”的提示，表示当前的存储模式为USB-C，也就是直连存储到雷克沙SL500，并且会在顶部显示剩余空间可拍摄的时常。我们也在拍摄界面顶部看到“4K・60”的字样，意味着雷克沙SL500支持直连录制4K 60帧画质，性能优异。

我们连接iPhone15进行约12分钟的连续视频拍摄，设定为4K 60帧， 拍摄放我们放置在靠近窗口的地方，相对模拟户外拍摄场景。由于深圳的气温较高，靠近窗口的室温也有25°。

得益于单主控的优秀性能，在长时间持续拍摄下雷克沙SL500 1T的测试温度为28.5°，相对25°的室温几乎没有太多提升，反而iPhone15有点热。

录制12分钟后文件大小为133GB，我们从文件夹属性看到分辨率为4K，帧率为59.96帧/秒，视频录制稳定，没有出现帧率下降的问题。

雷克沙SL500还支持微单相机的直录功能，相对高速存储卡的高昂价格，PSSD确实是非常高性价比的解决方案，但前提是需注意相机型号是否支持USB协议直接录制，譬如松下新款微单S5M2等可用，索尼A7M4、佳能R6等则无法使用。

3 安全软件使用

作为移动存储设备，数据安全是十分重要的，雷克沙SL500内置了基于AES256加密技术的免费数据安全软件Lexar DataShield，可以建立保密文件夹保护重要的商业或隐私数据。

我们使用几个文件进行测试，在建立了密码保护的安全文件夹后，就可以将需要保密的文件直接拖动进去，往后需要打开的时候则需要输入密码。不过目前只支持PC操作，手机上无法看到保密文件夹。

总结：

作为全球一线存储大厂，雷克沙产品的性能与品质是值得信赖的，而SL500的整体性能表现也十分不错，尤其全金属超薄的卡片设计能够带来更佳的散热面积，与慧荣打造的单主控表现也稳定优秀。无论是商用办公、个人数据存储或者专业影像拍摄，雷克沙SL500都是稳定高性能的选择。我们推荐选择2T版本，价格不到1000元，性价比会比1T更好一些。



