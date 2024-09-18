酷睿Ultra 200K全曝光：最高24核24线程，Ultra 9跑分超锐龙9 9950X

【天极网DIY硬件频道】根据之前的消息，英特尔将在下个月发布代号为“Arrow Lake”的酷睿200K系列处理器，首批将会有五款型号，与之对应的Z890主板也将一起推出。而随着发布时间的不断临近，处理器的相关参数和跑分已经被曝光了出来。

旗舰型号是酷睿Ultra 9 285K，8颗性能核+16颗能效核，24核24线程，这代性能核并没有超线程，性能核基准频率3.7GHz，最高睿频可达5.7GHz，二级缓存为40MB，三级缓存36MB，基础功耗依然是125W，最高睿频功耗则为250W。二级缓存比三级缓存还大是比较罕见的，应该是性能的二级缓存有着比较大的增大。

酷睿Ultra 7 265K/265KF则拥有8颗性能核和12颗能效核，共20核20线程，性能核最高睿频可达5.5GHz，36MB的二级缓存和30MB的三级缓存，基础功耗为125W，最高睿频功耗为250W。

酷睿Ultra 5 245K/245KF为6颗性能核+8颗能效核的组合，14核14线程，性能核最高睿频可达5.2GHz，26MB二级缓存和24MB三级缓存，基础功耗125W，最高睿频功耗为159W。

另外，核显部分虽然没有列出来，但根据之前的消息，依然是初代的Xe架构，并非Lunar Lake酷睿Ultra 200V系列上最新的第二代Xe2，其实影响不大，毕竟用这种处理器基本都要搭配独显。

关于跑分这块，目前Geekbench 6上已经出现了酷睿Ultra 9 285K和酷睿Ultra 7 265KF的测试成绩，前者频率可达5.7GHz，后者为5.5GHz，与曝光的消息相符合，我们这里就用最佳的成绩来进行比较啦。

其中酷睿Ultra 9 285K的单核成绩可达3450左右，对比酷睿i9-14900K提升约11%，相比于友商的锐龙9 9950X也有着微小的优势;多核可达23376，对比酷睿Ultra 9 285K领先约12%，对比锐龙9 9950X有着约8%的优势。

酷睿Ultra 7 265KF的单核成绩为3219，领先酷睿i7-14700K约9%，差不多是锐龙7 9700X的96%的水准，差距并不大;多核成绩为19799，对比酷睿i7-14700K高了约3%，领先

锐龙7 9700X约14%。

截止目前，酷睿Ultra 5 245K/245KF的测试成绩暂时还没有现身，暂时还不知道它的表现如何。当然，以上的测试结果也都只是曝光的消息，仅供大家参考，最终的结果还是得等正式发布后才能知道。

从目前曝光的消息来看，酷睿Ultra 200K的表现还是不错的，理论性能对比同级别的友商都有着一些领先，当然理论归理论，在办公、游戏、设计等应用场景中的实际表现如何还是更加重要一些的，等后续发布会我们这边应该也会做一些相关的测试。另外，这次首发的应该只有五款型号，定位都是比较高的，不带K的型号预计要等到明年年初的CES 2025上才会登场。