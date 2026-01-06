【天极网DIY硬件频道】近日，七彩虹官宣达成一项CPU超频世界纪录，由即将上市的iGame X870E VULCAN OC火神主板搭载AMD 锐龙 7 9800X3D处理器，成功将核心频率推至7335.48MHz，刷新了这一处理器的主频世界纪录。这项成绩也于2025年12月31日获国际权威超频网站HWBOT.org收录，并获CPU-Z官方认证。

同样是在这款新一代X870E火神主板上，七彩虹团队还结合 iGame SHADOW II 内存与 AMD 锐龙 9 9950X3D 处理器，实现了DDR5 9400MHz C30时序的稳定运行，并顺利通过 RunMemTest Pro 高压力测试，展现出该主板出色的内存超频能力。

此次创纪录所使用的iGame X870E VULCAN OC火神主板，是七彩虹面向极限超频玩家打造的旗舰力作。其采用旗舰级高规格供电系统，搭载服务器级10层低损耗PCB，配合双槽DDR5内存插槽与优化布线设计，有助于降低信号干扰，为高频低时序内存超频奠定硬件基础。

在设计上，这款主板延续了iGame Vulcan系列的基因，融合了来自iGame显卡的物理超频按键和可自定义的火神智屏，同时集成多项游戏优化技术及X3D专项模式。其功能配置兼顾了极限超频玩家对精细化调校的需求，也覆盖了电竞玩家对稳定、高性能硬件平台的要求。更多产品详情，请留意上市后的官方规格披露。

在过去的2025年，七彩虹在主板领域持续投入，于外观设计、硬件规格与软件生态等方面不断进阶。旗下多款AMD平台新品备受关注：CVN B850I GAMING FROZEN 登陆舰凭借小巧而强效的配置，吸引了众多ITX玩家;CVN X870 ARK FROZEN 方舟主板的推出，体现了七彩虹在高端游戏主板研发上的持续进步;而双十一前上市的BATTLE-AX B850M-PLUS S WIFI7超级黑刃与COLORFIRE B850M-MEOW WIFI7两款兼具外观与性价比的主板，更取得了首发5分钟售出1000片的销售表现。“专业败家”团队曾对这两款主板进行全程直播实测，在搭载AMD锐龙9 9950X旗舰处理器并持续运行AIDA64 CPU+FPU双烤测试1000小时无故障，进一步赢得了市场的广泛关注与认可。

此次 CPU 主频与内存超频双项世界纪录的达成，不仅印证了iGame X870E VULCAN OC主板在AM5超频平台上的顶尖实力，也凸显了七彩虹在高端硬件设计与研发方面的深厚积淀。面向2026年，七彩虹将继续秉持创新精神，在主板产品的性能、设计与品质上持续突破，同时深化软件生态与 BIOS 功能开发，为用户带来更智能、更丰富的新功能。