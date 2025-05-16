雷克沙ARMOR GOLD SDXC™ UHS-II 存储卡评测：性能卓越、防护超强

【天极网DIY硬件频道】在摄影和视频创作过程中，摄影师和视频创作者往往穿梭于多样且复杂的工作场景中，他们最担心的莫过于存储出现故障，导致珍贵的数据丢失。以户外拍摄为例，一旦遭受碰撞、水浸、高温、受潮、沙尘这种极端条件，就可能面临损毁的风险，导致数据丢失;在专业场景下如体育赛事或新闻摄影中，通常需要凭借高速连拍或高码率录制来捕捉精彩瞬间，如若读写速度跟不上，就会出现连拍卡顿，录制中断的情况，或是数据传输缓慢影响工作进程;另外，耐用性差的存储卡还容易因长时间使用过热或频繁拔插而磨损，导致写入失败或卡体受损。

尽管市面上的存储卡种类繁多，但大多数仍难以解决上述痛点。在此背景下，雷克沙推出了全球首款不锈钢材质的存储卡，其中ARMOR GOLD SDXC™ UHS-II存储卡作为旗舰产品，具有卓越的读写速度(读取280MB/s，写入205MB/s)，它还采用不锈钢材质打造，具备IP68防护等级的防尘防水标准，6级防尘、8级防水均是最高的防护等级，不仅可有效阻挡灰尘颗粒的侵入，还能承受长时间的水下浸泡，并且拥有5米防摔保护，工作温度-25℃至85℃，存储温度-40°C到85°C。如此出色的性能让它能够从容应对各种极限环境，还能满足各种高强度创作场景的需求，那接下来我们将从外观、性能、实拍体验、极限测试这四个方面，看看这张雷克沙ARMOR GOLD存储卡256GB的表现究竟如何。

外观设计

雷克沙ARMOR GOLD存储卡外包装以黑色为主色调，搭配金色的产品名称以及印有“GOLD”的金色反光色带，彰显其产品性能及高端定位，在包装的正面也标明了256GB容量、280MB/s读取，205MB/s写入的关键参数，往下看V60标识格外醒目，这意味着他支持4K甚至是6K的视频录制，为用户带来高质量的拍摄体验。另一个值得注意的点就是370N抗压、IP68防尘防水、5米防摔的标识，凸显其安全可靠的防护能力。

拆开包装盒，ARMOR GOLD存储卡全新的金色外观瞬间抓人眼球，外壳采用不锈钢材质以及加强筋设计，抗压能力高达370N，不仅坚固耐用，还很有质感，卡面还印有清晰的品牌、系列、容量、性能、认证等产品信息。

我们还拿来了普通SD卡进行对比，来直观感受一下雷克沙ARMOR GOLD存储卡外观结构的优势。可以看到传统SD卡大多采用贴纸印刷标签，多次使用后贴纸容易磨损、脱落，导致卡面信息模糊不清，而ARMOR GOLD存储卡采用的镭雕卡面则更耐磨损，长期使用仍清晰可辨;在针对传统SD卡在经过多次插拔使用会导致接口处的塑料挡边翘起、侧面按键脱落的情况，雷克沙ARMOR GOLD存储卡还取消了塑料挡边和写入保护开关，使得卡体更坚固耐用。此外，在实际使用过程中，它还充分考虑了与设备的兼容性，插拔顺滑流畅无阻力。

性能测试与实拍体验

接下来进入性能实测环节，为了测试雷克沙ARMOR GOLD存储卡的实际读写性能，并进行实际的拍摄录制体验，除了使用雷克沙RW470多功能2合1 USB-C读卡器与PC，我们还借助一台SONY A7M4相机搭配内存卡使用。

首先是基于PC端存储测速软件的理论测试，我们选用了CrystalDiskMark、AS SSD Benchmark与ATTO磁盘基准三款跑分软件，并搭配RW470读卡器进行测试，结果如下：

CrystalDiskMark进行的测试可见，雷克沙ARMOR GOLD存储卡的连续读取速度可达271.46MB/s，连续写入速度也达到201.40MB/s，基本符合官方标称。

在AS SSD Benchmark中，实测ARMOR GOLD存储卡连续读写速度分别达到247.24MB/s与186.24MB/s，虽然与官方标称的读写数据有一定差距，但基本能满足用户的使用需求，实际使用中不会有明显的卡顿或速度差别。

最后再进行ATTO磁盘基准测试，它能够反应存储设备应对不同大小文件的读写性能，从测试结果可以看到，雷克沙ARMOR GOLD存储卡在512KB大小以上的文件读写时速度开始趋于最大读写性能，达到250.50MB/s读取和194.24MB/s写入。

接下来我们再检验一下这张卡在实际拍摄场景中的性能，我们借助了一台SONY A7M4相机，对其进行高速连拍测试。我们将相机设置为RAW+JPEG双格式，这种格式能够为摄影师提供更多的后期处理空间，但同时也对存储卡的写入速度提出了更高的要求。从图中可以看到，相机连续拍摄到100张照片都没有出现卡顿的现象，且几乎无机内缓冲时间，整个连拍过程非常流畅，总耗时大概在26秒左右。如此出色的连拍性能，可以让摄影师更好地专注于创作，捕捉到更精彩的瞬间。

在视频录制方面，雷克沙ARMOR GOLD存储卡同样表现出色，它可支持A7M4的最高录制质量：4K 60p 200Mbps YUV 4:2:2 10bit，实际录制中我们均拍摄了4K 30p和60p的视频，发现录制出来的视频画质非常清晰，而且也没有出现卡顿、丢帧等现象。

以4K 60p视频为例，我们录制了一段时长为14秒、大小为384MB的视频，软件显示的视频信息可见码率保持在约200Mbps。为了更方便播放展示录制效果，我们将其转码为H.264编码、50Mbps码率的视频如下：

拍摄完成后，我们使用RW470读卡器将所拍的素材导入电脑来测试一下它的读取速度，经过实际测试，2分钟左右的时间就已经把27GB的素材导进电脑中，如此快速、稳定的数据传输速度，无论是日常的素材整理，还是外出拍摄有急需将素材备份到电脑中的情况，雷克沙ARMOR GOLD存储卡都可以为你大大缩短等待时间，提高工作效率。

在数据安全方面，雷克沙ARMOR GOLD存储卡还为用户提供了贴心的保障，可以终生免费使用雷克沙的数据恢复服务软件。我们模拟了误删场景，并使用Lexar Recovery Tool对误删的视频进行恢复操作，从图中可以看到恢复15.4GB素材的用时仅为2分50秒，恢复后的文件质量完好无损，这一功能对于摄影师和视频创作者来说真的非常实用，一旦出现误删能够及时挽救损失，再也不用担心数据丢失的问题。

十大极限挑战

对于摄影师和视频创作者来说，存储卡的防护性能至关重要，为此我们精心设置了十大极限测试，并与普通的SD卡一同测试作对比，接下来就一起看看雷克沙ARMOR GOLD存储卡在极端条件下的表现究竟如何。

防摔测试：在户外拍摄时，存储卡不慎掉落是比较常见的情况。我们将雷克沙这张不锈钢存储卡与普通SD卡均从大概5米高处自由跌落3次到地面，做完测试后，再分别将两张卡插进相机卡槽检验读取情况，经测试，二者均可正常读取，两张卡都通过此次的抗摔测试。

抗弯折测试：为了测试存储卡的抗弯折能力，接下来我们将会给存储卡中间部位施压，用它来吊取两个沙袋(每个沙袋有10斤重)，可以看到当用普通SD卡进行测试时，在提起沙袋的一瞬间就已经承受不住重量，直接断裂开来，内部芯片损毁严重。反观雷克沙ARMOR GOLD存储卡就很轻松地承载了两个沙袋的重量，而且卡体非常平整，毫无弯折迹象，这一强大的抗压能力使得它在面对各种极端外力时都不易弯折和断裂，确保数据的存储安全。

防尘测试：当去到沙滩、沙漠等沙尘较多的地区拍摄时，这时候细微颗粒物很容易进入存储卡内部，影响其正常使用。接下来我们将用面粉模拟沙尘环境进行防尘测试，将两张卡均放置干面粉中混合揉搓使其包裹均匀后，再拿出来清理掉表面的粉尘，经检测，两张卡均可正常读取，都具备一定的防尘能力。不过我们在清理粉尘时还发现，普通SD卡由于其塑料挡边结构的原因，粉尘容易卡在缝隙中清理起来会比较耗时，而雷克沙ARMOR GOLD存储卡取消了挡边设计后，表面比较光滑，只需简单擦拭即可轻松清理干净，相比来说会更易清理维护，能够好地适应沙尘等恶劣环境。

防水测试：户外拍摄时摄影师们可能还会遇到各种突发状况，比如海边拍摄相机不慎掉进水里，或是雨天拍摄时卡被雨水淋湿等，为模拟这种情况，我们将两张卡同时放在水龙头下，反复冲洗多次后取出擦干，插入相机卡槽检验，结果显示普通SD卡已无法正常使用，而雷克沙这张卡依旧完好无损，可正常拍摄录制，防水效果非常出色，即使意外落水、遭遇水浸，也能迅速擦干继续使用，确保拍摄任务顺利进行，无需担忧数据安全。

高温测试：为测试存储卡耐高温的效果，我们还使用了1200W的电吹风将两张卡持续加热2分钟后插入相机卡槽，经检测，虽然两张卡都能正常读取，但普通SD卡在读取时速度有些变慢，看来雷克沙ARMOR GOLD存储卡耐高温效果还是具有优势的。

低温测试：虽然两张卡都经得住高温的考验了，但是否还能耐得住低温的摧残呢？这次我们将水杯里的两张卡一同放置冰箱冷冻一夜让它形成冰块，第二天再将冰块取出，用吹风机烘干融化，然后拿出存储卡插进相机卡槽进行检测是否能正常读取，结果显示普通SD卡已无法正常使用，而雷克沙ARMOR GOLD存储卡各项数据读取正常，没有任何问题，无惧严寒挑战，给摄影师的拍摄工作提供了保障。

静电防护测试：在冬季，由于空气干燥，存储卡还易受静电干扰影响正常使用。我们将吸管跟头发摩擦产生静电并引至存储卡，测试发现两张都能正常使用，稳定运行。

混合冲击防水高温测试：日常生活中，存储卡可能会被遗漏在衣服口袋中一同放入洗衣机清洗，为模拟该场景，我们把两张卡放进同一件衣服口袋并丢进洗衣机，选定标准洗烘程序后，让卡跟衣服一起混合清洗，然后进行高温烘干模式，清洗完毕后取出发现两张卡均能正常使用，防护能力不错。

耐磨性测试：在日常使用存储卡中，由于频繁的插拔、或者与其他物体碰撞摩擦等原因，其表面很容易受到磨损，导致卡面信息模糊不清。此次测试我们将拿来一块石头反复对两张卡打磨两分钟后，可以看到普通SD卡表面贴纸印刷的信息已被磨损，而雷克沙这张卡表面的信息依旧完好，清晰可见，再次印证了其卡面镭雕设计的优势，有效抵御日常磨损，无论使用多久卡面信息仍然清晰可辨。

防腐蚀测试：最后一项则是海水防腐蚀测试，我们按海水平均盐度35‰，在水杯中加入 300ml水和10.88g的盐进行调配模拟海水环境，之后将两张卡放入其中静置10分钟后取出检测，普通SD卡已被损坏，多次插入相机测试均无法读取，而雷克沙的卡仍然正常使用，抗腐蚀效果非常出色。

十大酷刑挑战结束，雷克沙ARMOR GOLD存储卡凭借强大的防护能力，成功通过每一项考验，不管是哪种极端的环境，它依旧能稳定运行，全方位守护你的数据安全。

评测总结

经过全方位的评测，雷克沙ARMOR GOLD SDXC™ UHS-II存储卡的表现确实很出色，其超高速的读写性能，满足摄影师在连拍、视频录制等高强度创作下的需求;坚固耐用的不锈钢材质与精心优化的结构设计，无论是防摔、抗弯折、防尘、防水、防腐蚀，还是应对高低温、静电、磨损等极端状况，都表现卓越，为数据提供全方位的安全守护。在复杂多变的创作环境中，它让摄影师更能专注于捕捉每一个精彩瞬间、助力他们创作出更完美的作品，重新定义了专业存储卡的标准。