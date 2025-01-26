创维F32G80U Ultra显示器上架：定价8999元，将于1月27日0点开售！

【天极网DIY硬件频道】近日，创维推出了一款型号为“F32G80U Ultra”的31.5英寸显示器，现已在京东上线，定价8999元，将于1月27日0点开售，小编在这里给大家盘点了这款显示器的主要规格，一起来看看。

创维F32G80U Ultra显示器配备了31.5 英寸的WOLED面板，拥有3840x2160分辨率240Hz 或1920x1080分辨率480Hz分辨率显示，同时典型亮度为275尼特，最高亮度可达1300尼特，提供超清画质;显示器还支持4K 240Hz和FHD 480Hz的双模显示，响应速度仅为0.03ms，减少高速运动画面的拖影模糊，带来更流畅丝滑的画面，畅玩3A大作游戏。

色彩表现上，覆盖100% sRGB、98.4% DCI-P3、100% Rec.709色域，支持10-Bit色彩，带来更专业的色彩还原能力，色彩表现更细节丰富。

人体工学设计上，配有升降旋转支架，支持俯仰、升降、左右或垂直旋转，并自动调整画面比例，同时带有VESA 75x75mm 壁挂。

接口方面包含2个HDMI 2.1 接口、1个DP 2.1接口、1个USB-C 90W接口、2个USB-A 3.0 接口(用于KVM功能)、1个USB-B接口(用于KVM功能)和1个3.5mm音频接口，满足用户不同使用场景。

这款显示器还配备了2个5W扬声器，精致调音，音效更立体环绕，带来更佳的听觉体验。

更多详细参数如下：