笔记本扩容之选 990 EVO 性&质价比双拉满

【天极网DIY硬件频道】笔记本电脑早已成为我们日常生活和工作中不可或缺的工具。随着技术的进步和应用需求的增加，笔记本电脑的性能和存储空间也在不断提升。尤其是对于创作者和游戏玩家来说，大体量的游戏越来越多、几百GB乃至几TB的素材量也让硬盘空间捉襟见肘。作为需要大量存储空间和高性能处理能力的用户，选择一款采用大硬盘的笔记本电脑似乎尤为重要――能否扩容SSD也将是用户选择的侧重点，相信大家挑选硬盘也需要经过一番考虑。

而在这里我们将重点介绍三星990 EVO固态硬盘，并探讨其如何成为扩容笔记本电脑的理想选择。

三星990 EVO是三星针对主流市场推出的升级版产品，其定位更加侧重性价比，让用户能够以更低的价格获得更大的存储空间，对比前代产品更高的性能和更好的适应性。990 EVO支持PCIe 4.0×4和PCIe 5.0×2接口，意味着它能够兼容广泛的硬件设备.在笔记本产品上来说，PCIe 5.0接口还没那么普及，而PCIe 4.0正适合990 EVO的发挥。

990 EVO的顺序读取速度最高可达5000MB/s，确保了数据处理的流畅性和应用程序的加载速度。目前市面上不少笔记本机型都设计了双M.2 SSD插槽，很适合使用990 EVO进行存储扩容。

990 EVO就是大容量硬盘中的绝佳选择，它拥有最高2TB的容量，如果是游戏玩家选择这款硬盘，那么它不仅可以放下庞大的游戏收藏，5000MB/s的读取速度还能帮助设备大幅缩短游戏加载时间，提供流畅的游戏体验。相信玩家朋友们在游玩各类3A大作的时候都会遇到地图加载的过程，在到达存档点时也会花费一定的时间进行存档，这些情形其实都考验着硬盘的4K随机性能。除了这些场景，我们在游戏内所遇到的激烈对战、释放招式、可能性选项的触发都依赖于4K随机性能。如果硬盘性能无法达到要求，也会造成卡顿现象的发生，甚至出现闪退的问题。

值得一提的是990 EVO的随机读/写速度高达700K IOPS/800K IOPS。特别是与970 EVO Plus相比，随机写入速度最高提升达45%，保证了作为一块“游戏盘”的素质。

990 EVO支持PCIe 5.0×2的特性也强化了其应用的广泛性，未来如果PC上解决了PCIe 5.0 SSD的散热问题，990 EVO同样能够适应高速数据传输的需求。

除了强大的性能，990 EVO的电源效率也得到了显著提升。与上一代产品相比，基于全新控制器架构的990 EVO能效提高了70%，功耗最多可降低25%，这不仅提升了设备的电池寿命，还支持更有利于电池效率的待机模式，进一步提高了能源利用效率。而对于当下的笔记本来说，轻薄化是趋势，与此同时厂商对于设备的能效管理也更为重视，致力于提升设备的续航水平。990 EVO的能效优势也更适合这些轻薄笔记本，照顾到设备的轻薄和续航。

整体来看，三星990 EVO的顺序读取速度能够达到5000MB/s、顺序写入的速度也能达到4000MB/s的水准，远远领先于前代的970 EVO Plus。这个速度并没有达到PCIe 4.0旗舰级SSD，算是一款中端主流PCIe 4.0 SSD的定位。在面对4K随机读写的任务需求时，尤其是围绕以游戏为主的各类操作时，990 EVO的表现可圈可点。990 EVO对于PCIe 4.0×4的支持让它在某些场景下能够更好地发挥带宽优势，它很适合日常办公、休闲游戏，而兼容PCIe 5.0×2则让它在即将到来的PCIe 5.0时代具备了适应性。同时，由于支持HMB技术，990 EVO能够实现更好的温控和速度表现，十分亮眼。

此外，谈完了“质”，我们来聊聊“价”。990 EVO在价格方面同样很有竞争力。值得一提的是，6月6日正值京东618三星存储品牌日，618活动期间，关注三星存储旗舰店即可抽100元E卡，同时可领10京豆。作为一款兼容PCIe 5.0的SSD产品，990 EVO 1TB版本到手价仅739元，2TB版本售价仅1239元，有笔记本扩容需要的朋友们可以关注起来啦!

选购链接：https://item.jd.com/10096099597783.html