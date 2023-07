ÈýÐÇPRO PlusÏµÁÐÐÂÆ·ÉÏÊÐ Õâ¼¸µãÖµµÃÄãÑ¡Ôñ£¡

【天极网DIY硬件频道】三星PRO Plus存储卡系列上一次更新还是在2021年,两年过去,全新的PRO Plus系列新品终于来了。很明显的一点是,用户创作内容的广度进一步增大、范围也在扩大。不光专业用户,普通用户的设备也在逐渐向专业方向上靠拢,视频照片内容的热度持续不减。

在这样的大背景下,三星PRO Plus新品上市。本代三星PRO Plus系列依然包含两款产品——SD卡和microSD卡(也就是我们常说的TF卡)。整体来说,新款PRO Plus存储卡较老款读写性能都有提升,并针对专业用户进行了相当程度的优化,比如4K视频拍摄等,让设备获得更好储存体验。

要点1:速度认证 性能保证

考虑到专为专业摄影师和内容创作者而设计,PRO Plus存储卡具备十分广阔的兼容性,同时适用于手机、平板、掌机、运动相机、无人机和相机等多种设备。

三星PRO Plus SD存储卡给到的官方建议的存储卡使用场景,例如单反相机、数码相机以及笔记本电脑。

目前1080P FHD视频拍摄早已普及,4K视频素材的拍摄也已经成为主流,不少视频拍摄者、工作室已经选择8K级别的拍摄规格。而面对更广大用户选择的4K分辨率,三星PRO Plus SD存储卡可以完全负载。

选购存储卡我们需要关注包装上的一串长长的标识,像什么U3、C10、V30、A2等等。前面提到的这些标识实际上是存储卡所能够达到的速度标准。三星PRO Plus SD存储卡在包装上就标明了这些,硬盘下方则是型号以及速度标签。

作为一款SDXC存储卡,PRO Plus SD存储卡采用UHS-I标准,支持U3速度等级和V30视频速度等级。U3属于UHS-I速度等级的一种,速度要求最低为30MB/s;C10则属于Speed Class 10,即规定最低读写速度为10MB/s。支持U3级别更适合应用于高速连拍、高清视频记录等需要大数据传输的场景。

VSC(Video Speed Class)视频速度等级是SD协会针对视频拍摄专门制定的速度等级,其中V30表示最低写入速度为30MB/s,主要应用场景为拍摄全高清(FHD/1080P)视频以及4K UHD视频。官方标称的180MB/s读取速度已经刷新了UHS-1标准的速度极限。

而三星PRO Plus microSD存储卡在速度上也保持了与SD卡同样的规格,支持U3、A2、V30以及UHS-I的总线速度。其中A2标准主要是为了适应高清视频录制、3D游戏等应用场景而设计的。这一标准的最低性能规格是10MB/s的随机连续读写速度、4000 IOPS的随机读取速度和2000 IOPS的随机写入速度。随机读写性能对于智能设备来说十分关键,尤其是在无人机、运动相机、游戏机、智能手机等设备上使用的microSD卡最好要支持A2等级。此外用户还可以直接将应用安装在储存卡上,性能也还不错。

以索尼Alpha 1旗舰全画幅微单的使用来看,256GB的三星PRO Plus能够拍摄8.5小时3840×2160/30fps/60Mbps的视频或者22.5小时的1080p/30fps/16Mbps的视频;如果换成图片,3840×2880(平均大小5.5M)的4K分辨率图片能够拍摄44439张,足够用户进行相当长时间的拍摄。

要点2:超强防护,使用无忧

一些存储卡的使用场景相当严酷。试想,如果你的无人机不小心炸机落入水中,而保底就是拍摄到的素材一定要留存下来。冲击、插拔、水浸,这些都有可能对存储卡造成致命伤害,复杂多样的使用环境对存储卡的种种防护性能提出了考验。

三星新款PRO Plus SD存储卡具备全面的七重防护,包括防水、耐受高低温度、防X射线、防磁、防震、防跌落以及耐磨特性。防跌落和磨损防护让PRO Plus SD卡可承受密集使用和恶劣环境。此外,选择三星PRO Plus SD存储卡的消费者还享有长达10年的有限保修,基本能覆盖整个产品生命周期。

三星PRO Plus microSD存储卡同样具备极强的安全性能。支持防水、耐受高低温度、防X射线、防磁、防跌落、耐磨六重防护,支持在-25℃-85℃的温度区间内工作,能够在1米深盐水中浸泡72小时。在使用耐久度上,可经历10000次拔插,并且官方提供10年有限保修。用户在居家办公、户外旅游,甚至是使用无人机拍摄等场景下,都可以放心使用,不需要担心数据安全问题。

三星PRO Plus系列有microSD 、SD以及带读卡器的套装可选,microSD卡版本提供128 GB、256GB和512GB三种容量,带读卡器的套装也是128 GB、256GB和512GB三种容量;而 SD 版本是64 GB、128GB和256GB 三种容量,带读卡器的套装目前只有128 GB和256GB版本,没有64GB。有需要的朋友们可以了解一下哦!

三星PRO Plus SD存储卡https://item.jd.com/100026094690.html

三星PRO Plus microSD存储卡https://item.jd.com/100029923308.html