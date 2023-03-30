亡羊补牢 为时不晚？翻新显卡逐步退市 DIY玩家还需要注意什么

在2022年，我们经历了显卡挖矿的“退潮”，以及NVIDIA新一代GeForce RTX 40系列显卡的上市，这两个标志性事件虽然不一定有实质上的联系，但也代表着DIY行业与显卡市场正在回归正轨。环境逐渐转良也带来了符合市场规律的产品与价格，似乎玩家心目的曙光已经到来，我们终于可以放心以合理的价格购买市面上的各种显卡了？

正如有光的地方就有影，逐渐步入正轨的DIY市场依旧存在着诸多风险，其中以二手DIY硬件为典型。不管怎么说，数年来巨量的显卡、硬盘等“挖矿”硬件不可能凭空消失，其中的报废品通常回炉重炼，再生为各种金属材料，但未完全报废的硬件往往也因为“锻炼”的经历而无法获得售后保修，就此流入二手市场。

无论是表明身份的“诚信矿卡”，还是由山寨厂经手翻新的“自用九成新”显卡，经受不间断重度挖矿的显卡总是无法发挥出应有的设计性能，在耐用性、稳定性方面更是无法得到保障。甚至有些滥竽充数的山寨显卡产品时常披上崭新的外衣，将手伸到二手市场之外，以各种眼花缭乱的方式干扰消费者选择，其中就包括市面上出现的诸多“新兴品牌”。

事实上，NVIDIA显卡授权生产厂商，即AIC合作伙伴的名单十分有限，厂商要想成为新的AIC也必须经过复杂严苛的流程，证明自身有能力设计、生产显卡。山寨厂与品牌无法通过正规渠道与NVIDIA开展合作，就只能收购旧核心、旧显卡、矿机进行翻新、包装。这类小作坊产品无需经历缜密的设计、生产、质检流程，显然无法保障DIY玩家的使用体验，更有甚者可能发生短路、起火，危及用户的其它硬件。

当下，NVIDIA联合七彩虹等正规AIC显卡厂商与各电商平台正着力于打击行业乱象，在京东、天猫、拼多多、抖音等平台的整治已初见成效，山寨卡、翻新卡的销售信息逐步得到清理。不过此类行动在现阶段仍然无法遍及所有显卡销售的渠道，消费者只要有意购买显卡，尤其是有急需、刚需的人群，依然无法完全避免买到翻新卡的风险。

作为拥有自主研发、自主生产、自主品牌、自主营销为一体的完整产业链企业，一线AIC厂商七彩虹总结出三条建议，希望帮助这部分消费者降低购卡风险，避免买到劣质显卡产品：

一是选择正规的NVIDIA合作AIC厂商品牌;

二是选择AIC厂商的官方平台、正规经销商等渠道购买产品;

三是优先选择新品RTX 40系显卡，以及采用GDDR6X显存的新款RTX 30系显卡。

这三条被认为是显卡“保真保新”的必要条件。而在笔者看来，对消费者同样重要的还有适时调整自身的消费心理，一部分消费者出于各种考虑，可能自身倾向于购买二手显卡甚至矿卡，对于这样的选择显然无法去制止，但也可以劝说其充分考虑其中的风险所在。

正如前文提到的，山寨卡与翻新矿卡无法保证满足其设计性能，更不具备质量保障。许多消费者认为可以用矿卡“过渡几个月”，但矿卡本身的使用寿命几乎无法预期，可能仅能使用几个星期或是几天，二手商的“售后保障”很多时候也会变为甩锅和扯皮，这与消费者希望的省心体验显然相去甚远。

另一方面，显卡从立项诞生再到走向市场面对消费者的期间有着严苛缜密的流程，积载了众多从业者的心血以及无数玩家的期待，选择正规厂商的显卡产品，哪怕是过渡使用的“亮机卡”也有助于清理翻新矿卡的需求，改善市场环境。

七彩虹诞生至今已经推出了众多的硬件装备，其中显卡产品线更是陪伴着一代又一代的DIY玩家成长，其国创新生代高端硬件品牌iGame更是占据了高端市场的一壁江山，赢得了无数新生代年轻玩家的喜爱。只要认准官方渠道，就没有遇到伪劣产品的可能性!

如今的显卡不仅是游戏玩家的电竞装备，还是内容创作者不可缺少的生产力工具，设计、渲染、视频剪辑等多场景才是目前显卡的应用主流。并且随着ChatGPT及Stable Diffusion等应用了AI技术的工具，人们才真正意识到了原来AI触手可及，这与NVIDIA的发展理念不谋而合，GPU能够运用强大的算力，拓展更多领域的运用，延伸更广阔的行业运用，创造无限的可能性。七彩虹作为NVIDIA的长期合作伙伴，会持续的为广大用户提供高技术、高质量、高服务的硬件产品。