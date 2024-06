闪迪备份小魔方体验：本地存储的优秀解决方案

【天极网DIY硬件频道】关于个人存储,我们可以有很多种选择。普通的闪存盘,也就是我们常说的U盘可以用来存储一些常用的数据,小巧的体积便于随身携带,很适合在小范围内进行资料的传递;移动硬盘——无论是机械硬盘还是SSD,存储容量往往比U盘更大,传输速度也更高,尤其是移动固态硬盘,在同时具备了传输速度快、容量大、数据安全性好等优点,并且凭借越来越小巧的体积在近几年迅速普及,成为广大消费者的选择。

日积月累,当我们的数据不断堆积,细碎的文件体量也会庞大。尤其是对于一些不太常用,但是又需要妥善保存的数据来说,一个大容量、稳定可靠的存储空间就很有必要。不少用户选择搭建NAS系统,也就是我们常说的私有云空间。用户可以通过将本地的磁盘阵列接入WiFi或者有线网络,就可以实现文件备份、共享,支持用户异地查看、下载自己的数据。

组建NAS的用户通常拥有数TB的个人数据,并且这些数据还可能会以可观的速度增长。尽管NAS拥有不少优点,但是它并不能覆盖所有用户的需求,首先它价格比较高,并且存在一定的技术门槛,传输速度也受到网络和硬盘本身性能的制约,同时,它也并非完全安全,家庭NAS设备可能面临网络安全风险,如果不适当地配置和更新,很容易受到黑客攻击,导致隐私数据泄露就得不偿失了。

在很多时候,数据并不需要随时查看,而是需要在本地进行备份和编辑。这时需要存储器具备不错的传输速度和备份效果,并且不用担心数据上云产生的隐私泄露风险。西部数据旗下品牌闪迪就针对这类用户的需要推出了全新的闪迪备份小魔方桌面固态硬盘,我们这次就来体验一下,看看这款桌面SSD表现如何。

我们用于测试的平台配置如上表。处理器采用第14代英特尔酷睿i9-14900KS,主板采用ROG STRIX Z790-W Gaming WiFi,拥有多个满血PCIe 4.0 M.2 SSD接口同时也给到了USB 3.2 Gen 2×2接口(20Gbps);搭配32GB的Crucial DDR5-5600MHz高频内存,保证接口适配可以发挥出小魔方应有的性能。

通过Crystal Disk Info软件我们可以了解闪迪备份小魔方的基本信息。我们此次测试的闪迪备份小魔方为8TB版本,固件版本为624131EX,接口为USB 3.2 Gen 2 Type-C(10Gbps),采用NVMe 1.4标准,支持S.M.A.R.T功能。

首先我们采用CrystalDiskMark 8.0.4对闪迪小魔方的读写能力进行测试。

经过数次测试可以看出,作为一款备份设备,闪迪小魔方顺序读取速度能够达到1066.23MB/s,写入速度也能够达到1043.62MB/s,顺序读写速度均能够达到标称1GB/s。这个速度通常要高于我们通常使用的NAS设备,有助于用户快速备份文件,同时也支持用户进行一定的盘内编辑,例如直接在盘内进行修图、视频编辑等任务。

我们通常也会使用HD Tune Pro对硬盘进行一个比较全面的测试,HD Tune PRO主要功能包括硬盘传输速率检测、健康状态检测、温度检测及磁盘表面扫描等。我们使用HD Tune Pro往闪迪小魔方中写入100GB的文件。从图中数据可见,闪迪小魔方在100GB的文件范围内读写速度可以稳定保持在1GB/s左右,长时间文件传输性能可靠。

在使用ATTO测试SSD在不同大小的数据测试包下的读写速度,可以看到闪迪小魔方的读取速度最高可达1018MB/s,写入速度最高可达999MB/s。在数据大小为256KB时小魔方的速度可以达到峰值,此后其读写速度可以始终保持稳定。

此外,我们还对小魔方进行了TxBench软件测试,具体数据见上图。顺序读写速度与Crystal Disk Mark测试数据呼应。

在3D Mark推出的专业存储基准测试中,小魔方获得了1146的分数,带宽能够达到192.97MB/s,平均存取时间154μs。实话说这并不是一个很顶尖的成绩,但是对于读速1GB/s的备份盘来说,这个成绩是符合预期的。在移动游戏这项测试中,带宽可以达到733.07MB/s。

3DMark存储基准可以帮助玩家评估各类存储设备,包括混合硬盘、SATA SSD以及PCIe 4.0 SSD在内的存储硬件对游戏体验的影响。3DMark存储基准测试基于载入、保存、安装与录制精选热门游戏的各项测试来评估SSD的游戏性能。例如《战地5》《使命召唤15:黑色行动4》以及《守望先锋》三款游戏的启动加载过程;在运行守望先锋的同时使用OBS录制1080P游戏视频的过程;将《反恐精英:全球攻势(CSGO)》从移动硬盘拷贝到系统盘的过程等等。这个存储基准测试涵盖了PC游戏玩家所能遇到的、与存储性能相关的方方面面。当然这项测试主要是针对游戏硬盘测试的,其测试项目对于闪迪小魔方这样的备份SSD来说还是有些强度的,大家参考一下就行。

此外在PC Mark 10软件完整系统盘测试中,闪迪小魔方得分1050,带宽166.20MB/s,平均存取时间158μs,与3D Mark存储基准测试结果基本相符。

我们在长时间读写测试的过程中还测试了闪迪小魔方的发热情况。哦对,这里介绍一下闪迪小魔方的供电,包装盒内配置了专门的电源适配器,输出功率为18W。官方给到了两款可更换的插头可选,分别是国标二插与英标方头三插。

实测在室温26℃,进行长时间系统盘测试过程中使用红外测试小魔方温度,发热集中在正面顶部,最高为50℃左右,整体温度由中心向四周降低,外侧边缘温度基本维持在34℃左右,感觉温热。

作为西部数据旗下品牌,闪迪备份小魔方也支持官方的DashBoard仪表盘软件,软件界面也会变成闪迪的红色。用户可以在软件里面查看备份盘的基本情况,了解存储容量和设备温度,并查看在读写数据时的传输速度。

除了DashBoard仪表盘,闪迪小魔方在发售时会内置一款专属的备份盘管理软件——Acronis True Image for Western Digital。这是安克诺斯与西部数据合作推出的专属版本,可以实现克隆硬盘、备份操作系统、应用程序、设置以及各类数据的操作,清除用户不再需要的数据,还能帮助用户PC或笔记本电脑部署新硬盘,并自动迁移操作系统、应用程序及所有重要数据,包括图像、音乐和文档。

在使用时,我们可以分别选择备份的文件来源并在盘内创建文件夹,就可以实现文件的自动备份;还可以实现诸如复制磁盘、磁盘清理、磁盘分卷等操作,同时也可以将其作为应急媒体生成器,可用于启动崩溃的计算机或为没有任何操作系统的计算机并还原系统映像。

这个软件可以提供在数据丢失、不小心删除关键文件或文件夹甚至硬盘彻底崩溃时恢复计算机系统所需要的基本工具。如果这些失败导致无法访问信息或者影响了系统操作,软件能够帮助我们快速恢复系统和丢失的数据。

闪迪备份小魔方整体采用黑灰配色,盘身中部有一条橙色线条贯穿,让硬盘多了几分酷酷的感觉。包装内除了硬盘本体,还有电源适配器,两个可更换的插头以及一根USB C to C的线缆,同时还搭配了C to A的转接头,方便用户接入USB-A接口。

底面设计了橡胶脚垫,能起到缓震、防滑的作用。

我们来总结一下。通过一系列测试可以看到,闪迪备份小魔方桌面固态硬盘拥有出色的性能和稳定性,为需要大容量、高速备份解决方案的用户提供了一个优秀的选择。8TB容量、高达1GB/s的读写速度的本地存储可以作为私有云存储的有力补充,能够快速完成大文件的备份和编辑任务。电源适配器配置两款可更换插头方便用户在不同环境中使用,DashBoard仪表盘软件和Acronis True Image for Western Digital备份管理软件为用户提供了全面的设备监控和数据管理功能。无论是个人数据备份还是专业工作需求,闪迪备份小魔方都能提供可靠、高效的存储体验。