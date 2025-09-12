您现在的位置： 天极网 > DIY硬件频道

三星9100 PRO 8TB深度评测：跨过旗舰PCIe 5.0 SSD的容量门槛

2025-09-12 作者：夏初

  【天极网DIY硬件频道】消费存储市场在最近几年卷到了新高度。在旗舰固态硬盘领域，PCIe 5.0 SSD正在接过PCIe 4.0手中的“主流”大旗，份额逐渐增长――这也是各家厂商进行产品研发投入的关键领域。三星作为电子存储领域的领军品牌，其970 PRO、980 PRO、990 PRO等旗舰SSD久经市场考验，今年一季度的首款消费级满血PCIe 5.0×4 SSD――9100 PRO也已经上市半年，表现极为出色。

三星9100 PRO 8TB深度评测：跨过旗舰PCIe 5.0 SSD的容量门槛

  不过当时三星只推出了1TB、2TB以及4TB版本，随着八月份9100 PRO 8TB版本的正式登场，三星不仅补全了9100 PRO家族阵容，还为用户们在高性能计算、内容创作以及大型游戏体验带来了更为宽裕的空间选择。作为PCIe 5.0旗舰级产品，三星9100 PRO 8TB不仅在规格上领先，也在设计和体验上体现了对应用场景的深刻思考。

  产品定位与性能提升

  三星9100 PRO 8TB的到来不仅仅是单纯的容量增加，也代表了消费级PCIe 5.0固态硬盘进入大容量时代的重要一步。根据官方公布的数据，9100 PRO 8TB的顺序读取速度最高可达14800 MB/s，而顺序写入速度则可达到13400 MB/s，相比上一代990 PRO的性能几乎实现了翻倍。随机读取与随机写入性能同样令人印象深刻，最高可达2200K IOPS与2600K IOPS，这种表现足以在游戏加载、创意设计软件负载以及多任务处理场景中带来明显的响应加速，并且对本地AI部署很有助力。

三星9100 PRO 8TB深度评测：跨过旗舰PCIe 5.0 SSD的容量门槛

 外观与散热方案

  我们首先来看外观。三星9100 PRO 8TB的包装与此前发布的1、2、4TB版本保持了一致，也同样拥有散热片版和标准版两个版本，我们本次测试的是标准版。与此前保持一致的黑色盒身，中间部分是产品外观，下部则是9100 PRO产品名称。本代9100 PRO是一款PCIe 5.0×4 NVMe M.2 SSD，侧封签上标明了容量为8TB，显示读取速度可达14700MB/s。

三星9100 PRO 8TB深度评测：跨过旗舰PCIe 5.0 SSD的容量门槛

  从CrystalDiskInfo软件我们可以了解测试硬盘的基本信息。我们此次测试的三星9100 PRO 8TB支持PCle 5.0×4通道，理论带宽约为16GB/s。SSD固件版本为0B2QNXH7，支持S.M.A.R.T、TRIM以及VolatileWriteCache功能，采用NVMe 2.0标准。从通电次数和时间数据可以看到这是一块全新的硬盘。8TB版本在Windows系统NTFS规格下，实际空间为7452GB。

三星9100 PRO 8TB深度评测：跨过旗舰PCIe 5.0 SSD的容量门槛

三星9100 PRO 8TB深度评测：跨过旗舰PCIe 5.0 SSD的容量门槛

  三星9100 PRO 8TB版本搭载8GB LPDDR4X DRAM独立缓存芯片，位于主控芯片旁边;四颗三星第八代V-NAND TLC原厂闪存芯片相对布局，分列硬盘的正反两面，最大化利用了硬盘的两侧的空间，保持了轻薄。

三星9100 PRO 8TB深度评测：跨过旗舰PCIe 5.0 SSD的容量门槛

  标准版8TB在散热方面采用的依然是传统镍涂层设计+散热标签的组合，盘身保持轻薄。三星的动态散热保护(DTG)技术进一步确保SSD的温度保持在最优水平，减少长时间运行可能出现的性能波动。

三星9100 PRO 8TB深度评测：跨过旗舰PCIe 5.0 SSD的容量门槛

  需要注意的是，三星9100 PRO 8TB散热片版存在规格上的差异。1、2、4TB版本的三星散热片版的厚度为8mm，符合PCI-SIG D8标准，能够很好地兼容PS5、主流PC主板以及部分高性能笔记本。而为了进一步提升热控制效率，8TB的9100 PRO散热片版的厚度增加到11.25毫米，确保能够与PS5等家用游戏主机实现良好的兼容，但是可能不太适合再放进笔记本中。根据官方数据，配备散热片的型号可将散热效率提升近一倍，在长时间写入、渲染或游戏运行中能有效降低温度，避免因过热而导致性能下降。这样的设计不仅保证了顶级性能的持续释放，也增强了整机的适配能力。

 测试环境和测试数据

  为了全面验证三星 9100 PRO 8TB的性能表现，本次评测在统一的硬件与软件环境下进行。测试平台采用了华硕X870 AYW GAMING WIFI W主板，核心配置选择AMD锐龙7 9800X3D处理器与RTX 4070Ti Super显卡的组合，内存为32GB双通道DDR5 6600MHz套装，系统盘使用64位Windows 11操作系统。为了避免温度波动对成绩产生干扰，SSD运行过程中使用主板硬盘位自带散热片进行被动散热。

三星9100 PRO 8TB深度评测：跨过旗舰PCIe 5.0 SSD的容量门槛

  测试环节涵盖了多种维度。首先使用CrystalDiskMark 9.0进行顺序与随机读写测试，以反映 SSD 在极限条件下的带宽能力。

三星9100 PRO 8TB深度评测：跨过旗舰PCIe 5.0 SSD的容量门槛

  在CrystalDiskMark 9.0.1的测试中，三星9100 PRO的顺序读取速度在测试平台上跑出了 14813.84 MB/s，而顺序写入速度则达到了13383.93MB/s。

三星9100 PRO 8TB深度评测：跨过旗舰PCIe 5.0 SSD的容量门槛

  值得注意的是4K随机数据表现。4K随机读写性能是影响我们日常存储体验的重要方面。所谓4K随机读写就是以磁盘读写最小的文件(4KB)进行随机读写，该性能对于很多琐碎小文件的存储、系统文件更新、网页缓存写入、大量图片拷贝等影响明显。随机读取与写入的表现分别为2260K IOPS与2689K IOPS，整体数据与官方规格契合，显示出这款SSD强大的4K随机性能。

  我们通过 PCMark 10完整系统盘测试，可以看到它在日常应用场景中的响应表现，例如办公软件的加载速度、图像处理应用的调用时间，都有着显著的缩短。实际测试结果显示，整体得分达到了4936，比前代产品提升幅度明显。需要注意的是，不同平台之间的测试成绩会有一定的差异，需要具体分析。

三星9100 PRO 8TB深度评测：跨过旗舰PCIe 5.0 SSD的容量门槛

  容量的提升为使用场景带来了更多可能。根据Steam公布的2024年热门大作数据计算，每款大型PC游戏平均占用约90.6GB空间，而基于这个数据，9100 PRO 8TB可以一次性存放约80款3A游戏，玩家不用再纠结是删除还是保留心爱的游戏。而对于内容创作者来说，这样的容量足以保存数百小时的4K或8K视频素材，或者庞大的建模数据库，完全满足影视剪辑、建筑渲染与科学计算等专业需求。此外，随着AI与PC结合得越来越紧密，在本地部署AI模型也逐渐成为趋势。在未来，用户们有机会在本地部署参数更高的模型，这也会对存储空间有更高的要求，8TB 9100 PRO不仅可以提供充足的部署空间，还能凭借高效高速实现模型的快速加载，进一步提升效率。

三星9100 PRO 8TB深度评测：跨过旗舰PCIe 5.0 SSD的容量门槛

  随着工艺与架构的优化，8TB型号在容量倍增的同时，能效水平依然保持优秀。在长时间高负载运行的过程中，在已有的散热设计上，长时间进行高负载时SSD核心温度也被有效控制在合理区间内，即使持续写入数百GB数据也没有出现明显的降速情况。

 兼容性与软硬件结合

  三星在兼容性方面也做了充足准备。9100 PRO 8TB 采用标准 M.2 2280规格，能够轻松安装在绝大多数支持PCIe 5.0的主板与笔记本电脑中。同时，散热片版的推出也为PlayStation 5用户带来了更便利的扩展选择，用户只需插入SSD并进行格式化，就能直接扩展主机存储空间，无需额外调整。三星Magician魔术师软件的加入也为用户提供了全套管理与优化工具，从固件升级到健康监测，使用体验更加完善。

三星9100 PRO 8TB深度评测：跨过旗舰PCIe 5.0 SSD的容量门槛

三星9100 PRO 8TB深度评测：跨过旗舰PCIe 5.0 SSD的容量门槛

  三星专为存储产品打造的魔术师软件设计界面简洁清晰，体验优秀。能够提供个性化的固件检查以及针对个人用户的附加设定功能。软件能主动通知用户可用的下载更新，更新固件有助于使设备始终保持在最新的稳定环境中。软件解决方案能监控、管理并维护硬盘运行，能够进一步提升硬盘性能。

三星9100 PRO 8TB深度评测：跨过旗舰PCIe 5.0 SSD的容量门槛

  消费者还可以通过魔术师管理软件来验证购买的三星存储SSD是否为正品，方便用户维护自己的合法权益。除了原有功能，魔术师软件还适用于三星移动固态硬盘、存储卡和U盘。魔术师软件现在可检查PCIe插槽信息以及BIOS、主板、操作系统和驱动相关的全部详细信息。此外，它还能提供硬盘分区功能，方便用户有效管理三星移动固态硬盘的分区管理、初始化和格式化。还支持修改硬盘的模式，实现不同的性能表现。

三星9100 PRO 8TB深度评测：跨过旗舰PCIe 5.0 SSD的容量门槛

 写在最后

  首先，三星拥有自研 NAND与主控的优势，使得整个产品链条高度整合，稳定性和兼容性更佳。其次，8TB的超大容量在同类消费级产品中极为稀缺，为需要海量存储的用户提供了少有的选择。专门优化的散热片设计让它能够原生支持PS5扩展，这在同类产品中极具差异化竞争力。

三星9100 PRO 8TB深度评测：跨过旗舰PCIe 5.0 SSD的容量门槛

  总体来看，三星 9100 PRO 8TB 是一款在性能、容量与兼容性方面全面升级的旗舰级 PCIe 5.0 SSD。它不仅在理论性能指标上延续了9100 PRO的旗舰速度，也在实际使用体验中展现了稳定高效的表现。无论是希望随心存储、畅玩3A大作的硬核玩家，还是需要处理海量素材的专业创作者以及AI用户，都能在这款产品上找到理想的选择，有需要的朋友们可以关注一下。随着PCIe 5.0平台的逐渐普及，9100 PRO 8TB的推出无疑为高端存储市场定下了超大容量的标准线。

三星9100 PRO 8TB深度评测

