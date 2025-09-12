三星9100 PRO 8TB深度评测：跨过旗舰PCIe 5.0 SSD的容量门槛

【天极网DIY硬件频道】消费存储市场在最近几年卷到了新高度。在旗舰固态硬盘领域，PCIe 5.0 SSD正在接过PCIe 4.0手中的“主流”大旗，份额逐渐增长――这也是各家厂商进行产品研发投入的关键领域。三星作为电子存储领域的领军品牌，其970 PRO、980 PRO、990 PRO等旗舰SSD久经市场考验，今年一季度的首款消费级满血PCIe 5.0×4 SSD――9100 PRO也已经上市半年，表现极为出色。

不过当时三星只推出了1TB、2TB以及4TB版本，随着八月份9100 PRO 8TB版本的正式登场，三星不仅补全了9100 PRO家族阵容，还为用户们在高性能计算、内容创作以及大型游戏体验带来了更为宽裕的空间选择。作为PCIe 5.0旗舰级产品，三星9100 PRO 8TB不仅在规格上领先，也在设计和体验上体现了对应用场景的深刻思考。

产品定位与性能提升

三星9100 PRO 8TB的到来不仅仅是单纯的容量增加，也代表了消费级PCIe 5.0固态硬盘进入大容量时代的重要一步。根据官方公布的数据，9100 PRO 8TB的顺序读取速度最高可达14800 MB/s，而顺序写入速度则可达到13400 MB/s，相比上一代990 PRO的性能几乎实现了翻倍。随机读取与随机写入性能同样令人印象深刻，最高可达2200K IOPS与2600K IOPS，这种表现足以在游戏加载、创意设计软件负载以及多任务处理场景中带来明显的响应加速，并且对本地AI部署很有助力。

外观与散热方案

我们首先来看外观。三星9100 PRO 8TB的包装与此前发布的1、2、4TB版本保持了一致，也同样拥有散热片版和标准版两个版本，我们本次测试的是标准版。与此前保持一致的黑色盒身，中间部分是产品外观，下部则是9100 PRO产品名称。本代9100 PRO是一款PCIe 5.0×4 NVMe M.2 SSD，侧封签上标明了容量为8TB，显示读取速度可达14700MB/s。

从CrystalDiskInfo软件我们可以了解测试硬盘的基本信息。我们此次测试的三星9100 PRO 8TB支持PCle 5.0×4通道，理论带宽约为16GB/s。SSD固件版本为0B2QNXH7，支持S.M.A.R.T、TRIM以及VolatileWriteCache功能，采用NVMe 2.0标准。从通电次数和时间数据可以看到这是一块全新的硬盘。8TB版本在Windows系统NTFS规格下，实际空间为7452GB。

三星9100 PRO 8TB版本搭载8GB LPDDR4X DRAM独立缓存芯片，位于主控芯片旁边;四颗三星第八代V-NAND TLC原厂闪存芯片相对布局，分列硬盘的正反两面，最大化利用了硬盘的两侧的空间，保持了轻薄。

标准版8TB在散热方面采用的依然是传统镍涂层设计+散热标签的组合，盘身保持轻薄。三星的动态散热保护(DTG)技术进一步确保SSD的温度保持在最优水平，减少长时间运行可能出现的性能波动。

需要注意的是，三星9100 PRO 8TB散热片版存在规格上的差异。1、2、4TB版本的三星散热片版的厚度为8mm，符合PCI-SIG D8标准，能够很好地兼容PS5、主流PC主板以及部分高性能笔记本。而为了进一步提升热控制效率，8TB的9100 PRO散热片版的厚度增加到11.25毫米，确保能够与PS5等家用游戏主机实现良好的兼容，但是可能不太适合再放进笔记本中。根据官方数据，配备散热片的型号可将散热效率提升近一倍，在长时间写入、渲染或游戏运行中能有效降低温度，避免因过热而导致性能下降。这样的设计不仅保证了顶级性能的持续释放，也增强了整机的适配能力。

测试环境和测试数据

为了全面验证三星 9100 PRO 8TB的性能表现，本次评测在统一的硬件与软件环境下进行。测试平台采用了华硕X870 AYW GAMING WIFI W主板，核心配置选择AMD锐龙7 9800X3D处理器与RTX 4070Ti Super显卡的组合，内存为32GB双通道DDR5 6600MHz套装，系统盘使用64位Windows 11操作系统。为了避免温度波动对成绩产生干扰，SSD运行过程中使用主板硬盘位自带散热片进行被动散热。

测试环节涵盖了多种维度。首先使用CrystalDiskMark 9.0进行顺序与随机读写测试，以反映 SSD 在极限条件下的带宽能力。

在CrystalDiskMark 9.0.1的测试中，三星9100 PRO的顺序读取速度在测试平台上跑出了 14813.84 MB/s，而顺序写入速度则达到了13383.93MB/s。

值得注意的是4K随机数据表现。4K随机读写性能是影响我们日常存储体验的重要方面。所谓4K随机读写就是以磁盘读写最小的文件(4KB)进行随机读写，该性能对于很多琐碎小文件的存储、系统文件更新、网页缓存写入、大量图片拷贝等影响明显。随机读取与写入的表现分别为2260K IOPS与2689K IOPS，整体数据与官方规格契合，显示出这款SSD强大的4K随机性能。

我们通过 PCMark 10完整系统盘测试，可以看到它在日常应用场景中的响应表现，例如办公软件的加载速度、图像处理应用的调用时间，都有着显著的缩短。实际测试结果显示，整体得分达到了4936，比前代产品提升幅度明显。需要注意的是，不同平台之间的测试成绩会有一定的差异，需要具体分析。

容量的提升为使用场景带来了更多可能。根据Steam公布的2024年热门大作数据计算，每款大型PC游戏平均占用约90.6GB空间，而基于这个数据，9100 PRO 8TB可以一次性存放约80款3A游戏，玩家不用再纠结是删除还是保留心爱的游戏。而对于内容创作者来说，这样的容量足以保存数百小时的4K或8K视频素材，或者庞大的建模数据库，完全满足影视剪辑、建筑渲染与科学计算等专业需求。此外，随着AI与PC结合得越来越紧密，在本地部署AI模型也逐渐成为趋势。在未来，用户们有机会在本地部署参数更高的模型，这也会对存储空间有更高的要求，8TB 9100 PRO不仅可以提供充足的部署空间，还能凭借高效高速实现模型的快速加载，进一步提升效率。

随着工艺与架构的优化，8TB型号在容量倍增的同时，能效水平依然保持优秀。在长时间高负载运行的过程中，在已有的散热设计上，长时间进行高负载时SSD核心温度也被有效控制在合理区间内，即使持续写入数百GB数据也没有出现明显的降速情况。

兼容性与软硬件结合

三星在兼容性方面也做了充足准备。9100 PRO 8TB 采用标准 M.2 2280规格，能够轻松安装在绝大多数支持PCIe 5.0的主板与笔记本电脑中。同时，散热片版的推出也为PlayStation 5用户带来了更便利的扩展选择，用户只需插入SSD并进行格式化，就能直接扩展主机存储空间，无需额外调整。三星Magician魔术师软件的加入也为用户提供了全套管理与优化工具，从固件升级到健康监测，使用体验更加完善。

三星专为存储产品打造的魔术师软件设计界面简洁清晰，体验优秀。能够提供个性化的固件检查以及针对个人用户的附加设定功能。软件能主动通知用户可用的下载更新，更新固件有助于使设备始终保持在最新的稳定环境中。软件解决方案能监控、管理并维护硬盘运行，能够进一步提升硬盘性能。

消费者还可以通过魔术师管理软件来验证购买的三星存储SSD是否为正品，方便用户维护自己的合法权益。除了原有功能，魔术师软件还适用于三星移动固态硬盘、存储卡和U盘。魔术师软件现在可检查PCIe插槽信息以及BIOS、主板、操作系统和驱动相关的全部详细信息。此外，它还能提供硬盘分区功能，方便用户有效管理三星移动固态硬盘的分区管理、初始化和格式化。还支持修改硬盘的模式，实现不同的性能表现。

写在最后

首先，三星拥有自研 NAND与主控的优势，使得整个产品链条高度整合，稳定性和兼容性更佳。其次，8TB的超大容量在同类消费级产品中极为稀缺，为需要海量存储的用户提供了少有的选择。专门优化的散热片设计让它能够原生支持PS5扩展，这在同类产品中极具差异化竞争力。

总体来看，三星 9100 PRO 8TB 是一款在性能、容量与兼容性方面全面升级的旗舰级 PCIe 5.0 SSD。它不仅在理论性能指标上延续了9100 PRO的旗舰速度，也在实际使用体验中展现了稳定高效的表现。无论是希望随心存储、畅玩3A大作的硬核玩家，还是需要处理海量素材的专业创作者以及AI用户，都能在这款产品上找到理想的选择，有需要的朋友们可以关注一下。随着PCIe 5.0平台的逐渐普及，9100 PRO 8TB的推出无疑为高端存储市场定下了超大容量的标准线。

