酷睿Ultra全“芯”启航 七彩虹首发7款高性能Z890主板

【天极网DIY硬件频道】北京时间2024年10月10日23:00，架构代号为Arrow Lake的Intel新一代酷睿Ultra台式机处理器(第二代)正式发布。这一系列处理器采用了性能核心与效能核心的混合架构设计，得益于创新架构和新的制程工艺，着重于实现功耗优化与能效提升。为了匹配更强大的性能与通道需求，配套的Z890芯片组同步亮相，插槽规格升级至更先进的LGA 1851。

同样值得关注的是，英特尔酷睿Ultra台式机处理器(第二代)还集成了专为AI计算而设计的NPU单元，预示着台式机AI PC时代的正式到来。这一系列处理器的发布，无疑将为追求高性能计算和AI应用的用户带来前所未有的体验。

七彩虹首发Z890系列主板

七彩虹作为Intel 钛金合作伙伴，也同步推出了旗下三大系列――iGame、CVN和战斧系列共计7款高性能Z890主板。这不仅是七彩虹首次携手Intel新处理器同期推出主板产品，更是在七彩虹集团双研发中心的共同推动之下，实现了硬件规格以及软件体验全面升级。加入了PCIe 5.0 M.2等热门技术，同时还带来了更人性化、更美观的全新定制版本BIOS。

赛博全能旗舰――iGame Z890 VULCAN X/W黑白火神

iGame Z890 VULCAN X/W黑白火神主板，继承了Z790的赛博科技风格和E-ATX大板设计，以其出色的外观和性能受到用户青睐。主板正面配备了火神散热铠甲，背面则有iGame合金保护背板，增强了整体的耐用性和散热效果。供电模组的赛博无限镜和南桥散热的“X”火神领域均支持ARGB灯效，既保持了设计风格的统一，又增添了浓厚的科技感。

作为iGame系列的新旗舰，Z890火神主板在规格和用料上相当奢华。搭载20+1+1+1相105A DrMOS旗舰供电模组，，支持双通道XMP 8400MT/s的高频内存;提供了5个M.2和6个SATA接口;配备2个USB4 40G Type-C接口，2.5G/5G双网口和Wi-Fi 7天线接口。同时专门设计了独立基频调整按键、LN2模式等高级功能，配合新版BIOS的更丰富的设置选项，为极客玩家提供更多高阶玩法。

同时推出iGame Z890 VULCAN X火神与W白火神双色主板，满足不同用户偏好。无论是游戏玩家还是内容创作者，都能享受到卓越的性能和专业级应用体验。

AI潮流旗舰――iGame Z890 FLOW

iGame Z890 FLOW主板，结合当下科技与未来理念，以曲线风格重塑硬件美学，赋予了产品的一种艺术氛围。iGame FLOW采用CNC精工工艺雕琢的散热装甲，精心打磨的高光亮边模拟水流神韵，呈现出流畅而富有层次感的动态曲线，颠覆传统刚硬线条;首次在主板设计中引入了亮面镭雕工艺，将柔美曲线与力量感完美结合，再搭配上散热装甲的高亮度镜面ARGB流光灯效，如同iGame能量的流动，不断注入处理器当中。

iGame Z890 FLOW主板，融合前卫的潮流设计与卓越性能。搭载20+1+1+1相90A高规格DrMOS供电模组，配合高性能片式聚合物电容，满足酷睿Ulrta 200系列处理器长时间满负荷运行。主板配备4条升级为第二代iGame布线设计的合金加固DDR5内存插槽，支持双通道XMP 8400 MT/s高频内存，为玩家提供流畅稳定的帧数体验，全新BIOS更有无限探索可能。

iGame Z890 FLOW主板拓展能力也非常出色，板载了5个M.2接口，包括一个PCIe 5.0 x4和四个PCIe 4.0 x4高速接口;IO面板提供了8个USB接口，外加两个全功能的40G USB4 Type-C接口;内置2.5G有线网络与Wi-Fi 7无线网络疾速组合，更贴心的是，主板还预置了一个支持30W快充的USB 3.2 Gen 2x2 Type-C插槽，为移动设备快速充电提供便利。

iGame Z890 FLOW主板独特的外观设计和强悍的硬件规格能够满足不同用户的需求。目前，该主板已在七彩虹京东自营旗舰店开启预约，现在参与首发预定还能享受2199元活动到手价，各位想率先体验Intel新一代AI PC的用户和游戏玩家千万不要错过这次机会。

传送门：iGame Z890 FLOW 首发价格：2199元

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全新MOORE版图形化BIOS

本次首发的七彩虹Z890系列主板全线搭载了最新的“MOORE”图形化BIOS，在硬件规格的飞跃提升的同时，七彩虹Z890系列主板在BIOS的功能和逻辑优化上同样取得了显著的进步，全新的UI为用户提供了更为直观和友好的操作界面。

新版BIOS 重新设计了EZ主页，将更多常用功能集合在了主页中，重新布局功能模块并加入信息功能提示，即使是初学者也能轻松地进行基础设置。对于资深玩家，也可以通过高级菜单和新增的快捷功能实现更加细致地调整。同时新版BIOS开放了更多高阶的超频选项和系统检测信息，它的易用性和强大的功能集合，让玩家在调整系统性能时能够得心应手，享受到前所未有的便捷和乐趣。

目前，多款七彩虹Z890新品主板已在七彩虹京东自营旗舰店开放预约，如果你近期正好想要组装个性化电竞PC，或是想要赶上这股AI PC个人应用的潮流，不妨选择新一代酷睿Ultra桌面处理器与Z890主板的组合，从以下链接可前往店铺详情页了解更多新品信息。

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iGame Z890 ULTRA 首发价格：2299元

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CVN Z890 ARK FROZEN 首发价格：1999元

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CVN Z890M GAMING FROZEN 首发价格：1499元

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BATTLE-AX Z890M-PLUS 首发价格：1299元

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