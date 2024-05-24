闪迪备份小魔方发布 打造桌面海量空间

【天极网DIY硬件频道】5月21日，西部数据在北京举行闪迪系列产品媒体分享会。西部数据公司中国区资深产品营销经理黄敏瑛正式将闪迪备份小魔方桌面固态硬盘详细介绍给媒体朋友和广大用户，同时也带来了闪迪旗下丰富的存储产品组合的最新讯息，包括移动固态硬盘系列、大容量SD Express存储卡系列以及Type-C接口闪存盘系列产品。同时也在分享后安排了问答环节，为大家详细解答了关于产品信息等的一些疑问。

随着设备的设备升级，专业用户拍摄视频、照片的规格也迎来升级。4K视频内容逐渐普及，8K内容制作也不再小众，这直接导致了用户备份数据量的指数级上升，不少用户开始寻求更加海量的存储空间、更简化的存储步骤以及“立等存取”的存储体验。

西部数据公司中国及亚太区销售副总裁Stefan Mandl在本次媒体分享会上表示：“迈入数字化经济时代，除了与日俱增的数字内容创作者产生的大量的内容以外，个人用户在日常生活中产生的数据量也呈现出爆炸性增长的趋势，随之而来也催生了对大容量和高性能存储解决方案的需求。一直以来，闪迪品牌持续探索创新，在本月初发布了旗下首款桌面固态硬盘产品 “闪迪备份小魔方桌面固态硬盘”，助力用户轻松备份和获取高分辨率的照片、视频和文档，并便捷地归于一处。今年的“6.18购物节”也已拉开序幕，西部数据旗下消费级领域的多个品牌也将继续为广大消费者带来高品质的存储解决方案与多重惊喜福利，满足未来多场景的使用需求。”

为了更好地为专业摄影师、摄影爱好者、广大内容创作者和日常工作生活中有存储、备份需求的消费者提供一个传输快速的海量空间，西部数据正式推出了目前闪迪品牌旗下容量最大的外置桌面固态硬盘――闪迪备份小魔方桌面固态硬盘，着力解决桌面固态硬盘传输速度慢、占用面积大等痛点问题，整体改善用户日常备份体验。

从某种程度上来说，用于备份的桌面存储设备往往更重视超大容量、稳定存储，这也是很多产品采用HDD机械硬盘作为桌面存储的载体的原因。但机械硬盘更适合存储那些访问频率较低的冷数据，而针对需要频繁存取、同时有一定编辑需求的热数据内容，闪迪备份小魔方桌面固态硬盘更能发挥其接口代际优势、存储速度优势以及体积优势。

闪迪备份小魔方桌面固态硬盘采用USB 3.2 Gen2 x1接口，容量最高可达8TB，可以帮助用户存储更多照片及视频收藏、CAD文件、3D渲染素材、大型AI生成文件、音乐曲库以及其他重要文档。高达1000 MB/s的读取速度和900MB/s的写入速度支持让用户轻松快速访问如8K视频等大型文件，比传统桌面HDD产品速度提升约4倍――这个数据是基于西部数据自家8TB WD My Book台式硬盘的内部对比测试得出的。这意味着用户可以在短时间内快速备份和获取大量数据，非常适合需要处理高分辨率视频文件和大型数据库的专业人士。

而该产品采用了USB Type-C线缆，exFAT格式开箱即用，与Windows或macOS兼容，用户可借助Apple Time Machine或随附的Acronis True Image for Western Digital备份软件实现自动备份。在Type-C线缆以及1000MB/s读取速度的配合下，用户可以将设备直接接入闪迪备份小魔方桌面固态硬盘进行视频编辑、修图等操作，这点也是机械硬盘难以实现的。

闪迪备份小魔方采用了极具现代感的设计风格，深灰色搭配横贯机身中部的橙色标志线十分协调，很适合放置于家庭桌面、工作室等场景中。它还荣获了2024红点设计奖，小巧的体积、现代的造型让专业用户或家庭用户可以最大化利用桌面空间。闪迪备份小魔方不仅在技术上具有突破性的创新，而且在市场定位和用户体验上也做到了完美结合，这正是其能够获得红点设计奖并受到广泛关注的重要原因之一。

在西部数据公司中国区资深产品营销经理黄敏瑛问答环节的分享中，我们了解到闪迪备份小魔方桌面固态硬盘的设计主要是为消费者提供高性能、强大的桌面存储解决方案。它符合很多消费者的使用场景。比如内容创作者，他们关心的是可靠性高、速度快、容量大的存储设备，因为他们常常拍摄很多高分辨率的视频和照片。而家庭用户比较关心易用、方便而且可以轻松融入家庭环境的娱乐备份中心。小型工作室关心的是安全的备份存储方案。基于此，闪迪备份小魔方桌面固态硬盘能够满足他们的要求。

除了闪迪备份小魔方桌面固态硬盘，此次分享会还展示了闪迪从存储卡、移动固态硬盘系列到Type-C 闪存盘系列等丰富的存储解决方案，覆盖用户数据存储的各个场景，能够满足用户在不同场景下的数据存储、传输、处理、备份的需求。



从左到右依次为闪迪SD Express 存储卡及闪迪移动microSD Express 存储卡

在此次分享会上，我印象最深刻的便是创新的闪迪® SD Express和microSD™ Express存储卡系列，其搭配了PCIe和NVMe接口，可以实现固态硬盘级别的性能，拥有高达880MB/s的读取速度及650MB/s的写入速度。在黄敏瑛女士的分享中我们了解到，闪迪一直在关注着市场动态及前沿发展方向，即便目前SD Express规格还没有普及到相机主机上，但已经开始布局研发。这同样也是关注到消费者对存储的要求越来越高，所以推动了SD Express标准的建立。西部数据目前已经实现了技术突破，预计在今年夏季会推出容量更大的2TB存储卡，同时预计会在2025年推出4TB的超大容量的SDUC存储卡。 并且SD Express存储卡是可以向下兼容设备，应用场景会更加广泛。

整体来说，在本次分享会中能够感受到西部数据旗下闪迪品牌一直以来对市场和用户需求变化的深厚洞察，并带着高性能、高质量和高可靠性的产品与中国市场共同成长，不仅进一步丰富了针对创意工作者和工作室的存储产品组合，也满足了广大消费者在数字化时代对存储的需求。此次新品闪迪备份小魔方桌面固态硬盘凭借其高性能、大容量、优雅设计给我留下了深刻印象。它的适用场景很广，无论是专业内容创作者、商务人士还是普通消费者都可以获得极大的便利和价值。当然，随着数字化需求的不断增加，包括闪迪备份小魔方桌面固态硬盘在内的一众闪迪存储产品将继续在消费存储领域发光发热，为用户提供更加优质的存储解决方案。

618大促期间，西部数据也为消费者带来丰富的产品选择，旗下产品一直以来都广受消费者的认可，大家可以多多关注西部数据在6.18购物节的各项活动。