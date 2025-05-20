沉浸体验，触手可及 三星玄龙骑士3D电竞显示器首发评测体验

【天极网DIY硬件频道】作为用户与PC沟通的“窗户”，无论是畅玩各种游戏大作，还是观看影视大片，拥有一台好的显示器将会得到不一样的视觉体验。那么，在这些的基础上，再加上3D呢？

在前段时间，三星就发布了这样一款显示器――玄龙骑士3D电竞显示器G90XF，以革命性裸眼3D技术打造沉浸式体验，引发业界和消费者的期待。它不仅有着4K超高清分辨率、165Hz高刷新率与1ms灰阶响应时间，而且无需戴眼镜，即可畅享3D游戏场景，同时还支持AI实时算法将2D视频转化为3D。今天我就带大家详细看看这款显示器的表现究竟如何。

外观设计

玄龙骑士3D电竞显示器G90XF的外观设计延续了三星该系列一贯的科技美学基因，同时针对裸眼3D技术特性进行了深度优化。它采用了直屏设计，左右两侧的超窄边框带来不错的视觉观感。

背部为流线型机身，以哑光磨砂材质覆盖，配合金属拉丝工艺的银灰色金属支架，尽显简约之风。

支架还预留了理线孔，方便用户进行走线，让背面更加整洁一些。

这台显示器的底部设计了一个隐藏式的氛围灯，它会根据显示的内容提供不同光效，营造游戏氛围。

其可调节支架更加符合人体工学，不仅支持120mm的上下调节，还拥有-3.0° ~15.0° (±3.0°)的俯仰角调节，让用户能够找到最佳竞技视角。

另外它还可以实现垂直翻转，满足从游戏竞技到编程开发的多样化场景需求。

背面输出接口十分丰富，包含一个DP 1.4、两个HDMI 2.1，可以用于连接PC或是PS 5主机等设备;还有两个USB Type-A接口可以连接键鼠等外设，而Type-B接口则非常关键，在我们想要实现裸眼3D观看效果时，需要利用USB-A上行线将PC与显示器进行连接，用于眼球追踪摄像头与主机传输数据，从保障我们的观看效果。

屏幕素质

对于一台显示器来说，屏幕素质当然至关重要，玄龙骑士3D电竞显示器G90XF采用的是一块Fast-IPS面板，相比于IPS面板有着更高的刷新率和更快的响应时间，接下来我们就通过一些测试来看看它的表现。

首先是色彩这块，我将屏幕分辨率和刷新率设置为了4K和165Hz，显示器色彩设置为原始，使用CALIBRITE DISPLAY PLUS HL校色仪对其进行了测试。这块屏幕的色域覆盖为98.5% sRGB、90.1% DCI-P3以及78.7% Adobe RGB，和官方给出的数据符合，能够满足绝大多数用户的需求。

除了色域覆盖，色准也是非常重要的参数，它代表色彩显示的精准程度，衡量的是显示设备在显示颜色时与原始颜色的一致性程度，对于内容创作者来说要重点关注。我们实测其最高ΔE为4.66，平均ΔE则为0.9，表现还是蛮不错的。

亮度这块，我对屏幕的九个区域分别进行了测试，其中中心区域最高亮度可达499尼特，比标称的350尼特高了不少，属于是反向虚标了。最低的区域亮度也有将近440尼特，整块屏幕的平均差值约为10%，均匀性还算不错。

大家熟知的UFO测试，165Hz的高刷新率，完全看不到拖影的存在，无论是日常使用还是玩游戏都会很丝滑。

使用体验

我们先来看看2D模式下的体验如何。首先玩了下超级英雄PVP射击游戏《漫威争锋》，显示器4K 165Hz高刷，带来非常出色的体验，画面的细节都得到了清晰呈现，无论是频繁地转动视角，还是释放各种技能，亦或是快速地瞄准射击都非常流畅。

然后我又体验了下《黑神话：悟空》，其画面质量与光影效果达到了全球顶尖3A游戏水准。我们选择的是4K+影视级的设置，可以看到游戏场景和人物细节都得到了非常好的呈现。

值得一提的是，显示器内置了2个5W的音响，即便没有额外音频设备，依然能够提供不错的听效。

接着重点看看3D体验这块，这也是它不同于其它电竞显示器的一大特色。玄龙骑士3D电竞显示器G90XF凭借眼球追踪技术和视图映射算法，无需固定视角，无需佩戴3D眼镜即可让玩家沉浸在3D游戏中。

为了配合3D显示效果，三星还专门制作了一个Reality Hub专用游戏启动器，开启它之后，我们就能无缝地从2D切换到3D视图，你会觉得显示器显示的东西就漂浮在你的眼前，从平面变为了立体，仿佛画面触手可得。而且它还能自动扫描3D游戏列表，并提供3D游戏内容管理、用户设置、指南等功能。

我先体验了一款横版过关游戏《暗影火炬城》，在开启3D模式后，我只能说amazing!可以非常明显地看到本来平面的游戏场景有了纵深感，前后景物变得有层次感，像是在看3D电影。这感觉就好像小时候第一次看到翻页动画书中的人物动起来的那种感觉，非常神奇和不可思议。

在玩游戏的过程中，我们可以使用CTRL 1开关3D效果，CTRL 3和CTRL 4则用于调节3D景深效果，数值越高，视觉上就会觉得场景的纵深感越大，CTRL 5和CTRL 6则负责调节3D前景，数值越大就越感觉画面离我们更近，反之则更远，大家可以根据游戏和自身的观感去进行调整。

接下来我体验了《第一狂战士：卡赞》，为了呈现更好的3D效果，三星电子在游戏开发过程中，通过与游戏开发商Nexon Korea和Neople进行合作，对3D视觉效果进行了定制化打造。由于它本身就是一款3D游戏，所以在开启裸眼3D后效果更为出色，像在风雪场景下，雪花仿佛要吹到我们脸上一样。不过，在部分场景变换时，我们的眼睛需要花时间适应3D效果，所以会偶尔出现重影的问题。

除了我上面体验的游戏外，目前还支持包括《传奇米老鼠：重置版》、《GTA圣安地列斯》、《GTA罪恶都市》、《迷失 Stray》在内的十几款游戏，而且这个3D游戏库会持续扩充，让玩家可以在更多游戏中享受到3D效果。

除了可以玩3D游戏外，玄龙骑士3D电竞显示器还可以观看3D视频，通过AI优化，可以将2D视频内容智能重构为3D影像。我这里也进行了体验，原本的2D视频经过重构后就可以实现3D效果，和在电影院观看3D电影的感觉差不多，临场感非常出色。

如果你本身看的就是3D片源的话，那么所带来的3D效果会更为明显，真的不比在电影院佩戴3D眼镜差。

这里需要说一下的是，虽然裸眼3D的体验确实很震撼，但依然存在一些问题。比如由于头部大范围活动偶尔会出现重影。此外，我个人觉得相比于观看一般显示器，确实眼睛会更容易疲劳一些。

评测总结

总的来说，三星玄龙骑士3D电竞显示器有着非常不错的屏幕素质，4K高分辨率、165Hz高刷新率的组合足以满足用户日常的的使用需求。其采用了人体工学支架，支持多角度调节。同时，显示器背面还配备了丰富的接口，包括HDMI 2.1、DisplayPort 1.4等，能够轻松连接各类设备。裸眼3D则让它有了差异化的竞争点，无论是玩游戏还是看视频，都带来了画面仿佛浮在眼前的独特体验。

另外，三星裸眼3D显示器不仅为玩家和观众带来了更加沉浸的体验，也为整个显示行业注入了新的活力。随着技术的不断进步和成本的逐渐降低，裸眼3D技术有望在未来得到更广泛的应用，成为显示器发展的一种新趋势。