英特尔Arc A770 Photon新老驱动对比：“未来”已来，DX11游戏帧率成倍涨

【天极网DIY硬件频道】要说去年显卡市场的一大惊喜，那就是英特尔正式重回独显市场，先后在移动端和桌面端发布了多款新品，让只有绿和红的独显市场中多了一抹蓝色。但在英特尔锐炫Arc系列显卡发布之初，不少人都称其为“战未来”，虽然有着非常不错的硬件参数和理论性能，但在不少游戏中的实际表现并不算理想，尤其是DX9和DX11等旧图形协议的游戏。

英特尔自己也深知这一点，显卡的发布仅仅只是一个开始，想要释放出产品的潜能，持续的软件优化是重中之重。自去年Arc A750/A770发布开始，英特尔已经带来了超50版驱动更新，可以说非常的“勤奋”，在今年2月份的4091版本上，DX9游戏相比于最开始获得了平均超40%的提升，在8月份的4644版本驱动上，则大幅提升了DX11游戏性能表现，并且在后续版本上持续进行优化。

英特尔一直履行着当初Arc显卡发布时的承诺，不断迭代驱动版本，优化游戏性能，提升玩家的体验。今天我来为大家验收下成果，来看看在最新的驱动下，Arc显卡表现对比9月份的老版本驱动又有怎样的提升了。

本次我们测试的显卡为Intel Arc A770 Photon 16G OC，它采用台积电6nm工艺，核心面积406mm²，拥有217亿个晶体管，内建128个光栅单元(ROPs)、256个纹理映射单元(TMUs)、512个流处理器(32个Xe内核)，加速频率可达2400MHz，配备16GB容量、256-bit位宽、16Gbps速率的GDDR6显存，有着512GB/s的显存带宽。

测试平台如下：

测试所使用的驱动分别为9月份的4824版本(旧)和11月中旬刚刚更新的4972版本(新)，主要进行游戏性能上的对比。

开始游戏测试前，还是先看看理论性能，测试结果如下：

除了光追性能上有3%的小幅提升外，两个版本驱动下的理论性能基本没啥明显的差别，目前英特尔这边主要还是针对游戏性能进行优化。

DX11游戏帧率最高翻6倍

接下来我们进入游戏实测，我这里选择了近些年比较热门的一些新老游戏，包含《无主之地3》、《World War Z》、《Far Cry：New Dawn》、《光环：士官长合集》等DX11经典游戏;

也有《Starfield》、《古墓丽影：暗影》、《赛博朋克2077》、《地平线：零之曙光》等新老DX12游戏。

测试游戏中部分有内置的性能测试功能，我这边将直接使用，没有的则会选择相同的路线进行跑图测试，我们先来看这几款DX11的游戏，虽然都相对较老，但经典之作非常多，依然有着众多的玩家，我们先来看结果：

可以看到多款DX11游戏对比9月份的老版本驱动都有着一定的提升，其中提升最为大的当属《World War Z》和《光环：士官长合集》这两个，前者帧率成功实现了翻倍，而后者则提升达到了500%，大幅优化了游戏体验。

接下来是DX12的游戏，我们先来看看测试结果：

相比于DX11和DX9的老游戏，锐炫显卡在发布之初就对DX12进行了非常不错的支持，而且对于诸多新游戏都提供了发售首日(Game on)优化支持，所以DX12游戏这边的提升相对要少了一些，不过《Starfield》(星空)在新驱动的加持下，相比于老版本驱动提升了超16%，优化效果还是不错的。

总的来看，新版本驱动带来的提升还是很不错的，尤其是针对DX11的老游戏，英特尔并没有放弃它们，而是不断地优化和打磨，给与玩家更好的体验。而DX12游戏从产品发布之初虽然就有着不错的支持，但它们同样在积极进行优化，并且还提供发售首日(Game on)优化支持等。

不容忽略的端侧AIGC

随着ChatGPT的爆火，大模型和AIGC成为了当下的“兵家必争之地”，国内厂商纷纷跟进，掀起了AI的新一波浪潮，它极大地拓展了AI的应用领域，有望开启新一轮技术和产业变革。同时，随着终端AI处理能力的提升，生成式AI模型在终端侧运行成为了可能，相比于云端大模型，终端侧英特尔在这块也早早进行了布局，目前第12代、第13代英特尔酷睿处理器和英特尔锐炫A系列显卡为代表的英特尔多款客户端芯片，都可以满足生成式AI对于高算力的需求。

这次所测试的Arc A770显卡便可以很好的对端侧AIGC进行支持，这里我使用了一个Demo软件给大家简单演示一下，选择的是开源的ChatGLM2-6b模型(62亿参数)，软件内拥有聊天助手、生成大纲、情感分析、故事创作等丰富的功能。

我分别问个问题和生成了一段大纲，速度都是蛮不错的，After latency在49-50ms/token，完全超越了我平时阅读时的速率，对于想要在个人PC上使用端侧AIGC进行创作的用户来说，是个非常不错的选择。

我这里主要是给大家进行了下演示，预计在明年AI大模型将会在PC设备上开始落地，拥有强大AI能力的AI PC将引领市场，为PC行业注入新的成长动力。

“未来”已来

作为一名再战独显市场的“新玩家”，经过将近一年，数十个版本驱动的不断优化，英特尔将Arc独显的性能充分的释放了出来，“战未来”的潜力已经逐步被转化为了即战力，无论是DX9、DX11还是DX12的游戏，都有着非常不错的表现，兑现持续优化升级的承诺，为玩家带来了越来越好的游戏体验。当然，英特尔的“勤奋”不仅仅是为了当下的几款产品，也是为后续的产品铺路，不用再“战未来”。

我们本次测试这款蓝戟Arc A770目前只要2K左右，基本可以在1080P甚至更高的分辨率，胜任目前市面上的多数游戏，性价比还是非常不错的。

另外，英特尔还有一个“杀手锏”，那就是端侧AIGC，在这块它们很早就进行了布局，不仅仅有12/13酷睿处理器和锐炫A系列显卡等硬件层面的支持，还通过软件生态的构建和模型优化，进一步推动新兴的生成式AI场景在个人电脑的落地，除了高性能的台式主机外，还将广泛覆盖轻薄本、全能本、游戏本等PC设备上。而且即将推出Meteor Lake处理器将会首次将神经网络处理器(NPU)，实现更高能效的AI计算，带领PC进入AI时代。