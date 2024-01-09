七彩虹发布iGame RTX 40 SUPER系列显卡，“游戏+创作”能力超强

【天极网DIY硬件频道】极客武装・玩创无限!国创新生代高端硬件品牌iGame正式发布 GeForce RTX 40 SUPER系列显卡，新芯片组包含RTX 4070 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER以及RTX 4080 SUPER三款型号，他们是AI PC的核心，为最新游戏提供超强动力。NVIDIA发布GeForce RTX™ 40 SUPER系列GPU基于NVIDIA Ada Lovelace架构的最新款GPU可提供高达52 SHADER TFLOPS、121 RT TFLOPS和836 AI TOPS，以增强游戏和创作能力，并为开发全新娱乐世界和体验提供强大动力。

全新GeForce RTX SUPER GPU是在PC上体验AI最佳的方式。专用AI Tensor Core可提供高达836 AI TOPS，在游戏、创作和日常工作等方面提供革命性的AI性能。基于RTX GPU构建的丰富软件加速库可进一步增强AI性能。专为玩家以及内容创作者而生的iGame GeForce RTX 40 SUPER系列将于1月17日、1月24日、1月31日于京东、天猫、七彩虹官网商城、抖音、快手等电商平台及全国授权零售经销渠道开售!

七彩虹京东自营旗舰店：https://qchshop.jd.com

“玩创装备”iGame GeForce RTX 40 SUPER系列显卡装备在AIGC的浪潮中诞生，在满足游戏玩家3A大作需求的同时，也能够应对时下蓬勃发展的AIGC领域。AIGC生成的项目众多，包括文本/图像/音频/视频生成等多样需求，用户可以根据自身使用需求选择不同的芯片组，以便高效的完成AI创作。

完美平衡：iGame GeForce RTX 4070 SUPER系列

GeForce RTX 4070系列显卡自上市后就受到广大玩家的欢迎，是甜品进阶玩家必备的显卡装备，能够以100 FPS帧率畅游2K分辨率的游戏大作。而SUPER的诞生则代表着让“甜品进阶”装备有着更多的可能性，GDDR6X 12GB规格的显存及7168的CUDA数量满足创作者在AIGC的创意需求!iGame RTX 4070 SUPER系列将会推出多款型号，玩家可根据需求进行选择。

・ iGame GeForce RTX 4070 SUPER Vulcan/Vulcan W OC 12GB(黑/白)双版本

・ iGame GeForce RTX 4070 SUPER Advanced OC 12GB

・ iGame GeForce RTX 4070 SUPER Ultra W OC 12GB

iGame GeForce RTX 4070 SUPER系列显卡将于1月17日22:00点开售。

精准游戏：iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER系列

而GeForce RTX 4070 Ti SUPER系列显卡则是为了对游戏以及创作有着更高需求的玩家所准备的“进阶”硬件装备。强大的硬件性能将能够在AIGC领域中的AI绘图能够发挥出至关重要的作用，凭借强大的GDDR6X 16GB大显存及达8448的CUDA数量能够创造更高质量的AI画作，在4070 Ti SUPER当中将有更多型号的硬件装备为用户提供选择!

・ iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Vulcan/Vuclan W OC 16GB(黑/白)双版本

・ iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Neptune OC 16GB

・ iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Advanced OC 16GB

・ iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ultra W OC 16GB

iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER系列显卡将于1月24日22:00点开售。

4K性能猛兽：iGame GeForce RTX 4080 SUPER 系列

在SUPER家族中，最强大的型号当属RTX 4080 SUPER，它专为高端硬核用户而生。这款显卡同样配备了GDDR6X 16GB规格的显存及10240的CUDA数量，能够应对各种复杂的高负载场景。作为旗舰级显卡装备，RTX 4080 SUPER能够征战全场景应用。尤其对于内容创作者而言，这是必备的硬件系列，可以应对大型3D场景渲染、高清视频剪辑等复杂的应用场景;而对于游戏玩家而言，则能够流畅体验4K光追大作!iGame RTX 4080 SUPER同样涵盖了四大人气型号。

・ iGame GeForce RTX 4080 SUPER Vulcan/Vulcan W OC 16GB

・ iGame GeForce RTX 4080 SUPER Neptune OC 16GB

・ iGame GeForce RTX 4080 SUPER Advanced OC 16GB

・ iGame GeForce RTX 4080 SUPER Ultra W OC 16GB

iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER系列显卡将于1月31日22:00点开售。

本次七彩虹GeForce RTX 40 SUPER家族将有十余款装备和玩家见面，除了上述介绍的多款iGame潮流硬件之外，还覆盖了包括了战斧以及COLORFIRE橘影橙MEOW系列在内的型号供玩家选择。“极客武装・玩创无限”，强大的硬件装备能够在游戏、创作领域中，提供无限的可能性，让我们共同来期待新品系列的到来!