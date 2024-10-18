RTX AI 创作挑战赛落幕 七彩虹携手NVIDIA、火星时代教育展示实践成果

【天极网DIY硬件频道】随着人工智能(AI)技术的飞速发展，生成式人工智能(AIGC)已在各行各业中逐渐崭露头角。现在，AIGC，不仅仅是一个技术名词，它还成为现代商业、创意和服务的变革核心。

2024年中，七彩虹携手NVIDIA、火星时代教育共同建设并落成了首个“RTX AI 创作加速体验区”，并在接下来举办一系列产学研活动。2024年9月20日，NVIDIA、火星时代教育、七彩虹联合举办“明日・AI 设计创意挑战赛”，意在通过赛事育人机制，激发火星时代教育全国各校区及学员这样的未来创作者创作激情，通过实践创作，表达对未来AI的构思。

2024年10月18日，七彩虹携手NVIDIA、火星时代教育在北京举办“RTX AI 创作挑战赛暨 明日・AI 颁奖仪式”，并向师生、专家与各界媒体展示近期“AI设计商业化落地实际应用”的实践成果，共话“明日・AI”。

火星时代教育AI设计教研总监吴大吉先生将现场分享最新AI设计平面作品《对话》并对创意工作流进行阐述，该作品基于七彩虹 源N14 全能本AI PC创作。

NVIDIA Studio 生态合作经理曹梦琪女士、七彩虹集团移动系统事业部产品助理朱子剑先生、火星时代教育影视特效学院院长李晓栋先生，分别从AI技术研发、AI硬件制造及AI/CG教育实践角度，分享AI技术在教育中的实际应用案例，并讨论在职业人才培养场景下，如何利用科技提升教学效率，为产出符合行业需求的商业化作品加速。

现场联合建设的“RTX AI创作加速体验区” 聚焦前沿AI技术发展及AI PC硬件，配备了6台搭载GeForce RTX 40系显卡的七彩虹高端RTX AI PC设备，每台七彩虹RTX AI PC都部署了NVIDIA Studio应用工具及Stable Diffusion ComfyUI/WebUI，NVIDIA Studio。

借助搭载了GeForce RTX 40系列显卡的iGame Ultra Family电脑、源N14全能本、将星X17 Pro Max及将星X16 Pro高性能笔记本电脑带来的强大本地AI算力，用户可轻松进行复杂AI工作流和大体量CG内容的创作，感受更高效、更自由的生成式AI创作体验。