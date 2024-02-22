NVIDIA最新财务报告公布：利润暴增6倍，老黄赚麻了！

【天极网DIY硬件频道】今天，英伟达发布了截至2024年1月28日的2024财年第四季度及全年财务业绩，全年净利润增长近6倍。

财报显示，在2024财年第四季度，英伟达营收为221.03亿美元，同比增长265%;净利润为122.85亿美元，同比增长769%。

2024财年全年营收为609.22亿美元，同比增长126%;净利润为297.60亿美元，同比增长581%。

值得一提的是，第四财季英伟达数据中心营收达到创纪录的184亿美元，同比增长409%。

英伟达预计，2025财年第一财季营收为240亿美元，上下浮动2%。

黄仁勋在财报中表示，加速计算和生成式 AI 已经进入拐点，全球范围内来自各个公司、行业和国家的需求激增。

“NVIDIA RTX问世不到六年，如今已成为庞大的PC平台，供1亿游戏玩家和创作者使用生成式A1技术。未来一年，我们将迎来新的重要产品周期，以卓越的创新推动行业向前发展。欢迎参加将于下月举办的 GTC，NVIDIA将与我们丰富的生态系统一起为您展现一个激动人心的未来。”

他表示，未来一年将迎来重大的新产品周期，带来杰出的创新，推动行业向前发展。

显然，在去年是NVIDIA取得了其发展历程中的又一里程碑。自1993年成立以来，NVIDIA始终以推动科技进步为己任，从最初的图形芯片设计业务，到如今的全栈人工智能计算解决方案提供商，其影响力已经渗透到各个行业领域。NVIDIA的GPU(图形处理器)技术不仅推动了PC游戏市场的发展，重新定义了计算机图形技术，而且通过GPU的加速计算处理，在科学领域如激光干涉引力波天文台的数据收集方面发挥了关键作用。

2006年，NVIDIA发明了并行计算平台和编程模型CUDA，这一创新为后来的人工智能技术带来了重大影响。随着人工智能技术的飞速发展，NVIDIA凭借其强大的计算能力和深厚的软件生态，成为了AI领域的领导者。

2021年，NVIDIA发布了图形模拟与仿真平台NVIDIA Omniverse，旨在为元宇宙的建设发挥基础作用。这一创新再次证明了NVIDIA在科技前沿的引领地位，也预示着其在未来科技领域的无限可能。

除了在汽车、AI工厂、游戏等领域的商业成功外，NVIDIA的GPU计算在科学领域也发挥了重要作用。NVIDIA的GPU计算为科学研究提供了强大的支持，帮助科学家们成功检测到首批引力波。这一成就不仅证明了NVIDIA技术的先进性，也展示了其在推动科学进步方面的决心和实力。

作为全球企业2000强和美国500强之一，NVIDIA多次获得世界人工智能大会的最高奖项“卓越人工智能引领者”。2020年7月，NVIDIA首次在市值上超越英特尔，成为美国市值最高的芯片厂商。

未来，NVIDIA将继续致力于人工智能技术的研发和创新，以推动各行业的数字化转型和智能化升级。我们有理由相信，随着科技的不断发展，NVIDIA将在未来创造更多令人惊叹的科技成果，引领人类社会迈向更加美好的未来。