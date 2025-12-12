»»ÁËÒ»¿Å¿áî£Ultra 200S´¦ÀíÆ÷£¬Ò»Äê¾¹ÄÜ°ïÎÒÊ¡³ö¼¸ÌìÊ±¼ä£¡
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿ÔÚÄÚÈÝ´´×÷ÁìÓòÅî²ª·¢Õ¹µÄµ±ÏÂ£¬´´×÷ÕßÃÇÕýÆ¾½è×ÅÎÞÏÞµÄ´´ÒâÓë¾«Õ¿µÄ¼¼ÒÕ£¬ÔÚÆ½ÃæÉè¼Æ¡¢ÊÓÆµ¼ô¼¡¢3D½¨Ä£µÈ¶à¸öÈüµÀÉÏ´ó·ÅÒì²Ê¡£È»¶ø£¬Ò»¸ö²»ÈÝºöÊÓµÄÎÊÌâÈ´ÇÄÈ»ÖÆÔ¼×ÅËûÃÇµÄ´´×÷²½·¥¡ªÉè±¸ÐÔÄÜµÄÖÍºó£¬ÐÞÊÎÒ»ÅúÍ¼Æ¬ºóµ¼³öÂý£¬¼ô¼4KÊÓÆµºóÊä³öÒªµÈ´ýºÜ¾Ã¡¢3DÄ£ÐÍäÖÈ¾ËÙ¶È»ºÂýµÈµÈ£¬¶¼·Ç³£Ó°Ïì´´×÷ÕßµÄÐ§ÂÊ¡£´ÓDIYÉè±¸µÄ¸ü»»ÖÜÆÚÀ´¿´£¬Í¨³£Ô¼Îª3-5Äê£¬Ä¿Ç°ÈÔÓÐ´óÁ¿´´×÷ÕßÔÚÊ¹ÓÃ×Å3-4ÄêÇ°£¬ÉõÖÁ5-6ÄêÇ°µÄÖ÷»úÉè±¸¡£ÕâÐ©ÀÏ¾ÉÉè±¸ÔÚÃæ¶ÔÈÕÒæ¸´ÔÓµÄ´´×÷ÐèÇóÊ±£¬ÒÑÏÔµÃÁ¦²»´ÓÐÄ£¬»»ÐÂÐèÇóÕýÈçÐÚÓ¿³±Ë®°ãØ½´ýÊÍ·Å¡£
¶øCPU×÷ÎªÖ÷»úµÄºËÐÄ²¿¼þÖ®Ò»£¬¶ÔÓÚÄÚÈÝ´´×÷Ð§ÂÊµÄÓ°Ïì¿ÉÒÔËµ·Ç³£´ó£¬ËùÒÔ½ñÌì±ÊÕß¾ÍÍ¨¹ý´´×÷ÕßµÄ¼¸´óµäÐÍ³¡¾°À´´ó¼Ò¿´¿´£¬Éý¼¶µ½¿áî£Ultra 200SÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷ºó£¬´´×÷Ð§ÂÊÄÜ¹»ÌáÉý¶àÉÙ¡£
ÎªÁËÖ±¹ÛµØÕ¹ÏÖÐÂÀÏÉè±¸ÔÚÉú²úÁ¦·½ÃæµÄ²î¾à£¬ÎÒµÄ²âÊÔÑ¡ÔñÁË´îÔØ¿áî£Ultra 7 265KF/285KµÄÖ÷»ú×÷ÎªÐÂÉè±¸´ú±í£¬ÕâÁ½¿î´¦ÀíÆ÷¾ù»ùÓÚÌ¨»ýµçN3B¹¤ÒÕÖÆÔì£¬Ç°ÕßÎª8P(ÐÔÄÜºË)+12E(ÄÜÐ§ºË)£¬¹²20ºË20Ïß³Ì£¬×î¸ß5.5GHzµÄî£Æµ;ºóÕßÎª8P+16E£¬¹²24ºË24Ïß³Ì£¬×î¸ßî£ÆµÎª5.7GHz¡£Í¬Ê±Ñ¡È¡ÁË´îÔØ3-4ÄêÇ°Ö÷Á÷CPU(12´ú¿áî£i5)ºÍ5-6ÄêÖ÷Á÷CPU(9´ú¿áî£i7)µÄÖ÷»ú×÷ÎªÀÏ¾ÉÉè±¸´ú±í£¬Õë¶ÔLightRoomÍ¼Æ¬ÅúÁ¿µ¼³ö¡¢4KÊÓÆµÊä³öÒÔ¼°BlenderÄ£ÐÍäÖÈ¾µÈµäÐÍ³¡¾°½øÐÐÊµ¼Ê¸ºÔØ²âÊÔ¡£
Ê×ÏÈÀ´¿´Æ½ÃæÉè¼ÆÁìÓò£¬´´×÷ÕßÃÇ³£³£ÐèÒª´¦Àíº£Á¿µÄ¸ßÇåÍ¼Æ¬£¬¶ÔÍ¼Æ¬½øÐÐ¾«Ï¸µÄÐÞÊÎÓëµ÷Õû£¬ÔÙ½«RAW¸ñÊ½ÎÄ¼þÅúÁ¿µ¼³öÎªjpgµÈ³£ÓÃ¸ñÊ½½øÐÐÊ¹ÓÃ¡£ÕâÒ»¹ý³Ì¿´ËÆ¼òµ¥£¬Êµ¼ÊÉÏ¶ÔÓÚCPUµÄ¶àºËÐÄ´¦ÀíÄÜÁ¦ÓëÔËËãËÙ¶ÈÓÐ×Å¼«¸ßµÄÒªÇó¡£Ã¿Ò»ÕÅÍ¼Æ¬µÄÐÞÊÎ¶¼Éæ¼°µ½¸´ÔÓµÄÉ«²Êµ÷Õû¡¢ÂË¾µÓ¦ÓÃµÈ²Ù×÷£¬¶øÅúÁ¿µ¼³öÊ±£¬CPUÐèÒªÍ¬Ê±´¦Àí¶à¸öÎÄ¼þµÄ×ª»»ÈÎÎñ£¬ÈôÐÔÄÜ²»×ã£¬µ¼³öËÙ¶È½«´ó·ù½µµÍ£¬ÑÏÖØÓ°Ïì´´×÷Ð§ÂÊ¡£
ÎÒÕâÀïµ¼ÈëÁË300ÕÅRAW¸ñÊ½ÕÕÆ¬(18G)£¬È»ºó½øÐÐÅúÁ¿µÄµ÷ÕûºóÊä³ö£¬²âÊÔ½á¹ûÈçÏÂ£º
¿ÉÒÔ¿´µ½£¬¿áî£Ultra 7 265KF/285KÒÀ¿¿×Å³¬´óµÄºËÐÄ¹æÄ£ºÍ¸ßÖ÷Æµ£¬Õ¹ÏÖ³öÁËÃ÷ÏÔµÄËÙ¶ÈÓÅÊÆ£¬²»½öµ¼ÈëÍ¼Æ¬µÄËÙ¶È¸ü¿ì£¬È«²¿µ¼³öÓÃÊ±½öÎª121ÃëºÍ130Ãë£¬Ïà±ÈÖ®ÏÂ£¬´îÔØ¿áî£i5-12600KµÄÖ÷»úÔò»¨·ÑÁË255Ãë£¬¶ø´îÔØ¿áî£i7-9700KµÄÓÃÊ±¸üÊÇ´ïµ½ÁË509Ãë£¬´ó·ùÂäºóÓÚÁ½¿î¿áî£Ultra 200S´¦ÀíÆ÷¡£Í¬ÑùÊÇÅúÁ¿µ¼³öÐÞÊÎºÃµÄÍ¼Æ¬£¬ÓÃÈ«ÐÂµÄ¿áî£Ultra 200S´¦ÀíÆ÷Ã¿´ÎÏà±ÈÓÚ12´ú¿áî£i5¿ÉÒÔÊµÏÖÐ§ÂÊ·±¶£¬¶ø¶Ô±È¸üÀÏµÄ¿áî£i7-9700KÓÃÊ±½öÎªÆä1/4£¬µ¥ÕÅÍ¼Æ¬µÄ½ÚÔ¼µÄÊ±¼äÈ·Êµ²»¶à£¬µ«µ±ÊýÁ¿ÀÛ¼ÆÆðÀ´£¬Á¿±ä¾Í»áÒý·¢ÖÊ±ä£¬»ñµÃÃ÷ÏÔµÄÐ§ÂÊÌáÉý¡£
È»ºóÊÇÊÓÆµ¼ô¼£¬Ëæ×Å4K¡¢8KµÈ¸ßÇåÊÓÆµµÄÆÕ¼°£¬´´×÷ÕßÃÇÐèÒª´¦ÀíµÄÊÓÆµËØ²ÄÌå»ýÔ½À´Ô½´ó£¬·Ö±æÂÊÔ½À´Ô½¸ß¡£ÒÔ4KÊÓÆµÊä³öÎªÀý£¬³¬°ÙGµÄËØ²ÄÒªÊä³öÎªÍêÕûµÄ4KÓ°Æ¬£¬ÆÚ¼äÐèÒª½øÐÐ¼ô¼¡¢µ÷É«¡¢ÌØÐ§Ìí¼Ó¡¢ÒôÆµ´¦ÀíµÈÒ»ÏµÁÐ²Ù×÷¡£Ã¿Ò»¸ö»·½Ú¶¼ÐèÒªCPU½øÐÐ´óÁ¿µÄÊý¾ÝÔËËãºÍ´¦Àí£¬Èç¹ûCPUÐÔÄÜÂäºó£¬ÊÓÆµäÖÈ¾ºÍÊä³öµÄÊ±¼ä½«±äµÃÂþ³¤£¬´´×÷ÕßÃÇ²»µÃ²»»¨·Ñ´óÁ¿Ê±¼äÔÚµÈ´ýÉÏ£¬ÎÞ·¨½«¸ü¶àµÄ¾«Á¦Í¶Èëµ½´´Òâ¹¹Ë¼ºÍÄÚÈÝÓÅ»¯ÉÏ¡£
ÎÒÕâÀïÑ¡ÔñÁËÖ®Ç°µÄÒ»¸öÊÓÆµ¹¤³Ì£¬ËùÓÐËØ²Ä¾ùÎª4K·Ö±æÂÊ£¬×ÜËØ²ÄÁ¿´ïµ½ÁË300G+£¬×îÖÕÊä³öÎª4KºÍ1080P·Ö±æÂÊµÄmp4¸ñÊ½ÊÓÆµ£¬½á¹ûÈçÏÂ£º
´îÔØ¿áî£Ultra 7 265KF/285KµÄÖ÷»úÔÚäÖÈ¾¹ý³ÌÖÐ±íÏÖÁ÷³©£¬Ç¿´óµÄ¶àºËÐÔÄÜµÃÒÔÕ¹ÏÖ£¬Êä³ö4K·Ö±æÂÊÊÓÆµÓÃÊ±·Ö±ðÎª205ÃëºÍ226Ãë£¬Ïà±ÈÖ®ÏÂ£¬¿áî£i5-12600KµÄÖ÷»úµ¼³öÓÃÊ±ÔòÀ´µ½ÁË290Ãë£¬¶ø´îÔØ9700KµÄÖ÷»úÔò»¨·ÑÁË546Ãë²ÅÍê³Éµ¼³ö¡£Êä³ö1080P·Ö±æÂÊÊÓÆµÒ²²î²»Ì«¶à£¬Á½¿î¿áî£Ultra 200S¶¼ÓÐ×ÅÃ÷ÏÔµÄÓÅÊÆ¡£ÕâÒâÎ¶×Å£¬Ê¹ÓÃ¿áî£Ultra 200SÏµÁÐÖ÷»ú½øÐÐ4K/1080PÊÓÆµÊä³öÊ±£¬´´×÷ÕßÃÇ¿ÉÒÔ½ÚÊ¡²»ÉÙµÄÊ±¼ä£¬Ïà±ÈÓÚ¿áî£i5-12600K¿ÉÒÔ½ÚÊ¡1/4µÄÊ±¼ä£¬¶øÓë9700KÏà±ÈÔò½öÐè²»µ½Ò»°ëµÄÊ±¼ä¾ÍÄÜÍê³ÉÊä³ö£¬ÕâÑù¾ÍÄÜ¹»½«¸ü¶àµÄÊ±¼äÓÃÓÚÄÚÈÝ´´×÷ºÍÓÅ»¯ÉÏ¡£
3D½¨Ä£ÁìÓòÍ¬ÑùÃæÁÙ×ÅÐÔÄÜÌôÕ½¡£ÔÚ´´½¨¸´ÔÓµÄ3DÄ£ÐÍÊ±£¬ÐèÒª´¦Àí´óÁ¿µÄ¶¥µã¡¢ÃæÆ¬ºÍÎÆÀíÐÅÏ¢£¬Í¬Ê±»¹Òª½øÐÐ¹âÕÕ¼ÆËã¡¢²ÄÖÊäÖÈ¾µÈ²Ù×÷¡£ÕâÐ©ÈÎÎñ¶ÔCPUµÄ¼ÆËãÄÜÁ¦Ìá³öÁË¼«¸ßµÄÒªÇó£¬ÐÔÄÜ²»×ãµÄCPU»áµ¼ÖÂ½¨Ä£¹ý³Ì¿¨¶Ù¡¢äÖÈ¾ËÙ¶È»ºÂý£¬ÑÏÖØÓ°Ïì´´×÷ÕßµÄ¹¤×÷½ø¶ÈºÍ´´×÷ÌåÑé¡£
ÎÒÕâÀïÑ¡ÔñÁËÒ»¸ö½ÏÎª¸´ÔÓµÄÈü²©Åó¿Ë³ÇÊÐÄ£ÐÍ½øÐÐäÖÈ¾(CPU+GPU)£¬½á¹ûÈçÏÂ£º
Á½¿î¿áî£Ultra 200SµÄ´¦ÀíÆ÷·Ö±ðÓÃÊ±569ÃëºÍ590Ãë£¬Ïà±ÈÓÚ¿áî£i5-12600KµÄ662Ãë¿ìÁË1·ÖÖÓ+£¬Ð§ÂÊÁìÏÈ³¬10%£¬¶ø±È¿áî£i7-9700KµÄ752ÃëÔò¿ìÁË³¬2·ÖÖÓ£¬Ð§ÂÊÁìÏÈ³¬20%¡£´ó¼Ò²»ÒªÐ¡¿´Õâ1-2·ÖÖÓ£¬ÎÒÕâÀï½ö½öÊÇäÖÈ¾ÁËÆäÖÐµÄ1Ö¡£¬Èç¹ûäÖÈ¾10Ö¡£¬ÔòÄÜ¹»½ÚÔ¼10-20·ÖÖÓ£¬100Ö¡¾ÍÓÐ100-200·ÖÖÓÁË£¬Ê±¼ä¾ÍÊÇÕâÑù½ÚÊ¡ÏÂÀ´µÄ¡£
ÒªÖªµÀ£¬ÄÚÈÝ´´×÷ÊÇÒ»¸ö¸ßÆµÊ¹ÓÃ³¡¾°£¬´´×÷ÕßÃÇÃ¿Ìì¶¼ÐèÒª»¨·Ñ´óÁ¿µÄÊ±¼äÔÚÉè±¸ÉÏ½øÐÐ´´×÷¡£Ã¿´ÎÔÚÍ¼Æ¬µ¼³ö¡¢ÊÓÆµÊä³ö¡¢Ä£ÐÍäÖÈ¾µÈ»·½Ú½ÚÊ¡µÄÊ±¼ä£¬ÀÛ¼ÆÆðÀ´½«ÊÇÒ»¸ö¾ªÈËµÄÊý×Ö¡£¾ÍÒÔÎÒÉí±ßÊÓÆµ¼ô¼µÄÅóÓÑÎªÀý£¬Ò»¸öÊÓÆµÆ½¾ùÐÞ¸Äµ¼³ö4´Î²ÅÄÜ¹»Í¨¹ý£¬Ò»ÖÜ²î²»¶àÒª¼ô¼Á½¸öÊÓÆµ£¬Ò²¾ÍÊÇ²î²»¶àÆ½¾ùÃ¿ÌìÒªµ½µ¼³ö1´Î£¬Ò»Äê°´300´ÎÀ´Ëã£¬Ê¹ÓÃ¿áî£Ultra 7 265K´¦ÀíÆ÷Ïà±ÈÓÚÀÏ¾ÉµÄ¿áî£i7-9700KÃ¿´Î¿ÉÒÔ½ÚÊ¡Ô¼5·ÖÖÓ£¬Ò»ÄêÏÂÀ´¾ÍÊÇ1500·ÖÖÓ£¬²î²»¶àÏàµ±ÓÚÈý¸ö¹¤×÷ÈÕµÄÊ±¼äÁË¡£ÕâÖ»ÊÇÊÓÆµµ¼³öÒ»¸ö»·½ÚÊ¡ÏÂÀ´µÄÊ±¼ä£¬ÔÚËØ²Äµ¼Èë¡¢ÊÓÆµ¼ô¼¡¢ÌØÐ§°ü×°µÈÖî¶à»·½Ú£¬¸üÇ¿µÄÐÔÄÜ¶¼ÄÜ°ïÖúÓÃ»§½ÚÔ¼Ê±¼ä£¬ÕâÑùÒ»ÄêÏÂÀ´¿ÉÒÔ½ÚÊ¡ÊýÌìµÄÊ±¼ä¡£
ÕâÐ©½ÚÊ¡ÏÂÀ´µÄÊ±¼ä£¬¶ÔÓÚ´´×÷ÕßÃÇÀ´ËµÒâÒå·Ç·²£¬ËûÃÇ¿ÉÒÔÀûÓÃÕâÐ©Ê±¼äÈ¥×ö¸ü¶àÓÐÒâÒåµÄÊÂÇé£¬±ÈÈçÑ§Ï°ÐÂµÄ´´×÷¼¼ÇÉ¡¢ÍØÕ¹´´×÷Ë¼Â·¡¢ÓëÍ¬ÐÐ½»Á÷¾Ñé£¬»òÕß¸É´àºÃºÃÐÝÏ¢·ÅËÉ£¬ÒÔ¸üºÃµÄ×´Ì¬Í¶Èëµ½ºóÐøµÄ´´×÷ÖÐ¡£¿ÉÒÔËµ£¬¿áî£Ultra 200S´¦ÀíÆ÷ÎªÄÚÈÝ´´×÷ÕßÃÇ´ò¿ªÁËÒ»ÉÈÌáÉýÐ§ÂÊ¡¢ÍØÕ¹´´×÷¿ÉÄÜÐÔµÄ´óÃÅ¡£
Ð´ÔÚ×îºó
¶ÔÓÚ´´×÷ÕßÃÇÀ´Ëµ£¬Ê±¼ä¾ÍÊÇÐ§ÂÊ£¬Ê±¼ä¾ÍÊÇ½ðÇ®£¬Éý¼¶µ½È«ÐÂµÄ¿áî£Ultra 200SÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷£¬²»½öÄÜ¹»ÏÔÖøÌáÉý´´×÷Ð§ÂÊ£¬»¹ÄÜ¹»ÎªËûÃÇ´øÀ´¸ü¶àµÄ´´×÷»ú»áºÍ·¢Õ¹¿Õ¼ä¡£ÔÚÕâ¸ö¾ºÕù¼¤ÁÒµÄÄÚÈÝ´´×÷Ê±´ú£¬ÓµÓÐÒ»Ì¨ÐÔÄÜÇ¿´óµÄÉè±¸£¬°ÚÍÑÐÔÄÜÆ¿¾±ËùÊø¸¿£¬¾¡ÇéÊÍ·Å×Ô¼ºµÄ´´ÒâºÍ²Å»ª£¬ÔÚÄÚÈÝ´´×÷µÄµÀÂ·ÉÏÔ½×ßÔ½Ô¶£¬´´Ôì³ö¸ü¶àÁîÈË¾ªÌ¾µÄ×÷Æ·¡£
Ä¿Ç°ÕýÖµË«Ê®¶þ´ó´Ù£¬¿áî£Ultra 200SÏµÁÐÓÀ´ÁËÓÅ»Ý£¬¿áî£Ultra 7 265KF½öÐè1899Ôª£¬¿áî£Ultra 9 285KFÎª3549Ôª£¬ÐÔ¼Û±È·Ç³£³öÉ«£¬¶ÔÓÚ¹ã´óÄÚÈÝ´´×÷ÕßÀ´Ëµ·Ç³£ÖµµÃÈëÊÖ¡£¶øÇÒ³ýÁËÄÜ¹»´øÀ´³öÉ«µÄ´´×÷Ð§ÂÊÍâ£¬È«ÐÂµÄ¿áî£Ultra 200S»¹ÄÚÖÃµÄNPU£¬¿É¶ÀÁ¢´¦ÀíAI½µÔë¡¢±³¾°Ðé»¯µÈÈÎÎñ£¬±ÜÃâÕ¼ÓÃCPUËãÁ¦£¬»¹ÄÜ¹»ÓëCPU¡¢GPUÐÍ¬¹¤×÷£¬Çý¶¯Ó£ÌÒAIÓïÒôÖúÊÖ£¬Ìá¹©³öÉ«µÄÓïÒôÖÇÄÜ½»»¥ÌåÑé£¬ÈÃÄãµÄµçÄÔÔ½ÓÃÔ½ÖÇÄÜ;ÆäÇ¿´óµÄ¶àºËÐÄÐÔÄÜ»¹¿ÉÒÔÇáËÉÊ¤ÈÎ¸÷ÖÖÍøÓÎºÍµ¥»ú´ó×÷£¬APO/IPOÒ²ÔÚ²»¶Ï¸üÐÂ£¬Ô½À´Ô½¶àÓÎÏ·½«»ñµÃÖ§³Ö£¬Ô½ÓÃÔ½½ø»¯;Ó¢ÌØ¶û»¹ÔÚ³ÖÐø¸üÐÂBIOSÎ¢Âë£¬²»¶Ï¾«Ï¸»¯µçÑ¹Óë¹¦ºÄ¿ØÖÆ£¬Ê¹´¦ÀíÆ÷ÔÚ³¤ÆÚÊ¹ÓÃÖÐÊ¼ÖÕ±£³Ö¡°Ô½ÓÃÔ½¾«×¼¡±µÄÄÜÐ§±íÏÖ;ÁíÍâ¿áî£200S»¹Ìá¹©ÁË·á¸»µÄÓ¢ÌØÉúÌ¬´îÅä£¬Ô¤Ëã³äÅæµÄÏû·ÑÕß¿ÉÒÔÑ¡ÔñZ890Ö÷°å£¬×¢ÖØÐÔ¼Û±ÈµÄÏû·ÑÕßÔò¿ÉÒÔ¿¼ÂÇB860£¬»¹ÓÐ¸÷ÖÖ¸ßÆµDDR5ÄÚ´æÖ§³Ö¡£¿ÉÒÔËµ£¬¿áî£Ultra 200SÔ½ÓÃÔ½ºÃÓÃµÄºËÐÄ¼ÛÖµµÃµ½ÁË·Ç³£ºÃµÄÌåÏÖ£¬²»½öÕ½ÏÖÔÚ£¬»¹ÄÜÕ½Î´À´¡£
