¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿½üÆÚ´æ´¢²úÆ·ÕÇ¼ÛÇ÷ÊÆÏÔÖø£¬ÓµÓÐ¸ü¸ßËÙÂÊ¡¢¸ü´óÈÝÁ¿£¬»òÊÇÔÚÏÖÓÐÐÔÄÜ»ù´¡ÉÏ´øÀ´µÍ¹¦ºÄ¡¢µÍÎÂµÈÌØÐÔ£¬½øÒ»²½ÓÅ»¯ÌåÑéµÄ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÐÂÆ·Ò²ÔÚ³ÖÐøµÇ³¡¡£ÔÚÆì½¢¼¶PCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÒÑ¾´óÁ¿ÉÏÊÐµÄµ±ÏÂ£¬Óë¸ßÐÔÄÜËæÖ®¶øÀ´µÄÉ¢ÈÈÎÊÌâ¶Ô¸ßÅäÍæ¼ÒÔì³É²»Ð¡À§ÈÅ¡£ÎÒÃÇÐèÒª×¼±¸ÔõÑùµÄÉ¢ÈÈ´ëÊ©£¬²ÅÄÜÎª¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÌá¹©ÎÈ¶¨µÄ¹¤×÷»·¾³£¬³ä·Ö·¢»ÓÂúÑªPCIe 5.0ÐÔÄÜ£¿ÏàÐÅ½ÓÏÂÀ´µÄ²âÊÔÄÜ´øÀ´´ð°¸¡£
ÎÒÃÇµÄ²âÊÔ¶ÔÏóÑ¡ÓÃÁ½¿îÂúÑªPCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ£¬¾ùÎª´øÓÐ¶ÀÁ¢DRAM»º´æµÄÆì½¢ÐÍºÅ¡£ÆäÖÐÒ»¿îÎªµ¥Ãæ¿ÅÁ£Éè¼Æ£¬Îª±ãÓÚÇø·Ö³ÆÎªÓ²ÅÌA£¬ÁíÒ»¿îÊÇÐÂ½üÍÆ³öµÄ8TB³¬´óÈÝÁ¿°æ±¾£¬Òò´ËÊ¹ÓÃÁËË«Ãæ¿ÅÁ£²¼¾Ö£¬Ö÷¿ØÓëDRAM»º´æÒ²·ÖÖÃÁ½Ãæ£¬³ÆÎªÓ²ÅÌB¡£
ÒÔÕâÁ½¿î×îÐÂÒ²×î¡°ÈÈ¡±µÄ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÎª´ú±í£¬PCIe 5.0Ê±´ú¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÄ¸ßÑ¹Á¦·¢ÈÈË®Æ½£¬½«ÔÚ¶àÖÖÉ¢ÈÈ·½°¸×é³ÉµÄ³¡¾°ÖÐ½øÐÐÊµ²âÓë¶Ô±È£¬½ÓÏÂÀ´ÎÒÃÇÖðÒ»Õ¹¿ª¡£
Ö÷°å×Ô´øÉ¢ÈÈ×°¼×
ÎÒÃÇÊ¹ÓÃµÄ²âÊÔÆ½Ì¨Åä±¸ÁËÒ»¿éÃæ»ý½Ï´óµÄÓ²ÅÌÎ»É¢ÈÈ×°¼×£¬¿ÉÍêÈ«¸²¸ÇÖ÷°åÉÏÈý´¦¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÎ»£¬²¢ÔÚ±³ÃæÌùÓÐµ¼ÈÈµæ£¬Ìá¹©¸ü¸ßÈÈÈÝÁ¿Óë¸ü´óÉ¢ÈÈÃæ»ýµÄÍ¬Ê±£¬¿ÉÄÜÒ²»á´øÀ´¶à¿é¸ßÐÔÄÜ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ¹¤×÷Ê±¡°»¥Ïà¼ÓÈÈ¡±µÄÎÊÌâ¡£
Ê¹ÓÃCrystalDiskMarkÈí¼þ½øÐÐ²âËÙ£¬Ó²ÅÌA´ïµ½14234.70MB/sµÄË³Ðò¶ÁÈ¡Óë13152.25MB/sµÄË³ÐòÐ´ÈëËÙ¶È£¬¶à¶ÓÁÐ¶àÏß³ÌµÄËæ»ú4K¶ÁÐ´ÐÔÄÜ¾ù´ïµ½2000K IOPSÒÔÉÏ£¬ÍêÈ«´ïµ½ÁË±ê³ÆË®Æ½¡£Í¬Ê±²âÊÔÈ«³ÌHWiNFOÈí¼þ¼ÇÂ¼µÄÓ²ÅÌA×î¸ßÎÂÎª82ÉãÊÏ¶È£¬Æ½¾ùÎÂ¶È¸ßµã73ÉãÊÏ¶È¡£
ÏàÍ¬²âÊÔÁ÷³ÌÖÐ£¬Ó²ÅÌB²âµÃ14348.22MB/sË³Ðò¶ÁÈ¡Óë13309.70MB/sµÄË³ÐòÐ´ÈëËÙ¶È£¬¶à¶ÓÁÐ¶àÏß³ÌËæ»ú4K¶ÁÐ´ÐÔÄÜÍ¬Ñù¾ù´ïµ½2000K IOPSÒÔÉÏ£¬·ûºÏ±ê³Æ¡£µ«Ëü×÷Îª¸ü´óÈÝÁ¿¡¢Ë«Ãæ¿ÅÁ£µÄ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ£¬×ÔÈ»Ò²²úÉúÁË¸ü¸ß·¢ÈÈÁ¿£¬Èí¼þ¼ÇÂ¼µÄÓ²ÅÌB×î¸ßÎÂÎª107ÉãÊÏ¶È£¬Æ½¾ùÎÂ¶È¸ßµã´ï91ÉãÊÏ¶È¡£
¿ÉÒÔËµ£¬Ö÷°å×Ô´ø×°¼××÷Îª¶àÊýDIYÍæ¼Ò¶¼ÓµÓÐµÄ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÉ¢ÈÈ·½°¸£¬ÔÚÃæ¶Ôµ¥Ãæ¿ÅÁ£µÄÂúÑªPCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÊ±ÄÜ¹»´øÀ´±È½Ï³ä·ÖµÄÉ¢ÈÈÐ§¹û£¬µ«´îÅäË«Ãæ¿ÅÁ£Ó²ÅÌÔòÓÐÐ©³ÔÁ¦£¬ÕûÌåÉÏÁ½¿î¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÔÚ²âÊÔÖÐ¶¼Ã»ÓÐ³öÏÖµôËÙµÄÇé¿ö¡£
Ö÷°å×Ô´øÉ¢ÈÈ×°¼×+·çµÀ
¶àÊýDIYÍæ¼Ò¶¼ÓµÓÐÒ»¸öÏà¶ÔÕý³£µÄ»úÏä»·¾³£¬Ò²¾ÍÊÇÓÉ»úÏä·çÉÈ¹¹³ÉµÄÇ°½øºó³ö¡¢ÏÂ½øÉÏ³ö·çµÀ¡£ÎÒÃÇÊ¹ÓÃÖ÷°å×Ô´ø×°¼×´îÅäÖÐµµÎ»×ÀÃæÐ¡·çÉÈÌá¹©µÄÆøÁ÷£¬Ä£ÄâÖ÷°å×°¼×+»úÏäÄÚ·çµÀ»·¾³£¬²âÊÔÁ½¿îÂúÑªPCIe 5.0ÔÚÕâÒ»É¢ÈÈ·½°¸ÏÂµÄÐÔÄÜÓëÎÂ¶È±íÏÖ¡£
Ê¹ÓÃCrystalDiskMarkÈí¼þ½øÐÐ²âËÙ£¬Ó²ÅÌA´ïµ½14325.21MB/sµÄË³Ðò¶ÁÈ¡Óë13131.40MB/sµÄË³ÐòÐ´ÈëËÙ¶È£¬¶à¶ÓÁÐ¶àÏß³ÌµÄËæ»ú4K¶ÁÐ´ÐÔÄÜ¾ù´ïµ½2000K IOPSÒÔÉÏ£¬Í¬Ñù´ïµ½ÁË±ê³ÆË®Æ½¡£Í¬Ê±²âÊÔÈ«³ÌHWiNFOÈí¼þ¼ÇÂ¼µÄÓ²ÅÌA×î¸ßÎÂÎª66ÉãÊÏ¶È£¬Æ½¾ùÎÂ¶È¸ßµã½öÎª58ÉãÊÏ¶È¡£
Ë«Ãæ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌB²âµÃ14372.42MB/sË³Ðò¶ÁÈ¡Óë13418.11MB/sµÄË³ÐòÐ´ÈëËÙ¶È£¬¶à¶ÓÁÐ¶àÏß³ÌËæ»ú4K¶ÁÐ´ÐÔÄÜ¾ù´ïµ½2000K IOPSÒÔÉÏ£¬·ûºÏ±ê³Æ¡£ÓµÓÐ·çµÀ¼Ó³Öºó£¬Èí¼þ¼ÇÂ¼ÏÂÓ²ÅÌB×î¸ßÎÂÎª90ÉãÊÏ¶È£¬Æ½¾ùÎÂ¶È¸ßµã77ÉãÊÏ¶È£¬Ïà±ÈÎÞ·çµÀ×´Ì¬ÓÐÏÔÖø½µµÍ¡£
½èÖú·çµÀ¼°Ê±ÅÅ³ö»úÏäÄÚÈÈÁ¿£¬´ÓÍâ½çÎüÈëÀä¿ÕÆø£¬¶ÔÓÚ»úÏäÄÚ¶àÊýÓ²¼þµÄÉ¢ÈÈ¶¼ÓÐÏÔÖø°ïÖú£¬²âÊÔ½á¹û¿É¼û£¬ËæÊ±Á÷¾Ö÷°å×°¼×±íÃæµÄÆøÁ÷ÄÜ¹»°ïÖú¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ¸üºÃµØÉ¢³öÈÈÁ¿¡£
Ö÷°å×Ô´øÉ¢ÈÈ×°¼×+±³Ãæ¸´ºÏ²ÄÁÏÉ¢ÈÈÌù
ÁíÒ»·½Ãæ£¬ÎÒÃÇÒ²Òª¿¼ÂÇµ½²¿·ÖDIYÍæ¼ÒµÄÐ¡ÖÚÐèÇó£¬ÀýÈçÐ¡ÌåÐÍµÄITX»úÏä£¬»òÊÇÉè¼Æ¸ü¼Ó¸öÐÔ»¯¡¢¶¨ÖÆ»¯µ«È±ÉÙ´«Í³·çµÀ½á¹¹µÄ¡°ÃÆ¹Þ¡±»úÏä¡£Õë¶ÔÕâÒ»³¡¾°£¬ÎÒÃÇÒÀÈ»Ö÷ÒªÊ¹ÓÃÖ÷°å×Ô´øÉ¢ÈÈÂí¼×£¬µ«ÔÚ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ±³ÃæÕ³Ìù¶îÍâµÄÊ¯Ä«Ï©&Í²¸´ºÏÉ¢ÈÈÌù£¬ÔÚÎÞ·çµÀµÄ´¿±»¶¯É¢ÈÈ»·¾³ÖÐ¼ÌÐø¶ÔÓ²ÅÌAÓëÓ²ÅÌB½øÐÐ²âÊÔ¡£
Ê¹ÓÃCrystalDiskMarkÈí¼þ½øÐÐ²âËÙ£¬µ¥ÃæÓ²ÅÌA´ïµ½14316.78MB/sµÄË³Ðò¶ÁÈ¡Óë13229.89MB/sµÄË³ÐòÐ´ÈëËÙ¶È£¬¶à¶ÓÁÐ¶àÏß³ÌµÄËæ»ú4K¶ÁÐ´ÐÔÄÜ¾ù´ïµ½2000K IOPSÒÔÉÏ£¬´ïµ½±ê³ÆÐÔÄÜË®Æ½¡£²âÊÔÈ«³ÌHWiNFOÈí¼þ¼ÇÂ¼µÄÓ²ÅÌA×î¸ßÎÂÎª77ÉãÊÏ¶È£¬Æ½¾ùÎÂ¶È¸ßµã68ÉãÊÏ¶È£¬Ïà±ÈÎÞ±³ÃæÉ¢ÈÈÌù×´Ì¬¾ù½µµÍÁË5ÉãÊÏ¶È×óÓÒ¡£
Ë«ÃæÓ²ÅÌB·½Ãæ£¬Èí¼þ²âµÃ14363.22MB/sË³Ðò¶ÁÈ¡Óë13487.18MB/sµÄË³ÐòÐ´ÈëËÙ¶È£¬¶à¶ÓÁÐ¶àÏß³ÌËæ»ú4K¶ÁÐ´ÐÔÄÜÍ¬Ñù¾ù·ûºÏ±ê³ÆË®Æ½¡£HWiNFOÈí¼þ¼ÇÂ¼ÏÂÓ²ÅÌB×î¸ßÎÂÎª105ÉãÊÏ¶È£¬Æ½¾ùÎÂ¶È¸ßµãÎª89ÉãÊÏ¶È£¬Ïà±ÈÎÞ±³ÃæÉ¢ÈÈÌù×´Ì¬¾ù½µµÍ2ÉãÊÏ¶È.
×ÛºÏÀ´¿´£¬ÔÚ´¿±»¶¯É¢ÈÈ»·¾³ÖÐ£¬±³ÃæÉ¢ÈÈÌùÌá¹©µÄÒ»Ð©¶îÍâÉ¢ÈÈÃæ»ý¶ÔÓ²ÅÌÉ¢ÈÈÄÜÁ¦µÄÌáÉý²¢²»ÏÔÖø¡£
Ö÷°å×Ô´øÉ¢ÈÈ×°¼×+·çµÀ+±³Ãæ¸´ºÏ²ÄÁÏÉ¢ÈÈÌù
½«Ö÷°å×°¼×¡¢·çµÀÓë±³ÃæµÄ¶îÍâÉ¢ÈÈÌù½áºÏÆðÀ´»á²úÉúÖÊ±äÂð£¿ÎÒÃÇ¼ÌÐø½øÐÐ²âÊÔ¡£
ÔÚCrystalDiskMark²âÊÔÖÐ£¬Ó²ÅÌA²âµÃ14325.41MB/sË³Ðò¶ÁÈ¡Óë13272.15MB/sµÄË³ÐòÐ´ÈëËÙ¶È£¬¶à¶ÓÁÐ¶àÏß³ÌËæ»ú4K¶ÁÐ´ÐÔÄÜ¾ù´ïµ½2000K IOPSÒÔÉÏ£¬²»³öÒâÁÏ´ïµ½ÁË±ê³ÆÐÔÄÜË®Æ½¡£ÈíÏÔÎÂ¶È·½Ãæ£¬Ó²ÅÌA×î¸ßÎÂÎª69ÉãÊÏ¶È£¬Æ½¾ùÎÂ¶È¸ßµãÎª59ÉãÊÏ¶È£¬ÓëÖ÷°å×°¼×+·çµÀµÄÉ¢ÈÈ·½°¸ÓµÓÐÏà½ü±íÏÖ¡£
¶øÔÚ·¢ÈÈ¸ü´óµÄË«ÃæÓ²ÅÌBÉÏ£¬Ê×ÏÈÊÇCrystalDiskMark²âÊÔ£¬Ë³Ðò¶ÁÐ´·Ö±ð´ïµ½ÁË14396.75MB/sÓë13360.11MB/s£¬Ëæ»ú4K¶ÁÐ´ÐÔÄÜ·Ö±ð´ïµ½2000K IOPSÓë2200K IOPS£¬ÒÀ¾ÉÎÈ¶¨´ï±ê¡£¸ü´óµÄ¾ªÏ²³öÏÖÔÚÎÂ¶È±íÏÖÉÏ£¬HWiNFO¼ÇÂ¼ÏÂÓ²ÅÌBµÄ×î¸ßÎÂ¶È½öÎª79ÉãÊÏ¶È£¬Æ½¾ùÎÂ¶È¸ßµãµÍÖÁ68ÉãÊÏ¶È£¬Ïà±ÈÎ´Ê¹ÓÃ±³ÃæÉ¢ÈÈÌùµÄ×´Ì¬ÕûÌå½µÎÂ10¶È×óÓÒ¡£
¿ÉÒÔ¿´³ö£¬Ö÷°å×°¼×+É¢ÈÈÌùÕý·´Ãæ¸²¸ÇµÄ¸ü´óÉ¢ÈÈÃæ»ý£¬½áºÏ·çµÀÄÜ¹»ÊµÏÖ1+1>2µÄÉ¢ÈÈÄÜÁ¦£¬ÇÒÕë¶Ô¸ßÐÔÄÜ¸ß·¢ÈÈµÄË«ÃæÂúÑªPCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÐ§¹û¸ü¼Ñ¡£
¼òÒ×ÂÁÖÊÉ¢ÈÈÆ¬
Ä¿Ç°¸ßÐÔÄÜµÄPCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ»¹ÓÐÒ»ÀàÊ¹ÓÃ³¡¾°£¬¾ÍÊÇÖ§³Ö×îÐÂGen5½Ó¿Ú¹æ¸ñµÄ±Ê¼Ç±¾À©ÈÝ£¬¶àÊý±Ê¼Ç±¾µÄÄÚ²¿·çµÀÓëÉ¢ÈÈÉè¼ÆÍùÍùÄÑÒÔÕÕ¹Ëµ½¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÎ»£¬Ò²½öÓÐÉÙÊýÌåÁ¿½Ï´ó¡¢ÄÚ²¿¿Õ¼äÏà¶Ô¿íÔ£µÄ¸ßÐÔÄÜ±Ê¼Ç±¾ÄÜ¹»ÎªÓ²ÅÌÎ»Åä±¸É¢ÈÈ×°¼×¡£
Òò´ËÎÒÃÇÊ¹ÓÃ¼òÒ×µÄÂÁÖÊÉ¢ÈÈÆ¬Ä£Äâ±Ê¼Ç±¾ÄÚÎÞ·çµÀµÄÑÏ¿ÁÉ¢ÈÈ»·¾³£¬À´¿´¿´Á½¿îÂúÑªPCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÄÐÔÄÜÓëÎÂ¶È±íÏÖ¡£
ÔÚCrystalDiskMark²âÊÔÖÐ£¬µ¥ÃæÓ²ÅÌAµÄË³Ðò¶ÁÐ´·Ö±ð´ïµ½ÁË14302.74MB/sÓë13284.17MB/s£¬µ«ÔÚºóÐøµÄ¼¸ÏîÐ´ÈëÓë»ìºÏ²âÊÔÖÐ³öÏÖÃ÷ÏÔµÄµôËÙÇé¿ö£¬HWiNFO¼ÇÂ¼ÏÂÓ²ÅÌA×î¸ßÎÂ¶È´ïµ½94ÉãÊÏ¶È£¬Æ½¾ùÎÂ¶È¸ßµãÒ²´ïµ½84ÉãÊÏ¶È¡£
·¢ÈÈÁ¿¸ü´óµÄË«ÃæÓ²ÅÌB·½Ãæ£¬CrystalDiskMark²âµÃË³Ðò¶ÁÈ¡Îª14386.65MB/s£¬Ë³ÐòÐ´ÈëÎª13160.54MB/s£¬ÔÚÐ´Èë²âÊÔµÄµÚ¶þÏî¿ªÊ¼³öÏÖÁËµôËÙÇé¿ö£¬ÇÒ»ìºÏ²âÊÔÖÐËÙÂÊÒÑ¾²»×ã9000MB/s¡£ÈíÏÔÎÂ¶È¿É¼û£¬Ó²ÅÌB×î¸ßÎÂÓÐ½Ï³¤Ê±¼ä±£³ÖÔÚ107ÉãÊÏ¶È£¬ÇÒµ¼ÖÂÆ½¾ùÎÂ¶È¸ßµã´ï95ÉãÊÏ¶È£¬¸ßÎÂµ¼ÖÂµÄÐÔÄÜÊÜÏÞÏÖÏóÏÔÖø¡£
¼òÒ×É¢ÈÈÂí¼×ÔÚÌå»ýÓë±íÃæ»ýÉÏÏà±È³£¼ûÖ÷°åÉ¢ÈÈ×°¼×ÒÑ¾ÏÔÖøÂäºó£¬¾ùÈÈÓëÉ¢ÈÈÄÜÁ¦±ØÈ»ÄÑÒÔÂú×ãPCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÐèÇó£¬ÕâÑùµÄ²âÊÔ½á¹û¿ÉÒÔËµÔÚÒâÁÏÖ®ÖÐ¡£Í¬ÑùÖµµÃ¹Ø×¢µÄ»¹ÓÐµ¼ÈÈµæ£¬¹ºÂò¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÊ±ÔùËÍµÄÒ»Ð©É¢ÈÈÂí¼×Åä±¸µÄµ¼ÈÈµæ²ÄÖÊ²»Ã÷£¬ºñ¶È¡¢¿ÉËÜÐÔ¾ùÎÞ·¨ÊµÏÖ¶Ô¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ±íÃæ²»Í¬¸ß¶È¿ÅÁ£Ôª¼þµÄÁ¼ºÃÌùºÏ£¬Õâ¿ÉÄÜÒ²ÊÇÓ°ÏìÆäÉ¢ÈÈÐ§¹ûµÄÒ»¸öÖØÒªÒòËØ¡£Èç¹ûÓÐÔÚ±Ê¼Ç±¾¡¢ITXµÈÏÁÐ¡¿Õ¼äÄÚÊ¹ÓÃÂúÑªPCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÄÐèÇó£¬±ÊÕß¸üÍÆ¼ö´îÅä±¡ÐÍ´¿ÍÉ¢ÈÈÆ¬ÓëÀ´×ÔÖ÷Á÷É¢ÈÈÆ·ÅÆµÄµ¼ÈÈµæÊ¹ÓÃ¡£
¹ÌÌ¬Ó²ÅÌËþÊ½·çÀäÉ¢ÈÈÆ÷
Ìáµ½Ö÷Á÷É¢ÈÈÆ·ÅÆ£¬Ä¿Ç°ÊÐÃæÉÏÒ²³öÏÖÁËÐí¶à×¨Îª¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÉè¼ÆµÄµÚÈý·½É¢ÈÈÆ÷£¬±ÊÕß´ËÇ°¾Í¹ºÈëÁËÆäÖÐÒ»¿îËþÊ½·çÀä½á¹¹µÄ²úÆ·£¬ÓÃÓÚÎª¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÌá¹©ÀíÏëµÄ²âÊÔ»·¾³¡£±¾´ÎÎÒÃÇÒ²À´³¢ÊÔÒ»ÏÂËüÔÚ´îÅä×îÇ¿Ïû·Ñ¼¶PCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÊ±µÄ±íÏÖÈçºÎ¡£
ÔÚCrystalDiskMark²âÊÔÖÐ£¬Ó²ÅÌA²âµÃ14307.13MB/sË³Ðò¶ÁÈ¡Óë13169.13MB/sµÄË³ÐòÐ´ÈëËÙ¶È£¬¶à¶ÓÁÐ¶àÏß³ÌËæ»ú4K¶ÁÐ´ÐÔÄÜ¾ù´ïµ½2000K IOPSÒÔÉÏ£¬ÐÔÄÜÍêÈ«´ïµ½±ê³ÆÖµ¡£ÔÚÎÂ¶È·½Ãæ£¬ÈíÏÔÓ²ÅÌA×î¸ßÎÂ½ö´ïµ½66ÉãÊÏ¶È£¬Æ½¾ùÎÂ¶È¸ßµã²»³¬¹ý60ÉãÊÏ¶È¡£
Ë«Ãæ¿ÅÁ£µÄÓ²ÅÌB·½Ãæ£¬CrystalDiskMark²âµÃ14362.15MB/sË³Ðò¶ÁÈ¡Óë13486.54MB/sË³ÐòÐ´ÈëËÙ¶È£¬Ëæ»ú4K¶ÁÐ´ÐÔÄÜ·Ö±ð´ïµ½2000K IOPSÓë2300K IOPSÒÔÉÏ¡£ËüµÄÎÂ¶È±íÏÖÉõÖÁ±Èµ¥ÃæÓ²ÅÌA¸üÊ¤Ò»³ï£¬²âÊÔÈ«³Ì×î¸ßÎÂ²»³¬¹ý50ÉãÊÏ¶È£¬Æ½¾ùÎÂ¶È¸ßµã½öÎª44ÉãÊÏ¶È¡£
¶ÔÓÚË«ÃæÅÌ·´¶ø±Èµ¥ÃæÅÌ¡°Á¹¿ì¡±µÄÇé¿öÎÒÃÇÒ²ÓÐËù²Â²â£ºËþÊ½·çÀäÉ¢ÈÈÆ÷ÊµÏÖÁË½âÈÈÄÜÁ¦µÄ·ÉÔ¾£¬µ«ÔÚ´îÅäµ¥Ãæ²¼ÖÃ¿ÅÁ£µÄÓ²ÅÌAÊ±³öÏÖÁËµ¼ÈÈÆ¿¾±£¬Ö»ÓÐ½øÒ»²½·ÖÉ¢ÈÈÔ´µÄË«Ãæ¿ÅÁ£Ó²ÅÌB²ÅÄÜ³ä·Ö·¢»ÓÆäÐÔÄÜ£¬½ø¶øÊµÏÖ¸ü¸ßÐ§µÄÉ¢ÈÈ¡£
Èç¹û²»¿¼ÂÇÆäËüÒòËØ£¬ËþÊ½·çÀäÉ¢ÈÈÆ÷ÒÀÈ»ÊÇÄ¿Ç°¸ßÐÔÄÜ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ×î¾ßÊµÁ¦µÄÉ¢ÈÈ·½°¸¡£µ«ËüÎÞÒÉÓÐÐí¶àÈ±µã£º½Ï¸ßµÄ¶îÍâ³É±¾£¬ÓëCPUÉ¢ÈÈ¡¢ÏÔ¿¨µÈ»úÏäÄÚÆäËüÓ²¼þµÄ°²×°¿ÉÄÜ²úÉú³åÍ»£¬¶îÍâ½ÓÏßÔö¼Ó»úÏäÄÚÔÓÂÒ¶ÈµÈ¡£ÔÚÃæÏòÈÕÓÃ³¡¾°ÏÔµÃÓÐÐ©ÐÔÄÜ¹ýÊ£µÄÍ¬Ê±Ò²²¢²»ÊÊºÏËùÓÐÈË¡£
×Ü½á
ÎÒÃÇ±¾´Î²âÊÔÖÐ²úÉúµÄËùÓÐÊý¾ÝÒ²ÕûÀíÎª±í¸ñÈçÏÂ£º
¾¹ý¶Ô¶àÌ×¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÉ¢ÈÈ·½°¸µÄÊµ²â£¬×ÛºÏÀ´¿´×îÎªÍÆ¼öµÄÓ¦¸ÃÊÇ¡°Ö÷°å×Ô´øÉ¢ÈÈ×°¼×+·çµÀ+±³Ãæ¸´ºÏ²ÄÁÏÉ¢ÈÈÌù¡±·½°¸¡£Õâ¸ö·½°¸Ïà±È³£¼ûDIYÓ²¼þÍæ¼ÒµÄ»úÏäÄÚ»·¾³£¬Ö»ÐèÌí¼ÓÒ»Æ¬Õ³ÌùÖÁ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ±³ÃæµÄ¸´ºÏ²ÄÁÏÉ¢ÈÈÌù£¬²Ù×÷¼òµ¥ÇÒ³É±¾¼«µÍ£¬È´ÄÜÓÐÐ§Ó¦¶Ôµ±ÏÂ×î¡°ÈÈ¡±µÄ³¬´óÈÝÁ¿¡¢Ë«Ãæ¿ÅÁ£¡¢ÂúÑªPCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ´øÀ´µÄÌôÕ½¡£
µ±È»£¬¶àÊýÓÃ»§²¢²»ÐèÒªÃ¿ÌìÈÃ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ´¦ÓÚÅÜ·Ö²âËÙµÈ¸ßÑ¹Á¦Ó¦ÓÃÖÐ£¬²»¹ýÎÞÊýµôÅÌ¡¢Ëð»µµÄ°¸ÀýÒÑ¾ËµÃ÷£¬Îª¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÌá¹©ÎÈ¶¨¡¢ÀíÏëµÄ¹¤×÷»·¾³Ò²ÊÇÎªÊý¾Ý°²È«Ôö¼ÓÒ»ÖØ±£ÕÏ¡£
Ðí¶à´æ´¢Ô³§ÓëÆ·ÅÆ¶¼ÔÚ²úÆ·×ÊÁÏÖÐ±êÃ÷ÁË½¨Òé¹¤×÷ÎÂ¶È·¶Î§£¬ÆäÖÐ¶àÊýÎª0-70ÉãÊÏ¶È£¬²¿·ÖÒ²ÄÜ´ïµ½85ÉãÊÏ¶ÈµÄÉÏÏÞ¡£ÄãµÄ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÔÚ´ý»úºÍÈÕ³£¹¤×÷ÖÐµÄÎÂ¶È±íÏÖÈçºÎ£¿²»ÈçÏÖÔÚ×ÅÊÖ×Ô²éÒ»ÏÂ£¬È»ºóÎªËü°²ÅÅÉÏ¸üºÃµÄÉ¢ÈÈ´ëÊ©°É¡£
