用其它“刀法”？ RTX 5090D硬件规格或与原版5090没区别

【天极网DIY硬件频道】根据此前的消息，英伟达将会在明年年初的CES 2025上带来全新的RTX 50系列显卡，而首批登场的预计将是RTX 5090和RTX 5080等高端旗舰型号。在最近，知名的硬件曝料平台MEGAsizeGPU还泄露了NVIDIA GeForce RTX 50系列显卡的标识，其中包括旗舰型号 RTX 5090D，确认了5090显卡仍然将有一个面向中国市场的“专属”版本，就像此前的RTX 4090D一样，旨在绕过美国对中国高性能显卡的出口限制。

值得一提的是，RTX 5090D显卡的命名依然和“龙(Dragon)”相关，而今年农历春节为2025年1月29日，所以英伟达预计会在这个时间之前发布RTX 5090D显卡。

目前的RTX 4090D为了满足限制，相比于普通版本有几个不同之处，其中包括更少的核心数量，更低的TDP等等。全新的RTX 5090显卡预计将基于GB202-300内核打造，拥有21760个CUDA核心，配备512bit位宽28Gbps速率的32GB GDDR7显存。

但全新的RTX 5090D似乎将会受到与之前完全不同的“刀法”。有消息称，它将不会在硬件层面进行削减，也就是说NVDIA不会减少核心数量，而是会进行一些更改来限制某些应用程序的性能，最可能“挨刀”的就是张量性能，以此来降低人工智能推理加速，它虽然不会直接影响游戏性能，但可能会影响显卡的DLSS功能的效果。

当然，即便RTX 5090D和RTX 5090在核心数量、时钟频率规格参数等方面相同，NVIDIA还是会通过其他方式来确保RTX 5090D符合出口要求，比如通过VBIOS来限制显卡的默认功率和最大功率。前几年，“挖矿”大火的时候，NVDIA就曾通过VBIOS来限制了加密货币挖矿性能，虽然效果并不出色吧...很快就被人绕过了。

虽然此前有被提到，但目前还没有RTX 5080D确切存在的迹象，如果没有的话，那就意味着其算力层面并没有超过限制，也就是还不如RTX 4090D强。据了解，RTX 5080会基于GB203-400-A1核心打造，拥有10752个CUDA核心，甚至还不及RTX 5090的一半，配备256bit位宽16GB GDDR7显存，它要是真的不如RTX 4090强的话，只能看看价格上有没有点诚意了。

另外，除了1月份将要登场的RTX 5090/5090D和RTX 5080外，NVDIA可能在后面两个月持续推出新品，2月份将会带来RTX 5070和RTX 5070Ti;而三月份将有RTX 5060和RTX 5060Ti。如果这个消息属实的话，整个产品线将会在2025年第一季度内发布。相比于最先登场的顶级旗舰型号，XX70系列和XX60系列才是普通消费者更为关注的产品，尤其是后者。对于这段时间想要装机的小伙伴，我个人是建议先等一等，一方面是买新不买旧嘛，另外也可以看看老型号会不会清仓处理。