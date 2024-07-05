沉浸式体验！七彩虹硬件法器助战玩家畅游《黑神话：悟空》

【天极网DIY硬件频道】高考的钟声已过去一个月了，对于即将成为大学生的玩家而言，是时候给自己来场久违的放松!本个暑期热度最高的3A游戏莫过于《黑神话：悟空》，该款游戏支持NVIDIA RTX全景光线追踪技术以及DLSS 3.5，若想要高帧流畅畅玩，那么建议配备七彩虹所推荐的一系列“法器”，包含显卡、主板、存储、音频等，为玩家打造沉浸式的黑神话体验。让每一位玩家能够在8月20日开启黑神话的精彩冒险，感受近乎于真实的光影之旅。

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赛博法器iGame RTX 4080 SUPER VULCAN

iGame Vulcan采用赛博朋克艺术风格进行设计，锋锐的外观更显凶悍，是玩家趁手的赛博法器。强大的RTX 4080 SUPER级GPU火力全开，能够在4K分辨率下畅玩《黑神话：悟空》，全景光线追踪让玩家置身于如幻如真的西游神话世界，打造沉浸式游戏体验。9根8mm豪华热管+导流型鳍片的组合再与真空冰片技术以及三架聚风镰环风扇的搭配，组成“旋涡”散热系统，无惧高负载的热量，强大的硬件及散热能力能够应付除了游戏之外的AIGC、3D渲染、高清视频剪辑等领域。

力无穷iGame Z790 D5 FLOW

显卡再强，也需要一个稳固牢靠的基底!作为iGame DIY硬件的核心基底，iGame Z790 D5 FLOW主板作为强大的支柱将会释放CPU与显卡的澎湃动力，并且搭配上4K分辨率下的全景光追能够让玩家享受到顶尖的画质。超强的90A高规格DrMOS，18+1+1相旗舰级供电，能够满足i9-14900KF满载运行。4个PCIe4.0 M.2接口以及6个SATA硬盘接口将会提供更多的空间可能，海量空间游戏随心装。并且双通道7800+MHz(OC)DDR5，四个内存槽最高支持192GB内存，高频内存将让游戏变得更加稳定!

千锤百炼iGame DDR5 6800 ULTRA W

有了Z790 D5主板作为支持，那么自然也少不了iGame DDR5 6800 ULTRA W 16G*2内存，它是iGame内存的天花板，能够以高速频率保证4K高清画质下的帧率平滑。产品沿用了ULTRA家族语言进行设计，全金属马甲助力稳定散热，6800MT/s高速频率一眼千里，大容量高频率也能够同时应对AIGC等多样的场景，展现神通广大的超能力!

速度制胜CN700 Pro PCIe 4.0 SSD

以极致的加载速度，流畅探索黑神话中的每一处细节，让每一场BOSS战都毫无保留，发挥玩家全部实力!7400 MB/s的高速读写让玩家爽快操作，无需多余等待，即刻启动。最高容量可达4TB的海量存储没有容量焦虑，严选颗粒稳定高效!

清晰灵敏iGame DNA 电竞耳机

对于这款难得一见的国产3A大作，对于“听”的观感也极其重要。在Hi-Res高解析度音频的加持下，将以专业声学标准还原游戏场景，搭配模拟7.1环绕声道的游戏模式，感受神话世界光怪陆离的声之幻境。40mm Hi-Res镀钛振膜高频可达40kHz，高解析度音质，从容应对游戏空间定位需求。

通过七彩虹的硬件装备更能够帮助玩家流畅地探索神秘的神话游戏世界，体验全景光追下的每一处游戏细节。不论是激烈的战斗场景，还是宁静的自然背景，七彩虹的硬件都能完美呈现，凭借其卓越的性能和稳定的运作，七彩虹硬件无疑是玩《黑神话：悟空》的首选，强大的硬件性能能够助力玩家高帧畅游游戏世界的天地之间，同时也能够作为生产力工具应对多种不同的应用场景，化身为“斜杠青年”们的创作工具!