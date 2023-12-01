英伟达将推出特供版RTX 4090D 需削减10%综合运算性能

【天极网DIY硬件频道】RTX 4090显卡禁售的事情引起了不少人的关注，前前后后经过了一段时间的拉扯，从产品开始下架到无法在国内生产，再到无法在国内销售，十一月中旬的时候英伟达国内官网更是悄然的撤掉了RTX 4090的介绍，禁售似乎已经成了定局。这一切都源于美方已经收紧对尖端人工智能(AI)芯片的出口管制，不仅数据中心使用的专业计算显卡受到了影响，也波及到了针对消费级的RTX 4090游戏显卡，主要是因为非常强大的AI算力。不过，英伟达并没有打算就此放弃中国市场，从最新的曝光消息来看，它们打算推出一款满足管制要求的RTX 4090D显卡。

根据外媒的消息，这款显卡将会被命名为RTX 4090D，而“D”可能代表着“Dragon”，也就是龙的意思，是一个非常有中国文化特色的符号，而且明年正好是龙年，还能迎合中国龙年的主题。

RTX 4090D将会采用AD102-250芯片，按照命名规则规格会有所降低，核心规模上相较于RTX 4090的AD102-300/301要低，CUDA核心数量上会低于16384个，显存有望保持在24GB GDDR6X，当然还可能限制其功率、频率，或者加一个软件锁，让其综合运算性能能低于4800这个限制值，而目前RTX 4090的TPP达到了5286，需要削减约10%才能达标。

除此之外，英伟达还准备了其它显卡新品，定位最高的为RTX 4080 Super，它会使用AD103-400芯片，RTX 4080配备10240个CUDA核心，对比目前的RTX 4080要更高一些，同样是16GB GDDR6X显存。而这款RTX 4090D性能应该会介于它和RTX 4090之间。

新品还有RTX 4070 Ti SUPER和RTX 4070 SUPER，前者会使用AD103-275内核，相当于在RTX 4080上砍了一刀，CUDA核心数量降到了8448个，显存容量保持一致;后者则是在RTX 4070Ti上砍一刀，采用AD104-350芯片，CUDA核心来到了7168个，12GB GDDR6X显存，性能会介于RTX 4070 Ti SUPER和RTX 4070之间。看到这几款新品，只能再一次感叹老黄的“刀法”，突出一个精准插空。

最后简单聊聊，关于RTX 4090被禁售的影响，它确实有非常不错的算力，甚至超越了一些专业显卡，单从这点来说，性价比还是蛮高的。所以它并非是一张传统意义上仅面向普通消费者的显卡，本地部署运行AI大模型进行训练也是其重要的用途，不过它并支持NVLINK功能，无法像专业计算卡那样通过数据线串联组建成一个小型算力服务器，对于专业的AI公司来说它的禁售并不会有很大的影响，专业计算显卡才是它们最需要的。

而对于消费者来说呢，RTX 4090高昂的售价注定只是少数追求极致画质且预算非常充足玩家的选择，说到底它并非是大多数玩家的必需品，或者说关注的产品，像RTX 4060和RTX 4060Ti这种主流级别的卡才是主流消费者的选择，所以我觉得它的禁售并不会造成什么明显的影响，反而是禁售这件事本身受到的关注要多得多。

我也在京东搜了下“RTX 4090”，自营旗舰店已经都下架了，还有少数官方旗舰店和第三方店铺有货，售价在2W上下，还有一些以整机的方式销售，但我觉得更多是处于一种有价无市的状态。至于那款RTX 4090D会采用怎样定价目前还不好说，但可以肯定的是依然不会低，即便可能略低于RTX 4090(公版)的12999元，对于多数游戏玩家来说依然不会在考虑范畴内。