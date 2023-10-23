三星移动固态硬盘T9简测：刷新移动存储新高度

作为三星移动固态硬盘产品线，T系列是一个承载着荣耀的名字。从初代T1的横空出世到T3的声名大噪，从T5的天下尽知再到T7系列的开枝散叶，每一代T系列都巩固了三星在移动固态硬盘领域的领军地位。

在选择一款移动固态硬盘时，我们不仅要看推荐者在推荐哪款产品，我们更要看他们自己真正在使用的是哪款产品。

不光是我身边的同事，相信关注B站科技区、影视区的朋友们应该或多或少都能看到，拥有“区盘”的头衔之前是三星T5、最近一年多变成三星T7。头部up主是这样，其他up主更是如此。无论是专业内容创作者还是普通用户，T系列逐渐成为移动固态硬盘领域最受消费者信赖的产品之一。

一三五七九，遵循着单数命名规则的三星T系列终于来到了T9。本文让我们来了解一下三星T7在性能上有怎样的提升，在外观、防护性能以及兼容性等方面又有哪些升级呢？

我们首先来看看这次三星移动固态硬盘T9(以下简称三星T9)的包装。

T系列的包装从T7系列开始基本就保持了固定，尺寸上的变化也不多。这次的黑色包装也是三星一贯的风格，中间是三星T9本体的亮面图案。“Portable SSD T9”与“Up to 2000 MB/s”& 1TB的字样分列两侧，告知消费者基本的产品信息。

包装左侧有一些硬盘的基本配置、产品尺寸之类的信息，右侧三个图标分别告知用户，T9支持5年的有限质保、支持密码保护以及支持3米的跌落冲击。

打开包装，内容物还是基本的配置组合。三星T系列的包装确实独树一帜，精致感十足。

三星T9的外观变了。

与其说是T9的外观变了，不如说是三星改变了自T5以来的对于“正代续作”的设计风格。在此之前，三星T5、三星T7都是采用金属合金外壳，配以多彩的颜色，整体观感上也更显轻薄。

而这次的T9则是采用了像T7 Shield一般的设计理念。盘身由反向碳纤维纹理橡胶外壳包裹，橡胶外壳厚度与T7 Shield相仿。盘身斜向设计有三条棱穿过，增加视觉感知的同时也让拿取硬盘时受力点更清晰，手感更好。



三星T7 Shield(米白)与三星T9(黑)

橡胶外壳手工极佳，同时又能兼顾保护性。盘身正面右下角为三星“SAMSUNG”logo，背面右上角则是产品名“Portable SSD T9”字样。

三星T9采用USB-C接口，支持USB 3.2 Gen 2×2规格。C口旁边还保留了LED灯，在不同的工作状态会有不同的亮灯效果，方便用户查看。

本代三星T9仍然保持轻薄，官方数据整机重量为122g，实测重量在118.7g。

T9配备了经典的线缆组合，一条USB Type-C to C以及一条USB Type-C to A，方便用户在不同的设备使用USB-C或者USB-A接口进行数据传输。

需要注意的是，如果想要达到USB 3.2 Gen 2×2的速度(20 Gbps)须使用C to C线缆，使用A to C线缆仅能实现USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)的传输速率。

我们这次测试使用的平台与之前测试990 PRO、990 PRO散热片版4TB相同。处理器为第13代英特尔酷睿i7-13790F，主板选用ROG STRIX Z790-E Gaming WIFI，拥有多个满血PCIe 4.0 M.2 SSD接口以及关键的USB 3.2 Gen 2×2(20 Gbps)C口;搭配64GB的Crucial DDR5-4800MHz高频内存，保证三星T9能发挥出它应有的性能。

本次测试的三星T9容量为1TB，固件为FXL71P2Q，采用NVMe 1.4标准，支持S.M.A.R.T.、TRIM以及VolatileWriteCache。

首先是CrystalDiskMark8.0.0，我们使用这款软件检测硬盘在不同文件大小、不同队列深度与线程下的随机读取&写入速度、连续读取&写入速度等等数据。从测试结果看，三星T9的顺序读取速度达到了2007.38MB/s，顺序写入速度为1944.63MB/s，读速甚至可以超越官方标称的2000MB/s，对比前代T7读速翻了近一倍，写速提升89%。

在TxBench的测试中，三星T9同样取得了非常出色的成绩，充分证明了其出色的性能。

接下来我们采用ATTO Disk Benchmark软件进行连续读写测试，它可以测试SSD在不同大小的数据测试包下的读写速度。根据测试数据我们可以看到，三星T9在数据包大小来到512KB后读写速度基本稳定，分别可以维持在1.89GB/s和1.76GB/s左右，表现非常出色。

往三星T9内复制一个大小为80GB的游戏包。这个文件夹内包含大量的小文件，尤其考验硬盘的随机读写性能。实测这个80GB的游戏文件包完全拷贝仅耗时1分24秒，平均写入速度能够达到1GB/s以上。

我们还使用HD Tune Pro软件对T9进行文件基准测试，向盘内写入50GB文件。可以看出在20GB左右的位置T9的速度开始降低。而前20GB的空间则是三星T9的TurboWrite缓存。

三星TurboWrite技术在硬盘内创建了一个模拟SLC单元的高性能写入缓冲区。在写入操作过程中，来自主机系统的数据首先以更快的速度写入这个高性能缓冲区，然后在空闲期间将数据从缓冲区移动到主存储区域。

TurboWrite技术为用户提供了初始写入时的加速性能，也就是在日常我们的使用过程中，20GB以内的小文件都能够受到TurboWrite技术的加持，提升了大部分场景中的用户体验。

这个20GB左右的缓冲区是1TB版本所具备的，根据官方给到的数据，2TB版本的三星T9缓冲区为88GB，4TB版本缓冲区更是高达180GB。

三星T9的兼容性极为优秀。

从T1系列到 T7系列，三星移动固态硬盘产品的兼容性一直是业内领先。根据官方的说法，三星T9通过了包括 PC、手机、电视、游戏机和相机在内的共64台主机设备的兼容性验证。

我们也尝试着将T9连接至各种不同的设备，无论是安卓手机、iPhone，还是Mac或者Windows PC，亦或是游戏主机，基本上我们日常能接触到的移动固态硬盘使用场景，三星T9全能搞定。

能取得如此出色的结果是因为T9并不是作为M.2固态硬盘开发，而是作为专用PCB进行设计的。而由于硬件和固件都是专为三星T9开发的，因此不仅在兼容性上表现出色，这款硬盘的功耗也得到了专属优化。待机功耗低、峰值功耗激发性能，既省电又可靠。

前段时间苹果刚刚发布了全新的旗舰iPhone 15系列，本代的iPhone 15 Pro Max支持将ProRes规格的视频外录至固态硬盘，这是更换USB-C接口带来的巨大进步。

以我们1TB版本的iPhone 15 Pro Max为例，拍摄的4K 30fps ProRes视频显示的最高时长是74分钟，而在接入1TB的三星T9之后，这个时间变为了144分钟。而当iPhone通过 USB-C 连接外部存储设备后，拍摄的ProRes格式视频还能够解锁到4K 60fps。

相信三星T9一定会成为有这种外录ProRes视频朋友们的首选，它能够非常丝滑地接入专业工作流，从视频拍摄、文档传输、视频编辑再到视频备份，三星T9可以在每个工作阶段都提供帮助，让用户在不同系统、不同形态的设备之间高速切换。

T9所具备的出众的持续写入性能可以支持写满整个容量，除了iPhone 15系列的外录，T9还甚至直接连接8K或12K的高分辨率摄像机进行使用，有了三星T9，超快的读写速度、大SLC缓存能让专业视频工作者多一个选择。

对于SSD这类半导体产品来说，发热永远是限制使用的一大因素。长时间的持续高负载工作会让硬盘温度极速上升，这不仅会带来硬盘读写速度的下降，同时也危害到硬盘元器件，最终导致数据的损坏。

室温24℃，我们对三星T9进行了一个时长20分钟的高负载持续读写测试并记录下硬盘的温度。从图中可以看到，经过读写测试之后，三星T9的表面最高温度仅为38.5℃，堪称“舒适”，手摸上去也只是感觉到温热。

前文提到，T9设计之初就考虑到了低功耗，而T9同时还采用了包括硅和铝在内的热界面材料来帮助散热，确保硬盘在高负载的工作中也能稳定运行。

三星还严格遵守低温燃烧国际产品安全标准(IEC 62368-1)，在该标准中，橡胶的最高材料温度须低于60°C。在使用T9时，我们完全无需担心硬盘表面出现低温灼伤的风险。

三星T9与其它T系列产品一样支持三星移动固态硬盘管理软件，官方还很贴心地在硬盘中为用户准备了Windows和Mac版本的安装包，可以直接安装到电脑上。

当你把T7 Touch接入电脑时，启动PSSD软件后便能自动识别。在软件里可以为硬盘设置密码进行加密，加密后则需要输入密码才能访问硬盘，有效保护用户的数据安全。

而用户也同样可以使用全新更新的魔术师软件来查看你的三星T9，除了数据迁移、性能测试等功能，你还可以查看硬盘的实施健康状态、测试硬盘完整性、接口以及系统信息。

魔术师软件中的正版认证功能还可以帮助用户确定所使用的三星设备的真伪，避免使用假冒的三星固态硬盘。

我们来总结一下三星T9。时隔两年，三星T系列再度迎来更新，而这次的更新也让我们看到T9与此前的T7、T5都不一样。在保持轻薄卡片式设计的同时，三星将T7 Shield上的橡胶外壳设计也带到了T9上，铝质机身和外部的橡胶外壳让T9拥有拥有媲美T7 Shield的防护性，这是十分明智的选择。

从硬件性能来说，基于USB 3.2 Gen 2×2 接口，三星T9带来了高达2000 MB/s的传输速度，这相较于前代产品是翻倍的，极佳的兼容性能够为内容创作者提供在不同设备、不同操作系统之间快速传输数据的可能，能够进一步提高工作效率，节省用户的时间。当然，还有专属的魔术师软件以及PSSD软件，帮助用户更好地掌握硬盘情况，进行更多操作。

整体来说，三星T9再次刷新了移动固态硬盘的生态位，在数据的移动存储、传输需求日渐提升的今天，三星T9是一款适合几乎所有专业&非专业用户的高效生产工具，有需要的朋友们可以关注一下。

选购链接：https://detail.tmall.com/item.htm?id=741064131810