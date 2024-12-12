Arc B580 Limited Edition首发评测：轻松超越RTX 4060，2K档全新选择！

【天极网DIY硬件频道】前段时间，英特尔正式发布了代号为“Battlemage(战斗法师)”的锐炫ARC B系列显卡，首批包含两款产品Arc B580和Arc B570，定位均为中端主流市场。这次推出的锐炫B系列显卡均采用BMG-G21 GPU，升级的全新Xe2架构集成第二代Xe核心、全新适量引擎、全新光追单元，同时支持全新XeSS 2。天极网也在第一时间拿到了率先发售的Arc B580，它的性能如何？实际游戏体验如何？在与同级别产品相比是否有竞争力？带着这些疑问，我们一起来看看吧。

我们这里拿到的是Arc B580 Limited Edition，也就是公版。它的设计风格与之前的Arc A750 Limited Edition类似，非常的简约低调。整体依旧采用了纯黑配色，双风扇散热设计，非常的小巧。其表面采用了类肤材质，触感非常的舒服。值得一提的是，它采用的是环形扇叶风扇，可有效降低高转速时产生的噪音。

显卡采用了镂空的设计，一侧印有产品的型号，另一侧则是大面积的散热开孔，这样可以进一步强化显卡的散热能力。正面的整流罩和后面的背板在显卡尾部汇合，把显卡的整个尾部都包裹起来，同时两侧呈半包裹的效果。

它提供了4个视频输出接口，包括三个DP2.1，其中一个支持UHBR 13.5(另外两个为UHBR10)，单个接口就可实现4K@120Hz或8K@60Hz的视频输出，还有一个HDMI 2.1接口，同样支持4K@120Hz或8K@60Hz。

开始测试前还是简单聊聊它的参数规格，Arc B580 Limited Edition拥有20个Xe核心、5个渲染切片、20个光追单元、160个XMX AI引擎，频率2670MHz，配备192bit 12GB显存，显存带宽456GB/s，算力可达233TOPs，功耗190W。

Xe2架构在Xe基础上优化改进，提升了兼容性、软件适配性、效率，并减轻软件对硬件资源占用。Xe2架构的基本构建模块仍旧是渲染切片―Xe2渲染切片，内置4个作为计算引擎的第二代Xe核心、4个光追单元。第二代Xe核心拥有8个512 bit的矢量引擎、8个2048 bit的XMX引擎，升级的全新矢量引擎在支持SIMD16的基础上增加了对SIMD 32的支持，还支持TF32。

英特尔将这些全新升级集成到BMG-G21芯片中，也就是锐炫B系列显卡的核心，可拥有5个渲染切片，共20个光追单元、20个Xe核心、10个pixel backends和20个texture samplers，18MB二级缓存。英特尔称采用Xe2架构的BMG-G21对比上代锐炫A系列，每个Xe核心性能提升了70%，还有50%的每W性能提升。

除了架构升级，锐炫B系列显卡还支持XeSS 2技术。XeSS 2在支持XeSS超分的基础上新增了XeSS-FG帧生成、XeLL低延迟两项新技术。其中XeSS-FG(帧生成)的技术原理则是首先通过游戏引擎渲染出第一帧和第二帧，然后凭借插帧技术和AI算法生成这两帧之间的中间帧。在同时使用超分和帧生成时，XeSS 首先渲染一个稍低分辨率的帧，并用 SR 将其放大，此后送到FG插帧里去，实现帧率翻倍。

下面该进入测试环节了，测试平台如下：

为了更加直观的展现Arc B580的实际表现，这里我还加入了前代的Arc A750和友商非常热门的2K档位主流显卡RTX 4060作为参照对比。三张卡均为默认设置，未解锁功耗或者超频。本次测试主要聚焦于游戏性能，内容创作和AI计算等方面后续如果有时间的话会再进行测试。

先来看3D Mark理论性能测试，结果如下：

可以看到，Arc B580无论是代表DX 11性能的Fire Strike测试，还是DX 12性能的TimeSpy，以及代表光追性能的Port Royal测试，都“遥遥领先”于友商。尤其是DX 12和光追，幅度均超过了30%，甚至达到了40%+。

当然，理论性能这块算是英特尔Arc显卡的一大“强项”，之前的Arc A770和Arc A750在性能测试这块都能战胜友商同级的产品，但在实际的游戏测试中则表现并不算很理想，那么这次会不会还是这样的情况呢？接着就来通过实际游戏测试来寻找答案。

这里我分成了三部分测试，首先是负载相对较低的热门网络游戏，然后是多款大型单机游戏，最后则是几款光线追踪游戏的测试，算是循序渐进吧，所有游戏的测试分辨率均为2K，负载会更高一些，1080P就不做测试了，毕竟这款卡的定位就是让玩家可以在2K分辨率下畅玩各种游戏。

先来看网络游戏，我这里选择了《CS 2》、《DOTA 2》、《PUBG》、《三角洲行动》以及《永劫无间》，为了保证公平，我在测试中我会把DLSS/XeSS/FSR/TSR等设置关闭或者使用相同的设置，比如《三角洲行动》就都使用了TSR超分，并没有分别使用两家的XeSS或DLSS。测试结果如下：

从结果来看，对比前代Arc A750普遍都有着一定的提升，与友商的RTX 4060相比，则互有胜负，《CS 2》、《DOTA 2》以及《三角洲行动》有小幅落后，《PUBG》则小幅领先，《永劫无间》的领先则非常大，达到了63%，有点意外，我个人觉得应该和英伟达那边没有对这款游戏的DX 12 API进行优化有一定的关系。

看到这估计不少小伙伴可能会觉得，理论性能强那么多，但五款游戏除了一款有明显领先外，好几款还落后，又一次“跑分没输过，体验没赢过”？我刚测完这几款游戏时时也有过这样的想法，但后面两部分的测试结果则狠狠地打了我的脸，甚至有些出乎我的意料了。接着就是10款大型单机游戏啦，包括《古墓丽影：暗影》、《死亡回归》、《荒野大镖客2》、《战争机器5》以及《黑神话：悟空》等，测试结果如下：

与网游测试相比，到了大型单机游戏这块，Arc B580对比Arc A750的领先幅度进一步加大，平均领先幅度达到了30%+;而与RTX 4060相比的话，除了《战争机器5》出现了小幅落后外，其余游戏都有不同幅度的领先，幅度最大的《荒野大镖客2》达到了40%+，还有多款游戏超过了20%，平均领先幅度约为14%，说全面领先并不为过。

不要急，好戏还在后面，最后这几款游戏测试时我们都会开启光线追踪，对于显卡的压力会进一步加大，包括《巫师3》、《F1 24》、《赛博朋克2077》等等。Arc显卡这边会使用XeSS超级质量档位，N卡这边则开启DLSS质量，这样两边基本都是在2K的2/3分辨率下进行渲染，然后放大进行输出。《F1 24》中还会开启两边的帧生成功能进行测试和对比，这也是XeSS 2中新增的一个功能，首批会有数十款游戏支持，不过目前只有这款已经正式可以使用。废话不多说，来看结果：

无论是否开启超分还是帧生成，Arc B580对比RTX 4060均有着较大幅度的领先，最大领先可以达到40%之多。而且依靠着超分技术(XeSS超级质量)，玩家在使用Arc B580显卡玩这些游戏时，开启光线追踪的情况下，可以获得较为理想的帧率，让画面质量和流畅度都可以兼顾。

除了和对手进行比较外，我这里还整理了下Arc B580开启XeSS和帧生成前后的帧率提升情况，整体效果都还是不错的，最多的提升了有55%之多，而搭配上帧生成功能更是实现了帧率的翻倍提升，希望后续能有更多的游戏能够支持。

测试总结

相比于Arc A系列的“战未来”，依靠着此前的积累和经验，Arc B580在刚刚登场的阶段就有着非常不错的游戏表现，不仅全面领先于自家的前代产品，相比于友商的RTX 4060，除了部分网游有小幅度落后外，其余游戏基本都有着更好的表现，平均领先超过10%，并且在游戏开启光线追踪后，依靠着超分技术，依然能够提供更为出色帧率，兼顾画面质量和流畅度。我手上的这款Arc A580售价为2049，另外还有一些OEM厂商的产品基本在2000-2300之间，单从游戏这块的性价比来说我觉得是要优于友商的RTX 4060的，后者虽然已经发布比较久，但依然维持在2K以上。对于想要在2K分辨率畅玩各种游戏的玩家来说，我觉得是可以考虑下这款全新的显卡的。

当然，按照目前的情况来看，英伟达可能会在明年RTX 50系列显卡，但考虑到40系列上的精准刀法，我个人觉得所谓的“RTX 5060”在游戏性能上的提升并不会很理想，能否全面战胜这款Arc B580还说不准，不是非常刚需的消费者也可以再观察观察。

另外，站在消费者的角度来说，我还是非常希望英特尔能够坚持把显卡做下去，尤其面向普通消费者的主流级别产品，一方面是可以给大家更多的选择空间，另一方面则是在缺乏竞争压力的情况下，隔壁“皮衣刀客”的刀法是越来越狠了，所谓的“甜点”级别的显卡不光性能一般，价格还不低。这片市场需要有其它厂商来展开竞争，这样消费者才能买到性价比更高的产品。