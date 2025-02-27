从“残血”到“满血” 消费级PCIe 5.0固态硬盘在2025年迎来新发展

【天极网DIY硬件频道】根据Mordor Intelligence的报告，2024年全球固态硬盘(SSD)市场规模预计为654.7亿美元，并将在2024-2029年以17.56%的复合年增长率(CAGR)增长，到2029年达到1470.1亿美元。

其中，PCIe 5.0固态硬盘作为新锐技术与高性能存储的代表，正处于逐步渗透主流市场的阶段，但它的普及速度受限于上市之初不成熟的硬件与生态带来的诸多问题。

2022年，首批消费级PCIe 5.0 SSD上市。而在此之前，以Intel、AMD为首的处理器与主板芯片组厂商，已经为PCIe 5.0标准的通道、接口等生态铺好了路。从12代酷睿处理器发布至今，如果你组装了一台采用新硬件的高配PC，就有可能已经用上了支持PCIe 5.0的CPU+主板组合。包括CPU本身提供的IO通道，主板上PCIe 5.0x16的显卡插槽，以及PCIe 5.0x4的NVMe M.2硬盘接口等。

在今天我们会知道，PCIe 5.0标准提供的翻倍通道性能，很长一段时间内都在“向下兼容”。NVIDIA与AMD在2025年推出的RTX 50系与RX 9000系列显卡才刚开始支持PCIe 5.0规格的插槽。存储领域的情况略有不同，新一代支持PCIe 5.0的固态硬盘早早诞生，却在长达2年多的时间里处于“残血”状态。

其中的关键因素在于主控等硬件没能实现完整迭代，老旧的工艺与设计在PCIe 5.0更高的性能需求下，带来高功耗、高发热等问题，并直接影响对存储产品而言至关重要的稳定性。当然，在这2年间众多主控品牌并没有闲着，而是持续推出更加适应PCIe 5.0时代的新产品，以实际的性能、能效、算法等提升，解决早期PCIe 5.0固态硬盘的问题。

在CES 2025前后，搭载新一代主控的各家PCIe 5.0固态硬盘新品终于正式亮相，并陆续开启销售。其中既有解决了主控性能问题的“满血”旗舰，也有采用无缓设计、双模兼容等独特思路的产品。可以说PCIe 5.0产品生态得到前所未有的丰富，无疑也为消费者带来更多选择空间。

接下来我们就盘点几款不同方向的PCIe 5.0固态硬盘新品，并一起了解它们的独特之处。

教科书级满血性能 佰维X570 PRO天启/掠夺者GM9000神舆

创立于2010年的佰维存储一直作为中上游企业深耕存储与先进封测领域，产品与服务涵盖多种行业级领域，也承接了消费级的掠夺者品牌存储业务，自2023起还以自有品牌BIWIN，在消费级存储市场建立了全系列产品矩阵。

X570 PRO天启与掠夺者GM9000神舆都是佰维近期推出的PCIe 5.0旗舰固态硬盘，均拥有14GB/s顺序读取与13GB/s顺序写入性能，4K随机读取速度也高达2000K IOPS。

实测环境下，佰维X570 PRO天启能够达到14177.90MB/s顺序读取速度与13000.81MB/s顺序写入速度，在16线程32队列的随机4K读写中，佰维X570 PRO测得2055K IOPS随机读取与1678K IOPS随机写入，同样高于标称水平。

提供高性能的重要因素，是这两款旗舰固态硬盘中应用的新一代主控：慧荣SM2508。它采用台积电6nm制程，8CH/32CE设计，支持颗粒速率高达3600MT/s，理论上提供至高14.5GB/s顺序读取与14GB/s顺序写入，4K随机读写性能均达到2.5兆次/秒(2500K IOPS)，同时先进制程为其带来最高70%的能效提升。

作为PCIe 5.0满血旗舰，X570 PRO天启与掠夺者GM9000神舆配备独立DRAM缓存与动态模拟SLC缓存双重“BUFF”，搭配新一代TLC闪存颗粒，因此能够充分发挥新一代主控的绝佳性能，为高配玩家带来持久稳定的性能体验。

原厂无缓设计 能效表现突出 铠侠EXCERIA PLUS G4 VD10

PCIe 4.0固态硬盘位居主流的时代持续至今，我们也很容易发现其中有一类广受DIY玩家喜爱的产品类型，就是DRAM-less的固态硬盘。它在设计上去掉盘身表面的独立DRAM缓存，而是通过DRAM-less设计主控与HMB技术，从用户PC平台借用内存作为缓存使用。它的好处在于降低了硬件成本与独立DRAM带来的额外功耗与发热，但在性能方面往往不如同代旗舰级有缓固态硬盘那么极致。

在PCIe 5.0时代，由老牌存储企业铠侠推出的EXCERIA PLUS G4 VD10(简称铠侠VD10)就延续了这样的思路。它采用我们此前介绍过的群联E31主控，结合制程工艺更新与DRAM-less设计，在能效与发热表现上相比初代E26主控大幅进步。在性能方面，E31主控则支持最高10.8GB/s的顺序读写与1500K IOPS的4K随机读写。

具体到铠侠VD10上，它采用第8代BiCS TLC闪存颗粒，推出了1TB与2TB两个容量版本，最高顺序读取速度均为10GB/s，顺序写入速度则分别为7900MB/s与8200MB/s， 4K随机读写性能则分别为1300K IOPS与1400K IOPS，相比PCIe 4.0时代提升不大，在随机性能方面几乎没有代差。

相比PCIe 5.0满血旗舰逊色一些的性能，也意味着大幅放宽了功耗与温控方面的需求。铠侠VD10可能不必像同代旗舰一样搭配散热马甲或平台散热装甲使用，而是可以在笔记本、Mini PC等小体型设备中自如安装，并稳定发挥PCIe 5.0级别性能。

智能双模 广泛兼容 三星990EVO Plus

在PCIe 5.0时代，同样不得不提的另一个原厂是三星。它的消费级PCIe 5.0旗舰固态硬盘产品PM9E1目前已经以9100 PRO的名称正式推出，而早先正式上市的首款PCIe 5.0消费级产品则是990 EVO Plus。

三星990 EVO Plus从命名上看与PCIe 4.0旗舰990 Pro同属一代，从标称性能上看也确实如此。这同样是一款DRAM-less产品，但独特之处在于采用了PCIe 4.0x4与PCIe 5.0x2的双模设计，通过不同通道数的支持，在两代PCIe平台上发挥一致的性能。

具体而言，三星990 EVO Plus采用三星5nm工艺自研主控与第8代V-NAND TLC闪存颗粒，最高顺序读写速度为7250MB/s与6300MB/s，4K随机读写性能则为1050K IOPS/1400K IOPS，可以说完全是PCIe 4.0时代的性能水平。在先进制程主控与DRAM-less设计加持下，它也拥有更好的能效与温控表现。

虽然性能显得落后，但笔者认为它的巧思在于双模设计，对于通道速率伴随迭代翻倍提升的PCIe而言，在保持相同读写性能的基础上减少对于通道数的占用，对于用户PC平台也能够带来扩展性方面的提升。

举例来说，一颗CPU提供的直连PCIe通道数有限，如果CPU支持PCIe 5.0，而显卡、固态硬盘仅支持PCIe 4.0，这些配件仍然需要使用它们设计的通道数(x16、x4)才能发挥完整性能。而在类似990 EVO Plus的双模设计下，它们可以在支持更新一代PCIe规格的同时通道数减半(x8、x2)，从而为CPU节省出更多的直连通道，供用户进行扩展。

小结

可以说，在2025年我们所见的PCIe 5.0固态硬盘已经基本摆脱了不成熟的状态，且为用户提供了不同性能、不同定位的丰富选择。我们也能从中看到，PCIe 5.0固态硬盘未来将在消费级存储品类中占据越来越重要的地位，并最终与前代PCIe 4.0实现主流市场的接棒，期间仍需要各存储厂商不断创新，推出针对多种使用场景，适合各类消费者的固态硬盘产品。

目前来看，如果你是使用高性能PC平台的游戏发烧友或生产力用户，X570 PRO天启或掠夺者GM9000神舆这类PCIe 5.0满血旗舰可以说是不二之选，它们不仅拥有接近通道上限的顺序读写性能与超强主控带来的随机4K表现，在容量方面也提供4TB选择，并拥有5年最大3200TBW的质保服务。

如果你想在笔记本等散热条件更加苛刻的PC平台中使用PCIe 5.0固态硬盘，或是单纯追求更有性价比的新一代硬件，那么降低一些性能，换取低功耗与低发热体验的DRAM-less固态硬盘依然表现稳定，适合多数人。